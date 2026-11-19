Sau 11 năm phát triển, Rockstar đang biến Miami thành Vice City với hàng nghìn chi tiết được chăm chút, từ kiến trúc, đường phố đến những hành động nhỏ nhất của nhân vật.

Đội ngũ 5.000 người mất hơn 11 năm để xây dựng nên thế giới của GTA VI. Ảnh: Rockstar Games.

Thế giới GTA VI bắt đầu được nghiên cứu từ năm 2015, khi các nhà phát triển Rockstar lần đầu đến Miami khảo sát thực địa. Sau 11 năm, những chuyến đi tìm hiểu thành phố ngoài đời đã góp phần tạo nên Leonida, phiên bản Florida hư cấu với mức độ chi tiết đến khó tin.

Thế giới chi tiết đến khó tin

Trong buổi phỏng vấn với The Guardian, Rob Nelson - một trong những lãnh đạo phát triển GTA VI, cho biết nhóm nghiên cứu ban đầu không vội thực hiện những chuyến khảo sát có kế hoạch chặt chẽ. Họ muốn hòa mình vào địa phương, tìm hiểu lịch sử và cảm nhận bầu không khí Miami.

"Bạn cần nhìn thấy những địa điểm thực tế mà mình muốn đưa nhân vật đi qua, những trải nghiệm mà họ sẽ có, cũng như sự tương phản giữa các tầng lớp xã hội ở Miami", ông Nelson nói.

Rockstar thường bắt đầu phát triển trò chơi bằng cách nghiên cứu bối cảnh ngoài đời thực, trước khi xây dựng cốt truyện và các nhân vật phù hợp. Với GTA VI, thành phố Miami được tái hiện dưới tên gọi Vice City, thuộc bang Leonida (phỏng theo Floria).

Fan của game so sánh bản đồ GTA V với GTA VI dựa trên những tin rò rỉ. Ảnh: Gta6bible.

Quy mô thế giới trong GTA VI cũng được mở rộng đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm. Theo ông Nelson, bản đồ mới rộng gấp đôi GTA V và gấp 3 lần khu vực có thể khám phá trong tựa game Red Dead Redemption 2.

Riêng Vice City có diện tích gấp đôi Los Santos, trong khi khu vực ngoại ô và các vùng đô thị xung quanh thành phố rộng gấp 11 lần phiên bản tương ứng trong GTA V. Những con số này cho thấy tham vọng của Rockstar trong việc xây dựng một thế giới mở rộng lớn hơn.

Nhóm nghiên cứu từng ở lại một hộp đêm tại Miami đến 4h sáng, rồi vài tiếng sau tiếp tục trải nghiệm đường đua. Họ cũng đi thực tế cùng cảnh sát tại South Beach và ghé các quán bar ở Florida Keys. Những chuyến đi giúp đội ngũ ghi lại nhịp sống, văn hóa và sự tương phản trong xã hội địa phương.

Thành quả được thể hiện trong thế giới mở của GTA VI. Guardian cho biết Leonida có độ chi tiết ở cả quy mô tổng thể lẫn những yếu tố nhỏ nhất: tranh vẽ trên tường, tờ rơi ở quán cà phê, trang phục người đi đường hay đồ vật bên trong tủ lạnh. Rockstar muốn tạo ra thế giới bắt nguồn từ địa điểm và trải nghiệm có thật.

Vượt quá khả năng của phần lớn giới làm game

Đội ngũ phát triển GTA VI có gần 5.000 người tham gia, nhưng quyết định quan trọng do một nhóm lãnh đạo tương đối nhỏ đảm nhiệm. Nhiều người đã làm việc tại Rockstar lâu năm. Biên kịch chính Rupert Humphries gia nhập công ty từ năm 2008.

Ông Nelson phụ trách các khâu thiết kế, xây dựng cốt truyện và hoạt ảnh. Trong buổi phỏng vấn với The Guardian, ông trình diễn những cử động được chăm chút đến từng chi tiết của nhân vật Jason.

Guardian cho biết mức độ chi tiết của GTA VI vượt xa khả năng của hầu hết nhà phát triển. Ảnh: Rockstar Games.

Chẳng hạn, nhân vật có những động tác riêng khi ăn xúc xích, hoặc vừa đi bộ vừa ăn bánh donut và uống bia. Khi chạy trong lúc mang theo một lốc bia, Jason sẽ chuyển nó sang khuỷu tay để giữ thăng bằng. Phần bia bên trong các chai cũng chuyển động theo từng bước chân.

Sự tỉ mỉ của Rockstar còn thể hiện ở những chi tiết nhỏ mà người chơi có thể dễ dàng bỏ qua. Trong một cảnh cướp tiệm trang sức, Nelson thậm chí tỏ ra không hài lòng khi phát hiện tư thế đặt chân của một nhân viên bảo vệ chưa thực sự tự nhiên.

"Trò chơi rộng lớn đến mức không một cá nhân nào có thể ghi nhớ toàn bộ", Nelson nhận xét. Quy mô dự án đòi hỏi nhiều nhóm chuyên môn phối hợp.

The Guardian đánh giá mức độ chi tiết này nằm ngoài khả năng của phần lớn nhà phát triển game, nhờ nguồn lực tài chính, thời gian và sự kiên nhẫn mà Rockstar nhận được từ công ty mẹ Take-Two Interactive.