Sau hơn 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh, ngành thuế đang nghiên cứu phương án cảnh báo mới trên VNeID, giúp người dân chủ động kiểm tra thông tin trước khi ra nước ngoài.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu bổ sung thông tin tạm hoãn xuất cảnh trên VNeID. Ảnh: Khương Nguyễn.

Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu đưa thông tin tạm hoãn xuất cảnh lên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Đây là một trong những phương án nhằm giúp người nộp thuế sớm nắm được tình trạng của mình, tránh ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại và công tác ở nước ngoài.

Theo Cục Thuế, phương án này dự kiến được thực hiện trong thời gian tới. Tuy nhiên, thời điểm triển khai và cách thức hiển thị thông tin trên VNeID chưa được công bố.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh số lượng thông báo tạm hoãn xuất cảnh liên quan đến nghĩa vụ thuế đã vượt 250.000. Tính đến ngày 31/10, trong số này có hơn 240.000 trường hợp là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Sau khi biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng, gần 30.000 người nộp thuế đã chủ động thực hiện nghĩa vụ. Riêng nhóm không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, khoảng 20.000 trường hợp đã liên hệ cơ quan thuế, hoàn thành các khoản phải nộp và được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Hiện người nộp thuế có thể tra cứu tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trên ứng dụng eTax Mobile. Ngành Thuế cũng cung cấp thông tin, cảnh báo thông qua website chính thức, cơ quan báo chí và các kênh truyền thông khác.

Người nộp thuế có thể tra cứu tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trên ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: Tiểu Minh.

Theo Cục Thuế, trước khi gửi thông báo đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan thuế tiến hành rà soát, đối chiếu để xác định chính xác nghĩa vụ của người nộp thuế.

Người nộp thuế được thông báo trước 30 ngày về việc tạm hoãn xuất cảnh, tạo điều kiện kiểm tra thông tin và hoàn thành các khoản thuế còn phải nộp. Việc áp dụng biện pháp này được thực hiện theo Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Bên cạnh mở rộng kênh cảnh báo, ngành Thuế đã phối hợp với Bộ Công an để rút ngắn thời gian hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ.

Theo Cục Thuế, nhờ cơ chế trao đổi dữ liệu tự động giữa hai cơ quan, thời gian xử lý hiện chỉ còn khoảng 5–7 phút. Việc truyền, nhận thông tin điện tử giúp cơ quan thuế và đơn vị quản lý xuất nhập cảnh cập nhật trạng thái nhanh hơn.

Ngoài VNeID, Bộ Tài chính đang nghiên cứu phối hợp với các nhà mạng di động để gửi tin nhắn SMS, nhắc người nộp thuế rà soát nghĩa vụ và cảnh báo sớm về nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Cơ quan này cũng xem xét mở rộng việc phổ biến thông tin thông qua các công ty lữ hành và đại lý bán vé máy bay, giúp người dân có thêm kênh tiếp cận trước những chuyến đi nước ngoài.

Trong khi phương án cảnh báo trên VNeID chưa được triển khai, Cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế, đặc biệt là chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật và chủ hộ kinh doanh, thường xuyên kiểm tra nghĩa vụ thuế qua eTax Mobile và các kênh chính thức để kịp thời xử lý những khoản còn phải nộp.