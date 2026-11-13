AI tạo ra tựa game này chỉ với một câu lệnh duy nhất

Claude Fable 5.2 tạo ra game bắn súng chỉ từ duy nhất một câu lệnh và không cần con người can thiệp trong quá trình thực hiện.

Saltline được tạo ra mà không cần đến chỉ dẫn từ con người. Ảnh: Felix Rieseberg.

Felix Rieseberg, một kỹ sư tại Anthropic vừa thử nghiệm khả năng lập trình của mô hình AI Fable 5.2 bằng cách yêu cầu hệ thống tự tạo một trò chơi bắn súng (FPS). Kết quả là Saltline - sản phẩm có thể chơi trực tiếp trên trình duyệt, được hoàn thành sau khoảng 8 giờ với chi phí token ước tính 550 USD .

Felix cho biết ông chỉ đưa ra một câu lệnh duy nhất, sau đó để AI tự thực hiện toàn bộ quá trình tạo game mà không có sự can thiệp hay hướng dẫn từ con người. Thử nghiệm nhằm kiểm tra khả năng tự giải quyết nhiệm vụ của AI, thay vì phải liên tục nhận phản hồi và điều chỉnh yêu cầu như cách sử dụng thông thường.

"Câu lệnh của tôi yêu cầu tạo một game FPS có đồ họa chi tiết, chân thực, đủ sức cạnh tranh về mặt hình ảnh với các trò chơi AAA. Tuy nhiên, phạm vi được giới hạn ở một màn chơi nhỏ. Mọi thứ trong trò chơi đều phải được làm từ đầu, từ hình, âm thanh đến ánh sáng", Felix chia sẻ.

Game Saltline, lấy bối cảnh một bến cảng, nơi người chơi có nhiệm vụ phá hủy ba trạm tiếp sóng trong khi liên tục bị tấn công bởi chó robot và drone. Sau khi hoàn thành mục tiêu, người chơi cần tìm đường đến một chiếc thuyền để kết thúc màn chơi.

Người dùng có thể trải nghiệm game Saltline hoàn toàn miễn phí qua đường link trên trang X của kỹ sư Felix Rieseberg.

Đáng chú ý, Felix cho biết toàn bộ thành phần của trò chơi đều được tạo bằng mã nguồn, thay vì sử dụng hình ảnh hay mô hình 3D có sẵn. Claude tự viết các đoạn mã xử lý đồ họa, tạo hiệu ứng hình ảnh và xây dựng những yếu tố cần thiết cho môi trường game. Trò chơi cũng có hệ thống điều khiển, âm thanh và các tính năng tương tác cơ bản.

Theo số liệu Felix công bố, quá trình này sử dụng khoảng 445 triệu token đầu vào và 2,7 triệu token đầu ra. Với mức giá API của Claude, chi phí được ước tính khoảng 550 USD .

Dù vậy, Saltline vẫn chỉ là một thử nghiệm công nghệ với quy mô hạn chế, chưa thể xem là một trò chơi thương mại hoàn chỉnh. Felix sau đó đã điều chỉnh một số mô hình và cơ chế chơi để tạo ra phiên bản dễ trải nghiệm hơn. Người dùng cũng có thể truy cập bản thử nghiệm ban đầu, được tạo hoàn toàn từ một câu lệnh duy nhất.

Thử nghiệm cho thấy AI ngày càng có khả năng đảm nhiệm nhiều công đoạn trong quá trình phát triển game, từ viết mã đến tạo đồ họa và âm thanh. TechPowerUp nhận định những tiến bộ này có thể tạo ra thay đổi lớn đối với ngành công nghiệp game trong tương lai.