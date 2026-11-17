Để có thể tạo ra GTA VI, tựa game được kỳ vọng sẽ trở thành game lớn nhất mọi thời đại, hãng Rockstar Games đã dồn toàn lực và thậm chí là tái cấu trúc toàn bộ công ty.

Nếu ngành game có một cuốn kỷ yếu cuối năm như ở trường trung học, Grand Theft Auto VI (GTA VI) chắc chắn sẽ thâu tóm hàng loạt danh hiệu "nhất": Tựa game đắt đỏ nhất từng được sản xuất, đội ngũ phát triển hùng hậu nhất mọi thời đại và tựa game dễ gây sốc nhất cho các biên tập viên truyền hình.

Để kiến tạo thế giới rộng lớn của GTA VI, đội ngũ tại studio phát triển Rockstar Games đã thực hiện hàng loạt chuyến khảo sát tới Miami, đô thị ngoài đời thực làm nguyên mẫu cho thành phố hư cấu Vice City trong game.

Trong phóng sự của Bloomberg, nhân viên Rockstar Games thậm chí còn ngồi xe tuần tra cùng cảnh sát tới các điểm nóng tội phạm, nhoài người ra khỏi trực thăng để chụp ảnh, và len lỏi qua đám đông các vũ công ăn mặc gợi cảm tại những hộp đêm sôi động nhất thành phố.

Tất cả chỉ để đánh giá hiệu ứng ánh sáng một cách chân thật nhất để đưa vào GTA VI.

Sức hút khổng lồ

Theo giám đốc mỹ thuật Aaron Garbut, việc thiết kế một hộp đêm trong các tựa game thông thường có thể chỉ đơn giản là tạo ra vài nhân vật phụ (NPC) mặc áo khác màu nhau.

Hình ảnh thành phố Vice City nhộn nhịp trong GTA VI. Ảnh: Rockstar Games.

Tuy nhiên, trong GTA VI, điều đó đồng nghĩa với việc lập trình hoạt họa và kịch bản riêng cho từng vị khách, tạo ra từng ly đồ uống, lồng ghép âm nhạc, thiết kế ánh sáng, đồng bộ nhịp điệu âm nhạc với ánh sáng đó, và sắp đặt vô số "lớp lang chi tiết chồng lên nhau" để khiến một hộp đêm ảo trở nên chân thực nhất có thể.

"Giờ thì bạn đã hiểu tại sao quá trình này lại mất nhiều thời gian đến vậy", Jennifer Kolbe, Giám đốc mảng phát hành của Rockstar, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg tại văn phòng công ty ở Edinburgh.

Đây là lần đầu tiên Rockstar công khai chia sẻ về những thách thức đằng sau quá trình phát triển tựa game lớn nhất, và có lẽ là mang tính bước ngoặt mà hãng từng thực hiện.

Rockstar sở hữu hàng chục văn phòng trên khắp thế giới, nhưng trung tâm quyền lực của hãng, Rockstar North lại tọa lạc tại thủ phủ của Scotland, một thành phố nhỏ đầy những lâu đài cổ kính và những con đường lát đá cuội, trái ngược hoàn toàn với vẻ hào nhoáng của Miami.

Rockstar North nằm trong một tòa văn phòng 3 tầng hiện đại, vốn từng là trụ sở của tờ báo The Scotsman. Các màn hình lớn khắp sảnh trung tâm trình chiếu hình ảnh nghệ thuật các nhân vật trong GTA VI, trong khi các phòng điều hành sở hữu tầm nhìn đẹp hướng ra những vách đá gần đó.

Vào một ngày nắng đẹp cuối tháng 9, văn phòng chật kín nhân viên đang miệt mài sửa lỗi trước ngày phát hành. Màn hình máy tính hiển thị tiến độ của họ bằng một bảng ô vuông xanh và đỏ. Màu xanh đang áp đảo màu đỏ, một tín hiệu đầy hứa hẹn rằng tựa game có lẽ sẽ không bị trì hoãn thêm lần nào nữa.

Người hâm mộ khao khát thông tin về GTA VI đến mức đôi khi họ tụ tập gần văn phòng Rockstar North, thậm chí theo dõi số lượng đơn đặt bánh pizza giao tới vào ban đêm để phán đoán xem liệu một cột mốc phát triển quan trọng có đang đến gần hay không.

Chính thức ra mắt vào ngày 19/11, GTA VI được kỳ vọng là một trong những sự kiện phát hành giải trí lớn nhất lịch sử.

Hình ảnh ở văn phòng chính Rockstar North. Ảnh: Bloomberg.

GTA V, phiên bản tiền nhiệm đã bán được 230 triệu bản, trở thành tựa game bán chạy nhất mọi thời đại. Trailer đầu tiên của GTA VI đã thu về gần 300 triệu lượt xem trên YouTube, phá vỡ mọi kỷ lục, trong khi buổi công chiếu lối chơi trong game trên Netflix đã vượt mặt bộ phim mới của tài tử Robert De Niro để trở thành nội dung được xem nhiều nhất nền tảng này trong tuần ra mắt.

Các công ty giải trí khác đều phải điều chỉnh lịch phát hành để né tránh tựa game tội phạm thế giới mở này, chấp nhận dời sản phẩm sang năm 2027 vì biết rằng GTA VI sẽ hút cạn sự chú ý của cả hành tinh trong phần lớn thời gian của tháng 11.

Thậm chí, cầu thủ bóng rổ NBA Steven Adams còn nói đùa rằng "phong độ thi đấu sẽ đi xuống" trên khắp các giải thể thao lớn khi tựa game này ra mắt.

10 năm, hơn 5.000 nhân viên và 1 tỷ USD đầu tư

Một số nhà phân tích dự đoán phần GTA tiếp theo sẽ bán được 40 triệu bản trên hệ máy PlayStation và Xbox, mang về doanh thu hơn 3 tỷ USD chỉ trong 4 tháng đầu tiên.

Rockstar từ chối tiết lộ chi phí sản xuất trò chơi. Tuy nhiên, xét trên quỹ thời gian và sức lao động bỏ ra, đây gần như chắc chắn là trò chơi điện tử đắt đỏ nhất từng được tạo ra.

Đề cập đến quy mô của GTA VI, The Guardian tiết lộ game được phát triển bởi một đội ngũ khổng lồ gần 5.000 người trên toàn thế giới.

Quy mô nhân sự của Rockstar tăng gấp đôi từ khi phát hành Red Dead Redemption 2. Hãng thành lập văn phòng khắp thế giới, riêng chi nhánh tại Los Angeles gần như chỉ tập trung xây dựng thế giới NPC. Ảnh: Bloomberg.

Hơn 50 nghệ sĩ đường phố được mời thiết kế tranh tường tại những địa điểm như khu Stockyard, lấy cảm hứng từ Wynwood ở Miami. Đội ngũ phụ trách cơ chế điều khiển phương tiện còn có những tay đua xe chuyên nghiệp.

The Guardian cũng cho biết studio đã dành ra hơn 10 năm để tạo ra GTA VI. Theo ước tính độc lập mà Rockstar không xác nhận, hơn 1 tỷ USD đã được phân bổ dành riêng cho dự án này.

Theo Dazed, tất cả tạo nên áp lực rất lớn. Khoản đầu tư về thời gian, tiền bạc, công sức cho GTA VI thậm chí được so sánh với "kiến tạo kỳ quan thế giới". Sức ép còn đến từ việc nếu thành công, đây sẽ là tác phẩm mà mọi người có thể chơi trong 10 năm tiếp theo, thậm chí lâu hơn.

Hình ảnh trong game cho thấy mức độ đầu tư vào chi tiết hình ảnh của nhà phát triển. Ảnh: Rockstar Games.

"Có rất nhiều áp lực từ phía ngoài lẫn bên trong. Tuy nhiên khi nhìn lại, đó là đặc ân mà chúng tôi may mắn có được. Những gì chúng tôi hướng tới là mang đến sản phẩm xứng đáng cho người chơi", Rob Nelson, trưởng nhóm phát triển kiêm đồng giám đốc Rockstar North.

Một trong những lý do khiến công chúng yêu thích GTA là mỗi phiên bản đều chứa đựng hàng loạt hoạt động, đóng vai trò như những minigame lồng ghép trong một thế giới tự do, từ những vụ cướp táo tợn cho đến cả việc tập tạ cho nhân vật.

Với GTA VI, Nelson và các đạo diễn muốn cho phép hai nhân vật chính có thể cùng nhau làm mọi thứ trong thế giới mở.

Cụ thể, trong phần mới, người chơi điều khiển 2 nhân vật chính gồm Jason Duval (cựu quân nhân buôn ma túy) và Lucia Caminos (võ sĩ vừa ra tù). Cả hai có thể tham gia nhiệm vụ cùng nhau hoặc hoạt động độc lập.

Đây là lần đầu một tựa game GTA sở hữu 2 nhân vật chính có thể điều khiển. Điều này mang đến một số cách chơi độc đáo. Ví dụ, trên đường làm nhiệm vụ, người chơi có thể điều khiển Jason lái xe, hoặc chuyển sang Lucia lướt điện thoại trên ghế phụ.

Tuy nhiên, điều này đòi hỏi những hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) phức tạp. Đặc biệt hơn, theo chia sẻ từ đội ngữ phát triển, một tựa game như GTA VI yêu cầu loại AI lập trình truyền thống, và hàng tấn rắc rối kỹ thuật phải mất nhiều năm mới giải quyết nổi.

"Có rất nhiều sự e ngại khi bắt tay vào làm tính năng đó. Nhưng rồi có những người kiên quyết bảo vệ nó. Đây là một trò chơi về một cặp đôi. Họ bắt buộc phải hành xử như một cặp đôi thực thụ. Và thế là chúng tôi buộc phải cam kết thực hiện điều đó", Nelson thừa nhận.

Nhân vật Lucia (trái) và Jason. Ảnh: Rockstar Games.

Khi hệ thống này hoàn thiện, nó đã chứng minh là một trong những cải tiến thú vị nhất của GTA VI. Trong vai Jason, người chơi có thể nhắn tin rủ Lucia đi gặp mặt.

Vài phút sau, cả hai sẽ cùng tản bộ trong công viên, nắm tay nhau và ôn lại kỷ niệm về lần mẹ của Lucia nổi giận với anh.

Sau đó, họ có thể cùng nhau đến phòng gym, cùng nhau đi cướp một cửa hàng rồi bị cảnh sát truy đuổi, vừa chạy trốn vừa tán tỉnh và trêu đùa nhau suốt quãng đường.

Việc chứng kiến hai nhân vật tương tác tự nhiên như vậy đã bổ sung một tầng chiều sâu hoàn toàn mới cho các hệ thống nhập vai, vốn đã là thứ trứ danh tạo nên tên tuổi cho các tựa game trước của Rockstar.