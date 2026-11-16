Sự thật về tính năng 'đăng ký hiến tạng' trên iPhone

Từ 10 năm trước, Apple đã tích hợp vào iPhone tính năng cho phép người dùng đăng ký hiến tạng chỉ với vài thao tác, nhưng chỉ dành cho người Mỹ.

Đăng ký hiến tạng trên iPhonelà tính năng dành riêng cho người dùng tại Mỹ, thông qua hệ thống đăng ký hiến tạng quốc gia tại nước này. Ảnh: Việt Linh.

Bên cạnh các công cụ theo dõi sức khỏe, iPhone còn được Apple trang bị tính năng hỗ trợ đăng ký hiến tạng, mô và giác mạc. Chức năng này xuất hiện từ iOS 10, thông qua sự hợp tác giữa hãng công nghệ Mỹ và tổ chức phi lợi nhuận Donate Life America.

Được công bố vào tháng 7/2016, tính năng cho phép người dùng tại Mỹ đăng ký trở thành người hiến tạng trực tiếp trong ứng dụng Health (Sức khỏe), thay vì phải truy cập một trang web riêng.

Trên trang hỗ trợ chính thức, Apple cũng nhấn mạnh tính năng này chỉ dành cho người dùng tại Mỹ. Thông qua vài thao tác trên điện thoại, người dùng có thể tìm hiểu thông tin về hiến tạng, mô và giác mạc trước khi quyết định đăng ký. Dữ liệu sau đó được chuyển trực tiếp đến National Donate Life Registry, hệ thống đăng ký hiến tặng quốc gia do Donate Life America quản lý.

Việc tích hợp hệ thống đăng ký vào iPhone giúp đơn giản hóa quá trình ghi nhận nguyện vọng hiến tạng. Thay vì phải tìm kiếm và truy cập một nền tảng độc lập, người dùng có thể thực hiện ngay trong ứng dụng Sức khỏe được tích hợp sẵn trên thiết bị.

Theo Donate Life America, tại thời điểm công bố tính năng vào năm 2016, hơn 120.000 người Mỹ đang chờ được ghép tạng. Cứ 10 phút lại có thêm một người được đưa vào danh sách chờ, trong khi trung bình mỗi giờ có một người tử vong do không được ghép tạng kịp thời.

Trong bối cảnh nhu cầu ghép tạng vượt xa nguồn hiến tặng, Apple và Donate Life America kỳ vọng việc đơn giản hóa thủ tục đăng ký có thể khuyến khích thêm nhiều người tham gia.

Tính năng đăng ký hiến tạng được tích hợp vào Medical ID (ID y tế), một phần của ứng dụng Sức khỏe trên iPhone. Đây là nơi người dùng có thể lưu trữ những thông tin y tế quan trọng như tình trạng bệnh lý, dị ứng, thuốc đang sử dụng, nhóm máu và số điện thoại liên hệ khẩn cấp.

Trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc tình huống y tế khẩn cấp, nhân viên cứu hộ có thể truy cập các thông tin Medical ID mà người dùng cho phép hiển thị ngay từ màn hình khóa, không cần mở khóa thiết bị.

Chức năng này đặc biệt hữu ích khi người dùng bất tỉnh hoặc không thể trực tiếp cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe, giúp lực lượng ứng cứu có thêm dữ liệu tham khảo trong quá trình hỗ trợ.