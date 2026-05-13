Oppo Find X9s: Thiết kế thời thượng, camera Hasselblad và AI tối ưu

Oppo Find X9s được định vị là chiếc smartphone dành cho giới trẻ với hiệu năng ấn tượng trong hình hài mỏng nhẹ, đồng thời hứa hẹn “chiếm sóng” phân khúc flagship thời gian tới.

Cách đây nửa năm, Find X9 series, với Find X9 và Find X9 Pro, chỉ mất 10 ngày để thiết lập kỷ lục tăng trưởng doanh số gấp 5 lần thế hệ tiền nhiệm. Thành công trong việc định vị thương hiệu “King of Mobile Photography” (tạm dịch: Vua của nhiếp ảnh di động) là một trong những yếu tố thúc đẩy Oppo mở rộng dải sản phẩm tại Việt Nam với bộ đôi Find X9s và Find X9 Ultra.

Đây là lần đầu tiên hãng đưa phiên bản “s” và “Ultra” của dòng Find X về Việt Nam. Với Find X9s, Oppo mang đến người dùng những lựa chọn màu sắc mới thời thượng hơn, trong khi vẫn đảm bảo hiệu năng tối ưu và chất lượng camera hàng đầu đến từ mối quan hệ đối tác kéo dài gần nửa thập kỷ với hãng máy ảnh Hasselblad.

Ở các phiên bản Find X9 series tiền nhiệm, người dùng có nhiều lựa chọn màu sắc gồm trắng, đen, xám titan và đỏ vang. Tuy nhiên, phần lớn trong số này có phần trung tính và “chững chạc” so với người trẻ. Với Find X9s, Oppo đã thổi hồn cá tính với 3 lựa chọn màu sắc mới gồm xám, tím nhạt và cam nhạt. Nếu màu xám đậm chất kim loại sắc sảo, cho thấy tinh thần công nghệ tiên phong, phù hợp các tín đồ tối giản; thì tím nhạt và cam nhạt lần lượt mang đến vẻ thanh lịch, tươi mới, dễ dàng trở thành món phụ kiện thời trang để phối cùng nhiều outfit hàng ngày.

Find X9s với những lựa chọn màu thời thượng được ví như flagship “trendy” dành cho giới trẻ.

Find X9s cho trải nghiệm cầm nắm thoải mái nhờ kích thước vừa tay cùng độ mỏng nhẹ có phần tương đồng Find X9. Điểm ấn tượng nhất về ngoại hình của chiếc máy này là phần viền siêu mỏng chỉ 1,15 mm được bo cong 4 cạnh, giúp người dùng tận hưởng trọn vẹn không gian hiển thị trên màn hình ProXDR kích thước 6,59 inch, có tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 3.600 nits đảm bảo trải nghiệm sử dụng ngay cả dưới trời nắng gắt.

Tuy nhiên, dù mang hình hài mỏng nhẹ với vẻ ngoài được thiết kế hơi hướm thời thượng, Find X9s vẫn giữ được sự bền bỉ nhất định để trở thành bạn đồng hành lý tưởng trên mọi hành trình của người dùng. Bên cạnh việc sở hữu khung nhôm cấp hàng không vũ trụ, máy còn đạt chuẩn kháng nước, bụi IP66, IP68, IP69 và chứng nhận SGS độ bền khi rơi. Cảm ứng vân tay siêu âm 3D kết hợp cảm ứng kháng nước còn giúp người dùng mở khóa hay thao tác dễ dàng bất kể trời mưa.

Dễ hiểu khi Oppo định vị Find X9s là “chiếc Hasselblad đầu tiên cho giới trẻ”. Thứ nhất, Hasselblad là hãng máy ảnh hàng đầu thế giới, sản xuất những chiếc camera được trang bị cảm biến medium format kích thước lớn có giá đến hàng trăm triệu đồng - con số khó tiếp cận với người trẻ. Thứ hai, Find X9s ra mắt cùng thời điểm với Find X9 Ultra - “anh cả” của Find X9 series có giá bán chính hãng tại Việt Nam xấp xỉ 50 triệu đồng - vẫn là một mức giá phải “nâng lên đặt xuống” với phần đông người dùng phổ thông.

Cụm camera được bố trí dạng vuông trên Find X9s.

Sự xuất hiện của Find X9s giúp người dùng sở hữu chuẩn ảnh Hasselblad với mức giá chỉ khoảng hơn 20 triệu đồng. Máy sở hữu cụm camera được thiết kế dạng vuông như các phiên bản ra mắt trước đó, gồm bộ ba cảm biến góc siêu rộng, rộng và tele có độ phân giải 50 MP với tiêu cự tương ứng lần lượt là 15, 24 và 73 mm.

Với dải tiêu cự rộng kết hợp khả năng siêu zoom 120x được hỗ trợ bởi AI, Find X9s xóa nhòa khoảng cách để người dùng thỏa sức kể chuyện bằng hình ảnh mọi lúc mọi nơi. Dù chụp cảnh bình minh lên trên đường chân trời rộng mênh mông, con phố nhộn nhịp với những góc tối thoắt ẩn thoắt hiện hay chân dung từng người bạn trong chuyến du lịch “chữa lành”, Find X9s đều giúp “mang chất Hasselblad đi muôn nơi”.

Ảnh chụp từ Find X9s giữ được tối đa chi tiết, có chiều sâu và đạt độ chuẩn màu.

Không dừng lại ở chất lượng cảm biến, điểm đáng tiền trên chiếc flagship này nằm ở các chế độ chụp. Chân dung Hasselblad mang đến phong cách đặc trưng của cảm biến medium format - tách nền tự nhiên, bokeh chân thực và dải chuyển tông màu nhịp mượt mà, tinh tế. XPAN tái hiện định dạng ảnh khung ngang huyền thoại, phù hợp các tín đồ nhiếp ảnh phong cảnh hoặc ghép nhiều tấm để kể một câu chuyện xuyên suốt. Bậc thầy Hasselblad cho phép người dùng can thiệp sâu vào từng thông số như ISO, tốc độ màn trập, cân bằng trắng hoặc sử dụng 16 bộ lọc màu để thỏa sức sáng tạo.

Người dùng thỏa sức sáng tạo với các chế độ chụp và chỉnh ảnh trên Find X9s.

Song song đó, ở khâu hậu kỳ, người dùng còn được trải nghiệm bộ tính năng Cân chỉnh sáng chân dung AI, Bố cục AI, Xóa vật thể AI, Gương mặt hoàn hảo AI... để tạo nên tấm ảnh ưng ý nhất. Định dạng ảnh động được thiết kế dễ dàng bằng AI Popout và Ghép ảnh động cũng góp phần mang đến những bài đăng viral trên mạng xã hội.

Ngoài ra, Find X9s còn phù hợp các nhà sáng tạo nội dung khi có khả năng quay video chuẩn điện ảnh với độ phân giải 4K 60 fps Dolby Vision cùng hệ thống chống rung kép OIS và EIS. Các khoảnh khắc đời thường, từ chuyển động nhanh trên phố đến cảnh hoàng hôn chậm rãi, đều được ghi lại trọn vẹn, sống động trước khi hậu kỳ chuyên nghiệp bằng các công cụ tích hợp ngay trên máy.

Sẵn sàng đồng hành người dùng trên mọi hành trình, Find X9s sở hữu viên pin dung lượng 7.025 mAh lớn hàng đầu phân khúc. Theo công bố của hãng, máy có thể quay video 4K 60 fps Dolby Vision trong 5 giờ 51 phút và phát video 36 giờ 18 phút liên tục. Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s và thuật toán Trinity Engine đảm bảo hiệu năng cùng độ bền bỉ cao nhưng vẫn tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, công nghệ siêu sạc nhanh SuperVOOC 80 W giúp người dùng “chữa cháy” trong tình huống vô tình để sập nguồn.

Hệ điều hành ColorOS 16 tối ưu cho Find X9s.

Hệ điều hành ColorOS 16 được đánh giá là phiên bản tùy biến tốt nhất của Android 16 tiếp tục xuất hiện trên Find X9s. Người dùng sẽ được trải nghiệm đồ họa mượt mà, liền mạch và phản hồi tức thời trong từng thao tác vuốt chạm. Mức độ cá nhân hóa cao không chỉ thể hiện trong cách thiết kế giao diện của từng người dùng, mà còn nhờ hệ sinh thái AI tích hợp vào thiết bị.

Phím tắt Snap Key được bố trí ở cạnh trái máy giúp người dùng dễ dàng lưu từ file ghi âm, văn bản đến hình vào AI Mind Space - “bộ não thứ hai” giúp ghi nhớ và phân tích, kết nối các mảnh thông tin rời rạc thành trải nghiệm liền mạch và cá nhân hóa. Cùng với đó là Ghi âm AI, Soạn thảo văn bản AI, Dịch menu AI, Quản lý hóa đơn AI... biến Find X9s thành trợ lý đích thực.

Khả năng kết nối đa dạng thiết bị vận hành một cách mượt mà.

Cuối cùng, cũng như các phiên bản tiền nhiệm, Find X9s có khả năng kết nối đa dạng thiết bị, không dừng lại ở hệ sinh thái Oppo. Tiêu biểu trong đó có thể kể đến khả năng chia sẻ nhanh với các thiết bị Android, iOS, iPadOS và macOS khác mà không cần kết nối Internet; kết nối PC để trình chiếu màn hình thông qua ứng dụng O+ Connect; chia sẻ một chạm liền mạch giữa thiết bị Oppo và Apple.

Tại thị trường Việt Nam, Find X9s được phân phối chính hãng với giá niêm yết từ 24,99 triệu đồng. Độc giả truy cập tại đây để đặt trước và hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn.