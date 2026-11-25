Trở lại sau 11 ngày rời ghế CEO, Jensen Huang cho rằng Nvidia không cần kế hoạch kế nhiệm truyền thống nhờ bộ máy lãnh đạo có thể vận hành độc lập.

Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia. Ảnh: Reuters.

Jensen Huang cho rằng Nvidia không cần xây dựng kế hoạch tìm người kế nhiệm CEO theo cách truyền thống. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc họp toàn thể nhân viên ngày 24/11, một ngày sau khi ông trở lại điều hành công ty.

Theo CNBC, Huang giải thích Nvidia có mô hình quản lý khác biệt so với nhiều doanh nghiệp. Công ty sở hữu đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, mỗi người phụ trách một lĩnh vực và có khả năng tự đưa ra quyết định. Vì vậy, việc lập kế hoạch kế nhiệm theo cấu trúc thông thường có thể tạo thêm những cấp quản lý không cần thiết.

Quan điểm này gây chú ý khi Nvidia vừa trải qua cuộc khủng hoảng lãnh đạo lớn nhất trong lịch sử. Jensen Huang từ chức ngày 12/11 sau bê bối về các mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Sự ra đi đột ngột của nhà đồng sáng lập khiến giới đầu tư đặt câu hỏi về khả năng vận hành của Nvidia nếu thiếu vắng người đã lãnh đạo công ty suốt 33 năm.

Trước khi đề cập đến vấn đề kế nhiệm, Huang mở đầu cuộc họp bằng lời xin lỗi. Theo những người tham dự, ông thừa nhận đã khiến nhân viên thất vọng và cam kết thay đổi cách hành xử.

“Tôi đã làm tổn thương các bạn”, Huang nói trong cuộc họp.

Vị CEO cũng cảm ơn Giám đốc tài chính Colette Kress vì đã đảm nhiệm vai trò điều hành tạm thời trong thời gian ông vắng mặt.

Huang mô tả đây là cuộc họp khó khăn thứ hai trong cuộc đời. Theo ông, cuộc trò chuyện khó khăn nhất là khi phải đối diện với vợ sau bê bối ngoại tình.

Nhà lãnh đạo khẳng định việc trở lại không xuất phát từ sức ép của Tổng thống Donald Trump lên hội đồng quản trị.

Trước đó, ông Trump tuyên bố đã trao đổi với các thành viên hội đồng quản trị Nvidia để ủng hộ việc phục chức cho Jensen Huang.

Ngày 23/11, hội đồng quản trị nhất trí đưa ông trở lại vị trí CEO, đảo ngược quyết định được công bố chưa đầy một tuần trước đó.

Thông tin này tạo phản ứng mạnh trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu Nvidia tăng hơn 31% trong phiên 23/11, sau giai đoạn lao dốc vì những bất ổn liên quan đến vị trí lãnh đạo.

Tuy nhiên, đà tăng không kéo dài. Theo Reuters, cổ phiếu công ty giảm 5,9% trong phiên 24/11 khi nhà đầu tư tiếp tục đánh giá các rủi ro pháp lý và quản trị.

Trong bối cảnh đó, tuyên bố không cần kế hoạch kế nhiệm truyền thống của Huang tiếp tục đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì hoạt động lâu dài của Nvidia nếu công ty phải thay đổi lãnh đạo cấp cao.