Từ những nét bút đầu tiên đến mảnh ghép tinh tuyển tại DJI Hasselblad

Concept Store DJI Hasselblad đầu tiên tại Việt Nam kết nối cộng đồng qua loạt hoạt động tương tác, chụp chân dung và trải nghiệm công nghệ hình ảnh.

Trước khi DJI Hasselblad Authorized Concept Store chính thức mở cửa tại Crescent Mall (TP.HCM) câu chuyện về không gian mới đã bắt đầu ngay từ khu vực hoarding bên ngoài cửa hàng.

Những “mảnh ghép” đầu tiên trước ngày mở cửa

Thay vì chỉ che chắn mặt bằng bằng một bảng thông báo khai trương, khu vực này được biến thành một bề mặt gương tương tác để khách tham quan viết, vẽ và để lại dấu ấn cá nhân. Với lời mời “Cảm hứng sáng tạo, bắt đầu từ nét bút của bạn”,mỗi người có thể thêm một nét vẽ hoặc thông điệp lên bức tranh chung, chụp lại tác phẩm và bình luận hình ảnh dưới bài đăng của DJI để tham gia tương tác.

Hoarding trước ngày khai trương với những thông điệp và nét vẽ của khách tham quan.

Sau mỗi ngày, khi bề mặt gương dần được lấp đầy bởi những nét vẽ, lời nhắn và dấu ấn từ cộng đồng, toàn bộ tác phẩm được ghi lại trong một bộ ảnh tổng kết trước khi bảng được làm sạch để tiếp tục chào đón những sáng tạo mới. Hoạt động kéo dài khoảng nửa tháng trước ngày cửa hàng mở cửa, đồng thời trở thành phần mở đầu cho chủ đề “Uncover the Masterpiece - Khám phá Mảnh ghép tinh tuyển đầu tiên tại Việt Nam”, với mỗi đóng góp của khách tham quan như một “mảnh ghép” đầu tiên của câu chuyện.

Khoảnh khắc cắt băng khai trương DJI Hasselblad Authorized Concept Store tại Crescent Mall, TP.HCM.

Ngày 14/11, hành trình đó được tiếp nối khi DJI Hasselblad Authorized Concept Store đầu tiên tại Việt Nam chính thức đi vào hoạt động tại lầu 3, Crescent Mall. Không gian được triển khai bởi Global Vision - nhà phân phối chính thức được ủy quyền của DJI và Hasselblad tại Việt Nam - trở thành nơi những mảnh ghép trước đó được nối dài bằng trải nghiệm thực tế, từ công nghệ sáng tạo của DJI đến thế giới nhiếp ảnh Hasselblad.

Hai ngày trải nghiệm nối tiếp câu chuyện “Mảnh ghép tinh tuyển”

Hoạt động mở đầu bằng lễ khai trương với sự tham dự của đại diện thương hiệu, đối tác, khách mời, nhà sáng tạo nội dung, nhiếp ảnh gia và cộng đồng yêu công nghệ hình ảnh. Sau nghi thức cắt băng, khách mời lần lượt khám phá 2 không gian DJI và Hasselblad, mỗi khu vực thể hiện một cách tiếp cận khác nhau đối với sáng tạo hình ảnh.

Điểm nhấn trong ngày khai trương là hoạt động “100 mảnh ghép chân dung đầu tiên”, với sự đồng hành của nhiếp ảnh gia Nguyễn Hoàng Việt, được lựa chọn từ The Hasselblad Portraitist 2026.

Khách mời được ghi lại chân dung bằng Hasselblad X2D II 100C - mẫu máy medium format nổi bật của thương hiệu. Mỗi bức chân dung sau khi được thực hiện không chỉ dừng lại ở tấm ảnh cá nhân, mà sẽ được in thành 2 bản: Một bản để khách mời lưu giữ như kỷ niệm, bản còn lại được ghim lên “Masterpiece Board”, để mỗi chân dung trở thành “mảnh ghép tinh tuyển” cùng hoàn thiện bức tranh chung của ngày khai trương.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hoàng Việt thực hiện chân dung bằng máy ảnh Hasselblad X2D II 100C.

Sang ngày 15/11, trải nghiệm chuyển sang hệ sinh thái DJI với hoạt động tương tác dành cho khách tham quan. Osmo 360 II được sử dụng để ghi lại hình ảnh tại photobooth, sau đó ảnh được in trực tiếp và tặng lại cho người tham gia.

Thay vì chỉ quan sát thiết bị trên quầy trưng bày, khách hàng có thể trực tiếp trở thành một phần của trải nghiệm, đứng trước máy quay, tạo nội dung và mang về một hình ảnh của riêng mình. Cách tổ chức này cũng phản ánh tinh thần của hệ sinh thái DJI - đưa công nghệ đến gần hơn với những tình huống sáng tạo thường ngày.

Khách tham quan tham gia photobooth với Osmo 360 II và nhận ảnh in tại cửa hàng.

Các hoạt động trong 2 ngày sử dụng những hình thức khác nhau nhưng cùng đặt trải nghiệm khách hàng vào trung tâm. Hasselblad lưu giữ từng chân dung và cảm xúc cá nhân; DJI mở rộng trải nghiệm qua chuyển động, tương tác và cách tạo nội dung trực tiếp. Mỗi hoạt động trở thành một “mảnh ghép” khác nhau trong cùng một hành trình.

Khi những “mảnh ghép” trở thành điểm kết nối lâu dài

Không gian DJI Hasselblad được xây dựng theo hai cách tiếp cận riêng với DJI mở và trực quan, khuyến khích người dùng trực tiếp trải nghiệm công nghệ theo từng nhu cầu sáng tạo; Hasselblad tinh giản, chọn lọc hơn với các hệ máy medium format, ống kính XCD và hình thức tư vấn 1:1 chuyên sâu.

Khách tham quan tìm hiểu các sản phẩm Hasselblad và trao đổi trực tiếp cùng đội ngũ tư vấn tại Concept Store.

Quan trọng hơn, sau ngày khai trương, cửa hàng được định hướng trở thành điểm kết nối lâu dài giữa thương hiệu và cộng đồng, giúp người dùng trải nghiệm sản phẩm, tham gia workshop, gặp gỡ photographer, filmmaker và creator, đồng thời tiếp cận dịch vụ bảo hành, sửa chữa chính hãng. Theo đó, “Mảnh ghép tinh tuyển” tiếp tục được hoàn thiện qua mỗi trải nghiệm, cuộc gặp gỡ và hoạt động cộng đồng diễn ra tại đây.

Thông tin về sản phẩm và hệ sinh thái DJI được cập nhật trên DJI Việt Nam. Các hoạt động dành cho cộng đồng nhiếp ảnh Hasselblad được chia sẻ tại đây.