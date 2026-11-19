Sau 13 năm chờ đợi, Grand Theft Auto VI (GTA VI) đã chính thức trình làng giới game thủ và bỏ túi hơn 1,5 tỷ USD doanh thu đặt trước, vượt mọi kỷ lục trong ngành giải trí.

Không nằm ngoài dự đoán, sự kiện phát hành tựa game Grand Theft Auto VI (GTA VI) vào ngày 18-19/11 (tùy theo khu vực) đã nhanh chóng trở thành màn ra mắt sản phẩm giải trí lớn nhất lịch sử.

Sau nhiều lần trì hoãn và quãng nghỉ dài kỷ lục 13 năm kể từ phần tiền nhiệm, cơn khát của các game thủ đã chuyển hóa thành những con số thương mại chưa từng có tiền lệ.

Theo CNN, The Sun và Yahoo Finance, sự kiện giải trí này dự kiến có thể chạm mốc 8 tỷ USD và làm đảo lộn lịch trình của cả Hollywood lẫn giới công sở toàn cầu.

Kỷ lục doanh thu từ khi game chưa ra mắt

Theo dữ liệu từ hãng phân tích thị trường Sensor Tower, lượng đặt trước của GTA VI đã đạt khoảng 15 triệu bản, tương đương doanh thu hơn 1,5 tỷ USD trước ngày phát hành.

Lượng đặt trước của GTA VI đã đạt khoảng 15 triệu bản, tương đương doanh thu hơn 1,5 tỷ USD trước ngày phát hành. Ảnh: The Ringer.

Chỉ riêng cột mốc 9 ngày trước giờ ra mắt, trò chơi đã vượt ngưỡng 1 tỷ USD doanh số bán đĩa đặt trước, cao gần gấp đôi so với thành tích cùng kỳ của Call of Duty: Modern Warfare II, tựa game bán chạy nhất nước Mỹ năm 2022.

Giám đốc điều hành Take-Two Interactive, ông Strauss Zelnick, thừa nhận với các nhà đầu tư rằng doanh số đang ở mức "chưa từng thấy".

Thành tích này dễ dàng xô đổ kỷ lục của chính người tiền nhiệm GTA V, vốn từng gây chấn động khi đạt doanh thu 1 tỷ USD chỉ sau 3 ngày mở bán vào năm 2013, nhanh hơn bất kỳ bộ phim điện ảnh nào trong lịch sử.

Tính đến nay, GTA V đã bán được hơn 235 triệu bản trên toàn cầu, trong khi chế độ chơi mạng GTA Online mang về hơn 5 tỷ USD suốt 10 năm qua.

Với đà tăng trưởng này, toàn bộ thương hiệu Grand Theft Auto hiện chỉ còn cách ngôi vương "dòng game bán chạy nhất mọi thời đại" đúng 40 triệu bản, sẵn sàng soán ngôi những game kinh điển như Tetris (1984), Pokémon (thập niên 1990) hay Call of Duty.

Trao đổi trong chương trình Future Tech Feed, ông Nick Poole, CEO Hiệp hội Giải trí Tương tác Vương quốc Anh (Ukie), dự báo GTA VI sẽ thu về từ 3,2- 5,3 tỷ USD ngay trong tuần đầu tiên ra mắt, và tổng doanh thu trọn đời có thể chạm ngưỡng 8 tỷ USD .

"Điều này thật phi thường. Ngay cả trong giai đoạn đặt trước ban đầu, chúng tôi đã ghi nhận được 8 triệu đơn. Đây thực sự là một cỗ máy dịch chuyển cả nền kinh tế", ông Poole nhận định.

Cả ngành giải trí "rung chuyển"

Sức hút của GTA VI lớn đến mức các hãng phát hành game đối thủ và thậm chí cả các xưởng phim Hollywood đều chủ động dời lịch phát hành sản phẩm mới khỏi tuần lễ ngày 19/11.

"Câu hỏi không phải là liệu GTA VI có thành công hay không, mà là nó sẽ vĩ đại đến mức nào. Mọi người đều biết rằng bất cứ ai thích chơi game đều sẽ dồn toàn bộ sự chú ý vào GTA VI và chẳng còn thời gian cho thứ gì khác.

Giữa thời buổi hàng loạt game trả phí lẫn miễn phí đang tranh giành sự chú ý, thời gian chứ không phải tiền bạc mới là tài sản quý giá nhất của game thủ", Peer Schneider, Phó chủ tịch điều hành kiêm đồng sáng lập trang tin công nghệ game IGN Entertainment phân tích.

GTA VI là phần có thời gian sản xuất lâu nhất trong lịch sử phát triển của Rockstar Games. Ảnh: CNN.

Để khuếch đại sức nóng, Rockstar Games và công ty mẹ Take-Two đã triển khai một chiến dịch tiếp thị quy mô chưa từng thấy. Những tấm biển quảng cáo khổng lồ rộng tới 15 m đã xuất hiện trên các tuyến đường cao tốc, cho đến các chiến dịch khuyến mãi ăn theo từ các chuỗi bán lẻ, nhà cung cấp băng thông rộng và thương hiệu thức ăn nhanh.

Đặc biệt, cú bắt tay độc đáo với nền tảng phát trực tuyến Netflix hồi đầu năm khi công chiếu đoạn video giới thiệu lối chơi kéo dài tới 17 phút, thay vì một đoạn trailer ngắn đã thu hút hơn 30 triệu lượt xem chỉ trong 4 ngày đầu.

Theo ông Nick Poole, đây là khoảnh khắc giao thoa văn hóa mang tính bước ngoặt, chứng minh game không còn là một tiểu văn hóa khép kín mà đã trở thành dòng chảy giải trí đại chúng thực thụ.

Để kiến tạo nên tiểu bang giả tưởng Leonida lấy cảm hứng từ Florida, cùng tâm điểm là thành phố Vice City (phiên bản hiện đại của Miami), Rockstar đã tiêu tốn khoản ngân sách ước tính từ 1- 1,5 tỷ USD . Con số này khiến ngay cả những nhà sản xuất phim bom tấn đắt đỏ nhất Hollywood cũng phải ghen tị.

Khoảng 1.700 nhân sự từ lập trình viên, họa sĩ thiết kế đến biên kịch đã làm việc liên tục suốt hơn một thập kỷ để tạo ra một thế giới sống động đến từng tiểu tiết.

Dù Rockstar hiện đặt trụ sở lớn tại khu SoHo, New York trực thuộc tập đoàn Take-Two Interactive, cội nguồn của thương hiệu ra đời năm 1997 này lại bắt nguồn từ Dundee, Scotland, với phần lớn quá trình phát triển GTA VI được thực hiện bởi đội ngũ hùng hậu của studio Rockstar North tại Edinburgh.

Nhà báo kỳ cựu Stephen Totilo, người có 20 năm theo dõi ngành game và là chủ bút bản tin Game File, ví cốt lõi của GTA như một phiên bản phức tạp và hiện đại của trò chơi Pac-Man kinh điển.

Ông mô tả tựa game là cuộc rượt đuổi không hồi kết giữa kẻ phạm tội và cảnh sát, nhưng được đặt trong những đô thị mô phỏng tỉ mỉ tới từng con hẻm, hàng chục kênh phát thanh âm nhạc lẫn trò chuyện, cùng vô số hoạt động tự do.

Toàn bộ thương hiệu Grand Theft Auto hiện chỉ còn cách ngôi vương "dòng game bán chạy nhất mọi thời đại" đúng 40 triệu bản. Ảnh: CNN.

Người chơi thậm chí có thể dành cả buổi tối chỉ để lái xe giao bánh pizza mà không cần thực hiện những hành động trong game.

Đáng chú ý, GTA VI đạt được sức lan tỏa toàn cầu dù bị gắn nhãn PEGI 18+ chỉ dành cho người trưởng thành, trái ngược hoàn toàn với chiến lược hạ thấp độ tuổi của những tựa game có hàng tỷ người chơi như Minecraft, Roblox hay Fortnite, hay cách Hollywood thường tiết chế nội dung để bán vé cho mọi lứa tuổi.

Với hơn 15 triệu bản được đặt trước tính đến ngày 17/11 (gồm 75% trên PlayStation và 25% trên Xbox), hiệu ứng GTA VI còn lan đến bộ phận nhân sự tại các công ty.

Dữ liệu từ Employment Hero, một nền tảng quản lý nhân sự và tiền lương, cho thấy lượng đơn xin nghỉ phép vào ngày 19/11 tại Australia tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, riêng nhóm nam giới tuổi 18-44 tăng đến 84%.

Kể cả Fair Work Ombudsman, cơ quan quản lý quan hệ lao động tại Australia, cũng đăng những bài viết mang tính hài hước trên Instagram, nhắc nhở người lao động về quy định liên quan đến nghỉ ốm và nghỉ không lương.

“Nhắc nhẹ rằng bạn nên gửi đơn xin nghỉ phép sớm nhất có thể”, cơ quan này viết vào tháng 10, theo ghi nhận từ Nikkei.