Phía sau chiến dịch đưa Jensen Huang trở lại làm CEO Nvidia

Những người ủng hộ Jensen Huang cho rằng ông bị cách chức một cách vội vàng, bất chấp những tình tiết có thể gây bất lợi.

Jensen Huang và nhà đầu tư Gavin Baker. Ảnh: Bloomberg.

Amjad Masad là tác giả của Replit, nền tảng xây dựng website bằng AI. Một nhân viên Nvidia sử dụng app này để tạo ra "Stand With Jensen", website thu thập chữ ký ủng hộ bức thư ngỏ, yêu cầu hội đồng quản trị Nvidia bổ nhiệm lại vị trí CEO cho Jensen Huang.

Làn sóng ủng hộ Huang bùng nổ tại Thung lũng Silicon sau khi ông bị buộc từ chức do bê bối tình ái. Theo WSJ, website thu thập chữ ký ủng hộ Huang thậm chí quá tải do lượng truy cập lớn.

Để hỗ trợ chiến dịch, Masad đã gỡ bỏ giới hạn 200 chữ ký/phút, thêm xác thực Captcha nhằm loại bỏ chữ ký ảo. Tính đến chiều 15/11, trang web thu hút 106.000 chữ ký, trong đó có những nhân vật nổi tiếng tại Thung lũng Silicon như Travis Kalanick (đồng sáng lập Uber), Tobias Lutke (CEO Shopify) và Tim Sweeney (CEO Epic Games).

"Lãnh đạo không thể thay thế"

Sau khi Huang tuyên bố từ chức, nhiều CEO và nhà đầu tư công nghệ nổi tiếng bày tỏ muốn ông trở lại, thông qua bài đăng công khai trên mạng xã hội và cuộc gọi riêng.

Theo WSJ, một số nhà đầu tư đề nghị hội đồng quản trị Nvidia chưa vội tìm người thay thế. Họ muốn ban lãnh đạo chờ kết quả điều tra chính thức về mối quan hệ giữa Jensen Huang với Alice Huang, giám đốc một trung tâm dữ liệu tại Singapore.

Trong bức thư ngỏ được công bố ngày 13/11, nhà đầu tư Gavin Baker và CEO Brad Gerstner từ Altimeter Capital, cho rằng Huang "xứng đáng với quy trình đánh giá thấu đáo, tránh những động thái vội vàng thay thế không cần thiết trước khi sáng tỏ sự thật".

Tuy vậy, danh sách chữ ký vẫn gây tranh cãi khi một số cá nhân, bao gồm nhân viên cấp cao tại Nvidia, khẳng định tên của họ xuất hiện dù chưa từng ký tên.

Chiến dịch cũng có thể vấp phải sự phản đối từ chính quyền My. Phát biểu trên Fox News ngày 15/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng hội đồng quản trị Nvidia nên tìm kiếm ứng viên bên ngoài cho vị trí CEO.

"Để làm rõ những gì thực sự đã xảy ra bên trong, công ty này cần cải tổ mạnh mẽ", Bessent nhấn mạnh. Trước đó, hội đồng quản trị Nvidia tuyên bố đã thuê một công ty tuyển dụng nhân sự cấp cao, nhưng chưa tiếp cận bất cứ ứng viên tiềm năng.

Jensen Huang được nhiều người, từ nhân viên cũ đến nhân vật trong giới công nghệ, ủng hộ trở lại vị trí CEO Nvidia. Ảnh: Bloomberg.

Những người muốn phục chức cho rằng Huang ủng hộ nước Mỹ, đóng vai trò thiết yếu trong phong trào phát triển AI mã nguồn mở, đảm bảo công nghệ này không rơi vào tay một nhóm nhỏ doanh nghiệp.

Nhóm người này cũng cảnh báo chính sách cứng rắn với Trung Quốc được đề xuất sẽ phản tác dụng, tạo điều kiện để Huawei thu hẹp khoảng cách với Nvidia.

Bản thân Masad cũng ký tên ủng hộ Huang, tiết lộ rằng giới công nghệ đang lo ngại khi một người tiên phong ủng hộ mã nguồn mở bị hạ bệ. Với phần mềm dạng này, người dùng có thể tự tải xuống và chỉnh sửa mã nguồn.

"Ông ấy đã hỗ trợ rất nhiều cho các công ty, và là đối trọng mạnh trước những ý kiến đòi kiểm soát AI và loại bỏ mô hình mã nguồn mở", Masad chia sẻ.

Các nhân viên Nvidia xác nhận ký tên đều coi Huang là lãnh đạo không thể thay thế. Theo nguồn tin, một số nhân viên đang bàn kế hoạch biểu tình ủng hộ ông tại trụ sở Nvidia ở Santa Clara, California trong những ngày tới.

Thách thức với Jensen Huang

Dù vậy, lập luận bảo vệ Huang có thể gặp khó khi nhiều tình tiết mới xuất hiện. Theo WSJ, giới chức Mỹ nghi ngờ Alice Huang đã chuyển thông tin tình báo trong thời gian quen Jensen Huang. Công ty Megaspeed của bà từng là đối tác đám mây với Nvidia, cho phép mua chip số lượng lớn.

Trong cuộc phỏng vấn trên Fox News, Bessent kêu gọi điều tra sâu hơn hoạt động của Nvidia.

Bessent nhận thấy sự xuất hiện của "văn hóa không tuân thủ" tại Nvidia. Điều đó khiến ông tin rằng công ty cần tìm CEO ngoài. Colette Kress đang giữ chức CEO tạm quyền sau 13 năm làm giám đốc tài chính.

Jensen Huang trò chuyện cùng Alice Huang tại triển lãm Computex 2024 ở Đài Loan. Ảnh: Reuters.

"Tôi muốn đi sâu vào vấn đề văn hóa tại Nvidia, liệu họ có thúc đẩy các thương vụ dường như bất hợp pháp nhằm thổi phồng doanh thu và lợi nhuận hay không", Bessent đặt câu hỏi. Ông cũng yêu cầu ban quản trị và cố vấn bên ngoài trả lời trong 10 ngày tới.

Giáo sư Jeffrey Sonnenfeld tại Trường Quản trị thuộc Đại học Yale, nhận định việc Huang mất ghế phù hợp với quy tắc ứng xử của Nvidia.

"Nếu họ làm ngơ thì chẳng khác nào mở đường cho sự tùy tiện, xé bỏ mọi quy định khi các tiêu chuẩn đạo đức của chính họ không có giá trị ràng buộc pháp lý", Sonnenfeld nhấn mạnh.