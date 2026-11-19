Sau 13 năm chờ đợi, sức nóng của bom tấn Grand Theft Auto VI thể hiện qua những chiến dịch quảng bá ở các tòa nhà, đến hạ tầng Internet.

Quảng cáo GTA VI trên các tòa tháp Les Mercuriales ở Bagnolet, gần Paris, Pháp. Ảnh: Le Parisien.

Theo Washington Post, vài giờ trước thời điểm phát hành, GTA VI đã trở thành một trong những sự kiện giải trí được chú ý nhất năm, thậm chí là thập kỷ. Tựa game đánh dấu sự trở lại của thương hiệu Grand Theft Auto sau hơn 13 năm, đồng thời đặt Rockstar Games trước áp lực nối tiếp thành công của phần trước.

Lượng người xem trailer, doanh số hàng trăm triệu bản và những chiến dịch quảng bá triệu USD cho thấy sức hút của GTA VI đã vượt khỏi cộng đồng game thủ. Ngay cả các nhà cung cấp Internet cũng phải chuẩn bị cho lưu lượng tải xuống được dự báo ở quy mô lớn.

13 năm chờ đợi

Grand Theft Auto VI phát hành ngày 19/11 trên PlayStation 5 và Xbox Series X/S, mở khóa đúng 0h theo giờ Việt Nam. Game thủ tại châu Á sẽ được trải nghiệm trước người chơi ở Mỹ. Tại New Zealand, nhà mạng chuẩn bị cho lượng tải xuống tăng mạnh.

Kurt Rodgers, Giám đốc Chiến lược của nhà mạng Chorus New Zealand, cho biết dung lượng game 212 GB là mức chưa từng có. Chorus dự báo mạng lưới phát sinh thêm 35 petabyte (hơn 35 triệu GB) lưu lượng. Con số này chỉ áp dụng tại New Zealand.

"Đó là hơn một phần tư lượng dữ liệu mà một hộ gia đình trung bình sử dụng trong cả tháng, chỉ trong một lần tải xuống", ông Rodgers nhận xét.

Biển quảng cáo GTA VI tại Warsaw (Ba Lan) và Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: GameBase.

Dòng game Grand Theft Auto đã bán hơn 470 triệu bản trên toàn thế giới. Riêng GTA V, phát hành năm 2013, đóng góp hơn 230 triệu bản và đạt 1 tỷ USD doanh thu bán lẻ trong 3 ngày đầu. Thành tích này vừa tạo lợi thế, vừa đặt ra chuẩn mực khó vượt qua cho phần mới.

GTA VI đưa người chơi trở lại Vice City, thành phố lấy cảm hứng từ Miami, cùng vùng Leonida dựa trên Florida. Rockstar giới thiệu Leonida là thế giới mở lớn và chi tiết nhất hãng từng xây dựng, với bãi biển, đường cao tốc, đầm lầy và khu giải trí về đêm. Nhóm phát triển đã khảo sát Miami, Florida Keys và Everglades để nghiên cứu địa hình, lịch sử, kiến trúc.

Vượt xa khỏi game

Washington Post cho biết chính quyền thành phố Miami và các khu vực lân cận đang tận dụng mối liên hệ với thành phố Vice City trong game để thu hút chú ý quốc tế.

Hạt Miami-Dade công bố gói quảng bá trị giá 3,9 triệu USD , gồm thỏa thuận với Rockstar cùng các khoản mua quảng cáo tại sân bay và hệ thống giao thông.

Điểm nhấn là bảng hiệu “Welcome to Vice City” trên nóc nhà thi đấu Kaseya Center, sân nhà của đội bóng rổ Miami Heat. Đội bóng dự kiến mặc trang phục đen và hồng theo chủ đề Vice City. Chiến dịch còn có quảng cáo tại sân bay, cảng biển và một số khu vực giao thông.

Biển quảng cáo trên nóc nhà thi đấu Kaseya Center đã tiêu tốn của Rockstar 975.000 USD . Ảnh: Vicente34010711.

Thị trưởng Daniella Levine Cava cho biết địa phương muốn biến sự chú ý của hàng triệu người chơi thành nguồn thu cho cộng đồng. Tuy nhiên, một số quan chức đặt câu hỏi liệu chính quyền có nên quảng bá thương hiệu gắn với trộm xe, đấu súng và tội phạm.

Những người ủng hộ cho rằng sức hút khổng lồ của GTA VI là cơ hội để khu vực tận dụng sự chú ý từ truyền thông và công chúng trên toàn thế giới.

Tại Seoul (Hàn Quốc), một tòa nhà được phủ kín quảng cáo GTA VI. Trong khi đó, Warner Music dự kiến tổ chức một bữa tiệc với chủ đề xoay quanh nhạc nền của GTA VI.

Sức nóng tiếp tục tăng

Trailer đầu tiên của GTA VI đạt hơn 93 triệu lượt xem trên YouTube trong 24 giờ đầu, lập kỷ lục Guinness cho trailer game có lượng xem cao nhất trong khoảng thời gian này. Đến nay, video đã thu hút khoảng 305 triệu lượt xem, trở thành trailer game được xem nhiều nhất mọi thời đại.

Trong khi đó, theo nhà phát hành Take-Two Interactive, trailer thứ hai ghi nhận hơn 475 triệu lượt xem trên nhiều nền tảng chỉ trong 24 giờ.

GTA VI cũng nhận 8 đề cử The Game Awards 2026, gồm Game of the Year, Đạo diễn, Cốt truyện và Âm nhạc. Lễ trao giải diễn ra ngày 10/12.

GTA VI được đề cử cho giải "Game được mong chờ nhất năm" lần thứ 2 liên tiếp tại The Game Award, lễ trao giải diễn ra vào 11/12 tới. Ảnh: TGA.

Thành công của GTA V, đặc biệt là chế độ trực tuyến GTA Online với các bản cập nhật và sự kiện được bổ sung thường xuyên, đã góp phần duy trì sức hút của trò chơi suốt nhiều năm.

Với GTA VI, Rockstar tiếp tục đầu tư vào âm nhạc khi đặt hàng bộ đôi Justice (Pháp) thực hiện phần nhạc nền thích ứng. Album gồm 30 bản nhạc dự kiến phát hành ngày 11/12, với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng Tame Impala, SZA, King Gizzard & The Lizard Wizard và Gesaffelstein.

Dù đã tung ra nhiều trailer, Rockstar vẫn chưa công bố đầy đủ dàn diễn viên lồng tiếng cho hai nhân vật chính Lucia và Jason, cũng như giữ kín nhiều nhân vật, địa điểm và hoạt động trong game.

Sau 13 năm chờ đợi, GTA VI đứng trước áp lực phải đáp ứng kỳ vọng rất lớn của cộng đồng game thủ, đồng thời chứng minh Rockstar vẫn có thể tạo nên một hiện tượng văn hóa và thương mại mới, tiếp nối thành công vang dội của GTA V.