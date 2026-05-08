Ra mắt Find X9 Ultra và Find X9s tại Hội An với màu sắc Hasselblad

Oppo vừa ra mắt bộ đôi flagship Find X9 Ultra và Find X9s trong khuôn khổ sự kiện “Finding Hội An”. Sự kiện diễn ra tại Quảng trường sông Hoài, phường Hội An thu hút sự quan tâm của đông đảo khách mời và người yêu công nghệ. Thay vì giới thiệu sản phẩm theo cách thông thường, thương hiệu mang đến không gian trải nghiệm được dàn dựng công phu, nơi công nghệ, âm nhạc và ánh sáng hòa quyện.
Xuyên suốt buổi ra mắt, Oppo khéo léo lồng ghép tính năng nổi bật của hai sản phẩm, hướng đến trải nghiệm liền mạch cho người tham dự. Sự xuất hiện của Khoai Lang Thang, Lê Dương Bảo Lâm, Trí Thịt Bò và ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã thổi bùng sức nóng và thu hút sự quan tâm của khán giả. Tại sự kiện, Khoai Lang Thang có dịp chia sẻ trải nghiệm đáng nhớ tại Trùng Khánh khi đồng hành cùng Oppo Find X9 Ultra và ghi lại nhiều khoảnh khắc chân thực. Bên cạnh đó, các phần tương tác, trò chơi được lồng ghép linh hoạt, giúp giới thiệu tính năng sản phẩm một cách tự nhiên, dễ tiếp cận.
Trọng tâm của buổi ra mắt xoay quanh triết lý không ngừng bứt phá giới hạn - nền tảng để Oppo Find X9 Ultra tái định nghĩa nhiếp ảnh di động qua hệ thống Camera Hasselblad chuyên nghiệp thế hệ mới. Nổi bật là camera tele 50 MP zoom quang học 10x đầu tiên trên thế giới, được hiện thực hóa nhờ cấu trúc ống kính tiềm vọng 5 lăng kính - không những mở rộng khả năng zoom quang học mà còn thu gọn 30% kích thước mô-đun, giữ trọn thiết kế mỏng nhẹ tinh tế. Nhờ công nghệ tinh khiết hóa ánh sáng và hệ thống chống rung cảm biến cao cấp với biên độ dịch chuyển lên tới 530 μm, thiết bị có trải nghiệm zoom chất lượng quang học 20x với độ ổn định cao và chi tiết sắc nét vượt trội.
Diễn viên Lê Dương Bảo Lâm mang đến phần minh họa sinh động cho loạt tính năng AI trên nền tảng ColorOS của Oppo Find X9s. Thông qua tình huống gọi món khi đi du lịch, nam diễn viên thể hiện khả năng dịch thực đơn, quy đổi tỷ giá và cảnh báo các thành phần có nguy cơ gây dị ứng một cách trực quan. Màn “chia tiền hóa đơn” được xử lý hài hước, duyên dáng đã khuấy động không khí mang thêm tiếng cười cho khán giả. Anh cũng bày tỏ sự bất ngờ trước khả năng đọc hóa đơn và phân chia chi phí thông minh của bộ công cụ AI trên Oppo Find X9 Ultra và Find X9s.
Điểm nhấn của sự kiện là sự xuất hiện của ca sĩ Hồ Ngọc Hà - gương mặt được chờ đợi và cũng là người đồng hành bền bỉ cùng Oppo. Nữ ca sĩ mở đầu phần trình diễn khi cất giọng trên con thuyền di chuyển giữa sông Hoài về đêm, trước khi tiến vào sân khấu trung tâm. Những tiết mục với bản hit quen thuộc nhanh chóng khuấy động không khí, tạo nên cao trào cảm xúc cho khán giả.
Phần trình diễn đầy năng lượng của nữ ca sĩ kết hợp cùng màn pháo hoa rực sáng giữa lòng Hội An tạo nên cái kết mãn nhãn cho “Finding Hội An”. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thị giác đặc trưng của phố cổ cùng di sản màu sắc đến từ Hasselblad, sự kiện đánh dấu lần đầu tiên dòng sản phẩm flagship Find X9 Series được giới thiệu đầy đủ tại thị trường Việt Nam. Find X9 Ultra đại diện cho dấu ấn công nghệ hình ảnh trên điện thoại thông minh, trong khi Find X9s mang đến hướng tiếp cận gần gũi hơn với trải nghiệm nhiếp ảnh Hasselblad chuẩn flagship dành cho người dùng yêu thích dịch chuyển và muốn ghi lại thế giới xung quanh bằng màu sắc tự nhiên, giàu chiều sâu và giàu tính biểu đạt.
Tại sự kiện, ca sĩ Hồ Ngọc Hà chia sẻ bộ ảnh được chụp bằng Oppo Find X9s trong không gian quán cà phê, thể hiện độ sắc nét và màu sắc tự nhiên. Nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến Oppo, đồng thời cho biết thiết bị giúp cô lưu giữ và lan tỏa những khoảnh khắc đời thường đến công chúng thông qua mạng xã hội một cách gần gũi và chân thực nhất.
Trong nhiều năm, camera luôn là thế mạnh nổi bật trên các dòng flagship của Oppo. Ở thế hệ mới, Oppo Find X9 Ultra và Find X9s mang đến khả năng quay video 4K 60 fps Dolby Vision, đồng thời duy trì chất lượng zoom ổn định trong dải từ 0.6x đến 30x. Hệ thống camera kép 200 MP còn hỗ trợ quay video 4K 120 fps Dolby Vision và lần đầu tiên cho phép quay video 8K siêu nét trên dòng flagship Oppo, giúp lưu giữ trọn vẹn mọi khoảnh khắc với độ chi tiết cao và cảm xúc trọn vẹn nhất.
Được định vị là mẫu flagship mang trải nghiệm nhiếp ảnh Hasselblad đến gần hơn với người dùng trẻ, Oppo Find X9s có mức giá khởi điểm 24,9 triệu đồng cho phiên bản RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB, trong khi bản 512 GB cao hơn 2 triệu đồng. Thiết bị sở hữu màn hình kích thước 6,59 inch với độ sáng tối đa đạt 3.600 nit. Ở phiên bản tiêu chuẩn, máy có ba tùy chọn màu gồm xám, cam và tím, còn bản 512 GB đi kèm hai màu xám và trắng. Về cấu hình, Find X9s được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s sản xuất trên tiến trình 3 nm, kết hợp viên pin Silicon-Carbon dung lượng 7.025 mAh và hỗ trợ sạc nhanh công suất 80 W.
Với Oppo Find X9 Ultra, cấu hình được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, đi kèm RAM 12 GB và bộ nhớ trong 512 GB. Máy sử dụng pin Silicon-Carbon dung lượng 7.050 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 100 W cùng sạc không dây công suất 50 W. Tại thị trường Việt Nam, Oppo Find X9 Ultra được niêm yết ở mức 49,9 triệu đồng. Bộ ống kính tele Oppo Hasselblad Explorer 300 mm cùng các phụ kiện đi kèm có giá 10 triệu đồng. Hãng cũng công bố giá cho đồng hồ Oppo Watch X3 giá 12,9 triệu đồng cùng hai mẫu tai nghe Enco Clip 2 và Enco Air 5 Pro lần lượt có giá 4,9 triệu đồng và 2,29 triệu đồng.