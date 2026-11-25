Sau hai mùa giải khoác áo Hanwha Life Esports, tuyển thủ đường trên Zeus trở lại đội tuyển cũ T1 với bản hợp đồng dài hạn có thời hạn dài 3 năm.

Zeus trở lại khoác áo T1. Ảnh: T1

Chiều 25/11, T1 chính thức công bố chiêu mộ tuyển thủ đường trên Choi "Zeus" Woo-je tại sự kiện offline để công bố dàn nhân sự mới của mùa giải 2027. Tổ chức vừa trải qua một năm bị cho là thất bại với không một danh hiệu lớn nào. Ngoài siêu sao đường trên, T1 còn chào đón thêm các nhân sự mới trong ban huấn luyện.

Trong hai mùa giải 2025 và 2026, Zeus thi đấu nổi bật trong màu áo Hanwha Life Esports, duy trì vị thế một trong những tuyển thủ đường trên hàng đầu. Sau khi trở thành tuyển thủ tự do, Zeus quyết định trở lại đội tuyển cũ. T1 cũng thể hiện sự tin tưởng dành cho tuyển thủ này bằng bản hợp đồng dài hạn hiếm thấy, kéo dài 3 năm.

Bản hợp đồng với Zeus giúp T1 củng cố sức mạnh trước mắt, đảm bảo sự ổn định trong quá trình vận hành đội tuyển về lâu dài. Sau sự ra đi Doran, T1 đã lấp đầy mảnh ghép cuối cùng bằng một trong những người chơi tốt nhất giải đấu.

Đồng thời, các thành viên còn lại của T1 gồm Faker, Oner, Peyz và Keria đều đã ký hợp đồng dài hạn, giúp đội tuyển giảm bớt áp lực trong những kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Hiện Faker và Keria có hợp đồng đến năm 2029, trong khi Oner và Peyz cam kết gắn bó với T1 đến hết năm 2028. Với sự trở lại của Zeus, T1 chính thức hoàn thiện đội hình 5 người cho mùa giải 2027, gồm Zeus, Oner, Faker, Peyz và Keria.

Bên cạnh những nhân tố đã được kiểm chứng, sự xuất hiện của Zeus, tuyển thủ sở hữu khả năng đi đường mạnh mẽ và gánh đội trong giao tranh. Điều này giúp T1 lập tức trở thành một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch mùa giải tới. Bối cảnh trần lương LCK thay đổi, các đội đối thủ phần lớn không duy trì được đội hình, nhà cựu vương thế giới là đội có mùa chuyển nhượng tốt nhất.

Xuất hiện tại sự kiện, Zeus gửi lời chào đến những người hâm mộ đã chào đón anh trở lại. "Đứa trẻ năm nào đã trưởng thành và trở về. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Đạt thành tích cao là điều đương nhiên. Tôi sẽ cho mọi người thấy mình có thể duy trì phong độ tốt một cách ổn định", Zeus chia sẻ.