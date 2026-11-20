Sau khi Jensen Huang rời ghế CEO, sự chú ý tại Nvidia đang chuyển sang những thành viên khác trong gia đình ông.

Jensen Huang bên vợ và các con. Ảnh: Oneida Baptist Institute.

Con gái Madison Huang và con rể Nico Caprez đang trở thành tâm điểm chú ý khi hội đồng quản trị Nvidia mở cuộc điều tra về mối quan hệ giữa công ty và Megaspeed, theo Financial Times.

Tháng 10/2025, mối quan hệ kinh doanh giữa Nvidia và Megaspeed, một công ty cung cấp dịch vụ điện toán đám mây tại Singapore, bắt đầu thu hút sự chú ý của truyền thông Mỹ sau New York Times đưa tin giới chức nước này đang xem xét hoạt động của đối tác Nvidia.

Theo 3 người am hiểu sự việc, trong mùa thu năm đó, Madison Huang, giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm tại Nvidia, từng trực tiếp tham gia định hướng phản hồi của tập đoàn trước những câu hỏi của báo chí về Megaspeed. Vai trò này được cho là vượt ra ngoài phạm vi công việc chính thức của cô.

Mối liên quan

Hôm 17/11, hội đồng quản trị Nvidia đã thành lập một ủy ban mới để giám sát việc tuân thủ các quy định của Mỹ về an ninh quốc gia và kiểm soát xuất khẩu.

Trong khi đó, Jensen Huang đã được triệu tập để điều trần trước Quốc hội Mỹ về mối quan hệ giữa Nvidia và Megaspeed trong một phiên họp kín vào tháng 12.

Tổng cố vấn pháp lý của Nvidia, Tim Teter, cũng dự kiến xuất hiện trước các ủy ban vào ngày 2/12.

"Chúng tôi mong muốn được nghe Jensen Huang và Tim Teter giải trình về vai trò của họ trong một vụ việc có khả năng vi phạm an ninh quốc gia", chủ tịch các ủy ban - Brian Mast, John Moolenaar và Rick Crawford - đưa ra tuyên bố chung hôm 17/11.

Megaspeed, công ty điện toán đám mây có trụ sở tại Singapore, từng là đối tác kinh doanh của Nvidia tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Doanh nghiệp này gần đây trở thành tâm điểm chú ý sau những thông tin cho rằng Jensen Huang có quan hệ ngoài hôn nhân với Alice Huang, cựu lãnh đạo của Megaspeed.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Nvidia đã tuyên bố ngừng bán và giao chip cho công ty Singapore này. Tháng 10/2025, New York Times đưa tin Megaspeed bị điều tra về nghi vấn hỗ trợ khách hàng tiếp cận các dòng chip điện toán Nvidia thuộc diện Washington áp đặt hạn chế xuất khẩu.

Madison Huang. Ảnh: Reuters.

Sau khi New York Times đưa tin, Madison Huang bắt đầu trực tiếp tham gia xử lý các vấn đề truyền thông của tập đoàn công nghệ này.

Cũng trong khoảng thời gian trên, cô tạm thời loại một trong những giám đốc truyền thông cấp cao của Nvidia khỏi nhóm nhân sự nội bộ thảo luận cách ứng phó với các câu hỏi liên quan đến Megaspeed.

Khi đó, Nvidia nói với New York Times rằng công ty đã nhiều lần đến thăm cơ sở của khách hàng và kết luận không tìm thấy bằng chứng về hoạt động tuồn chip trái phép.

Cùng tháng 10/2025, Nico Caprez, chồng của Madison Huang sau này, được thăng chức giám đốc phụ trách hoạt động hợp tác với các đối tác điện toán đám mây quốc tế.

Tuy nhiên, theo hai nguồn tin, ông đã tham gia các thương vụ với đối tác trong khu vực châu Á từ nhiều tháng trước khi được bổ nhiệm chính thức. Megaspeed từng là một trong những khách hàng lớn nhất của Nvidia tại Đông Nam Á.

Những mối liên quan này khiến Caprez và Madison Huang nhận được nhiều sự chú ý giữa lúc hội đồng quản trị Nvidia tiến hành rà soát hoạt động của công ty.

Cuộc điều tra này do một cựu công tố viên hàng đầu của Mỹ phụ trách.

"Họ từng có rất nhiều quyền lực và ảnh hưởng, đồng thời được phép hành động mà không bị kiểm soát", một đồng nghiệp cho biết. "Không ai có thể nói 'không' với họ hay yêu cầu họ phải biết vị trí của mình".

Vai trò tại Nvidia

Theo Wall Street Journal, kể từ khi Nvidia chuyển mình từ một công ty chip đồ họa chơi game thành trái tim của hệ sinh thái AI toàn cầu, quy mô nhân sự đã tăng vọt lên khoảng 40.000 người. Nhiều nhân tài hàng đầu từng đầu quân cho Apple, Google hay Meta cũng bắt đầu tìm đến Nvidia.

Song, dù đã bùng nổ thành tập đoàn trị giá tới 5.000 tỷ USD , về bản chất, Nvidia vẫn mang đậm dấu ấn của một doanh nghiệp gia đình, với văn hóa xoay quanh nhà sáng lập và các con.

Huang đưa hai người con, con gái Madison và con trai Spencer, vào làm việc.

Chồng mới cưới của Madison, Nico Caprez, cựu VĐV trượt tuyết chuyên nghiệp và nhà tư vấn người Thụy Sĩ, gia nhập Nvidia năm 2024. Đến tháng 1, ông được thăng chức lên vị trí phó chủ tịch phụ trách phát triển cơ sở hạ tầng AI toàn cầu, giám sát việc mở rộng trung tâm dữ liệu.

Một nhân viên từng làm việc với gia đình Huang mô tả họ như “gia đình hoàng gia” của Nvidia.

Nvidia được đánh giá vẫn mang đậm dấu ấn của doanh nghiệp gia đình, với văn hóa xoay quanh nhà sáng lập và các con. Ảnh: Bloomberg News.

Một số nhân viên đương nhiệm và cựu nhân viên cho biết Madison là người khó làm việc cùng.

Tuy nhiên, không phải nhân viên nào cũng đồng tình với đánh giá này. Một nhân viên Nvidia hiện làm việc và từng phối hợp chặt chẽ với Madison Huang cho rằng sự thăng tiến của cô phản ánh năng lực và khả năng nắm bắt các chi tiết kỹ thuật, có được nhờ "lớn lên cùng Nvidia".

Người này cũng cho rằng việc phạm vi công việc thực tế của Madison tương đối rộng và không được xác định rõ như chức danh chính thức không phải là điều bất thường tại Nvidia. Công ty có cơ cấu tổ chức tương đối phẳng, nên nhân viên thường linh hoạt đảm nhận thêm vai trò khác dù không được quy định chính thức.

Theo hồ sơ LinkedIn, Madison Huang làm việc tại Nvidia từ năm 2020, ban đầu gia nhập với tư cách thực tập sinh trong bộ phận tiếp thị và chiến lược doanh nghiệp.

Trước khi vào Nvidia, cô từng được đào tạo nghề đầu bếp và làm việc tại Paris cho tập đoàn LVMH trong lĩnh vực tiếp thị và phát triển.

Con trai Jensen Huang, Spencer Huang, làm việc tại Nvidia từ tháng 7/2022 và hiện là giám đốc phụ trách quản lý sản phẩm tại bộ phận robot của công ty. Trước khi gia nhập Nvidia, anh từng điều hành quán bar.

Ngoài khoảng 3,5% cổ phần tại Nvidia, Jensen Huang hiện không còn giữ bất kỳ vai trò chính thức nào tại công ty.

CEO tạm quyền Colette Kress được giao nhiệm vụ điều hành. Bà sẽ quản lý hoạt động kinh doanh của công ty với khoảng 40.000 nhân viên, trong đó có Madison, chồng và anh trai cô.

"CEO mới sẽ phải xem xét họ như bất cứ nhân viên nào khác, để đánh giá xem họ có mang lại giá trị cho công ty hay không", Nell Minow, thuộc công ty tư vấn quản trị doanh nghiệp ValueEdge Advisors, nhận định.