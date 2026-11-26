Sau LG, Hisense trở thành nhà sản xuất TV tiếp theo vướng tranh cãi về quyền riêng tư khi thiết bị bị phát hiện gửi dữ liệu âm thanh đến một công ty quảng cáo.

Hisense bị tố thu thập trái phép dữ liệu người dùng. Ảnh: MakeUseOf.

Một người dùng vừa phát hiện TV thông minh Hisense có khả năng thu thập dữ liệu âm thanh từ nội dung đang phát và gửi đến Nexxen, một công ty công nghệ quảng cáo có trụ sở tại Israel. Cơ chế này cho phép bên thứ ba nhận diện những chương trình, bộ phim hoặc quảng cáo mà người dùng đang xem.

Theo Notebookcheck, phát hiện xuất phát từ quá trình phân tích mẫu TV Hisense 55U65QEVS chạy hệ điều hành VIDAA tại Anh. Người thực hiện đã công bố kết quả nghiên cứu cùng các bằng chứng kỹ thuật trên GitHub.

Hệ thống sử dụng công nghệ nhận diện nội dung tự động (ACR). Thay vì gửi bản ghi âm hoàn chỉnh, phần mềm phân tích tín hiệu âm thanh thành 72 dải tần và chuyển đổi chúng thành chuỗi dữ liệu 72 bit, còn gọi là dấu vân tay âm thanh.

Cứ khoảng 2,7 giây, thiết bị gửi một gói dữ liệu đến máy chủ Nexxen khi có âm thanh phát ra. Thông tin đi kèm bao gồm mã định danh riêng của TV, thời gian, tên ứng dụng và nguồn phát.

Bằng cách đối chiếu dữ liệu thu thập với thư viện nội dung có sẵn, Nexxen có thể xác định chương trình đang hiển thị trên màn hình.

Đáng chú ý, cơ chế này hoạt động cả khi người dùng kết nối máy chơi game, laptop hoặc đầu thu truyền hình qua cổng HDMI.

“Điều khiến tôi khó chịu nhất là khi chơi game trên một nguồn đầu vào khác, âm thanh vẫn bị phân tích và gửi đến một công ty quảng cáo”, tác giả nghiên cứu chia sẻ.

Dữ liệu thu thập không đủ để tái tạo bản ghi âm gốc. Tuy nhiên, việc kết hợp thông tin nhận diện nội dung với mã định danh thiết bị có thể giúp doanh nghiệp quảng cáo xây dựng hồ sơ về thói quen giải trí của từng hộ gia đình.

Nexxen là đối tác để khai thác dữ liệu trên TV chạy VIDAA từ năm 2022. Theo thỏa thuận mở rộng công bố năm 2025, Nexxen có quyền truy cập độc quyền vào dữ liệu ACR của VIDAA trên toàn cầu đến ít nhất năm 2029.

Công nghệ này từng gây tranh cãi tại Mỹ. Tháng 12/2025, Tổng chưởng lý bang Texas khởi kiện 5 nhà sản xuất TV gồm Hisense, Samsung, LG, Sony và TCL với cáo buộc thu thập trái phép dữ liệu người tiêu dùng.

Riêng Hisense từng phải chịu lệnh hạn chế tạm thời của tòa án đối với hoạt động thu thập dữ liệu ACR tại bang này.

Theo kết quả thử nghiệm mới nhất, việc tắt quảng cáo cá nhân hóa trên TV Hisense không đồng nghĩa với việc vô hiệu hóa tính năng theo dõi nội dung. Để ngăn quá trình thu thập, người dùng có thể truy cập Settings (Cài đặt), chọn System (Hệ thống), tìm mục Advanced Settings (Cài đặt nâng cao), sau đó tắt tùy chọn Agree to Enhanced Viewing Service (Đồng ý với dịch vụ xem nâng cao).