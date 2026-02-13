Oppo Find X9 đẩy lùi định kiến điện thoại Android nhanh xuống cấp

Nhiều người dùng cho rằng smartphone Android có độ bền không cao, dễ xuống cấp sau khoảng 1-2 năm sử dụng thay vì giữ được sự ổn định như những chiếc máy dùng hệ điều hành iOS.

Định kiến trên xuất phát từ việc các nhà sản xuất Android trước đây chỉ cập nhật phần mềm trong khoảng 2-3 năm, kể cả với dòng flagship, khiến thiết bị trở nên lỗi thời và bắt đầu có hiện tượng giật lag sau khi bị “bỏ rơi”.

Dù vậy, hiện hỗ trợ phần mềm đã không còn là khoảng cách giữa smartphone Android và iOS. Đơn cử, Oppo Find X9 ra mắt tháng 10/2025 được cam kết 5 năm cập nhật Android và 6 năm cập nhật ColorOS. Thực tế sử dụng sau khoảng 3 tháng, các tính năng của máy vẫn giữ được sự ổn định, mượt mà như thời điểm “đập hộp” với AI ngày càng thông minh qua quá trình học hỏi người dùng.

Hiệu năng bền bỉ với trải nghiệm mượt mà

Ở thời kỳ đầu của smartphone, điện thoại Android thường được chế tạo từ nhựa hoặc sơn mạ bóng, vốn là những vật liệu rẻ tiền và dễ xuống cấp. Đến nay, Find X9 đã sở hữu mặt lưng được trang bị kính cường lực Panda với khung viền hợp kim nhôm đảm bảo độ bền bỉ, kết hợp tiêu chuẩn chống nước, kháng bụi IP66, IP68, IP69 giúp người dùng hoàn toàn yên tâm.

Find X9 sở hữu thiết kế thời thượng, được làm từ vật liệu cao cấp và có độ bền cao.

Để xóa bỏ nỗi lo máy sập nguồn bất ngờ hay sự bất tiện khi pin dự phòng trở thành vật bất ly thân mỗi khi ra đường, Oppo cũng trang bị cho Find X9 viên pin 7.025 mAh lớn hàng đầu phân khúc cùng công nghệ siêu sạc nhanh SuperVOOC 80 W và sạc không dây 50 W. Trải nghiệm thực tế cho thấy việc sử dụng máy đến 2 ngày chỉ với một lần sạc là hoàn toàn khả thi. Thậm chí, người dùng cũng không cần cắm sạc trước khi đi ngủ, mà chỉ cần dành khoảng 30 phút mỗi sáng là đủ để sạc máy từ 1% lên 50% pin, phục vụ các tác vụ cơ bản trong ngày làm việc.

Bên cạnh công nghệ silicon-carbon thế hệ thứ 3 do hãng phát triển, việc sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 trên tiến trình 3 nm cũng góp phần giúp giảm mức độ tiêu thụ điện năng đỉnh tối đa tới 55%, vừa tiết kiệm, vừa đảm bảo độ bền cho pin.

Trải nghiệm “nói không với giật lag” còn đến từ hệ điều hành ColorOS 16 đình đám của Oppo. Tính đến nay, ColorOS 16 trên Find X9 đã trải qua 3 lần cập nhật phiên bản để ngày càng hoàn thiện.

ColorOS 16 được đánh giá là hệ điều hành Android tùy biến tốt nhất hiện tại.

Giới công nghệ nhận định có rất nhiều hệ điều hành Android tùy biến, song ColorOS 16 hiện được đánh giá là tốt nhất với độ mượt nhanh và khả năng duy trì trong thời gian dài. Thiết kế giao diện lấy cảm hứng từ hiệu ứng khúc xạ ánh sáng trên bề mặt kính, kết hợp độ mượt mà trong từng thao tác vuốt, chạm được duy trì xuyên suốt ngay cả khi người dùng chạy song song nhiều ứng dụng là minh chứng rõ ràng cho điều này.

Hệ thống camera chất lượng cao cùng AI cá nhân hóa

Được định vị là “The King of Mobile Photography” (tạm dịch: Vua của nhiếp ảnh di động), không bất ngờ khi camera là điểm mạnh để Find X9 khẳng định vị thế. Ông Văn Bá Luýt, Giám đốc Sản phẩm Oppo Việt Nam, chia sẻ: “Find X9 series là bước tiến tiếp theo trên hành trình nâng tầm nhiếp ảnh di động của Oppo. Với hệ thống camera đỉnh cao, sản phẩm mang đến khả năng ghi lại thế giới với độ chân thực, sắc nét và đầy cảm xúc, dù là giữa thiên nhiên hùng vĩ hay trong không khí bùng nổ của những đêm concert”.

Camera trên Find X9 ghi lại trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên Ninh Bình hùng vĩ.

Hệ thống 3 camera sau với camera chính góc rộng 1x, siêu rộng 0.6x và tele periscope 3x giúp người dùng thỏa sức đắm chìm vào từng khung hình sắc nét nhờ độ phân giải 50 MP. Việc hợp tác Hasselblad - hãng máy ảnh hàng đầu Thụy Điển - giúp camera Oppo tạo ra những tấm ảnh sắc nét với độ tương phản cao mà không bị xử lý quá mức, giữ được tông màu tự nhiên, chân thực bất kể điều kiện ánh sáng yếu hay phức tạp nhờ công nghệ LUMO Image Engine.

Hệ thống 3 camera với độ phân giải 50 MP hỗ trợ tối đa cho các tín đồ nhiếp ảnh.

Trong chuyến đi Ninh Bình, tôi chọn đồng hành Find X9 thay vì máy ảnh số cồng kềnh. Sức mạnh ấn tượng của camera được thể hiện qua chế độ Hasselblad Hi-res, cho phép tôi chụp những tấm ảnh 8K, dễ dàng crop mà vẫn giữ được độ sắc nét, từ đó sáng tạo nhiều tác phẩm dù đứng ở bất kỳ vị trí nào.

Bên cạnh AI tích hợp trong camera, Oppo cũng trang bị hệ sinh thái tính năng để người dùng tinh chỉnh các tấm ảnh đã chụp. Tiêu biểu trong đó phải kể đến khả năng tạo lại ảnh với bố cục hợp lý, tẩy vật thể thông minh hoặc cân chỉnh sáng chân dung hay tăng cường độ rõ nét đặc biệt hữu ích.

Ngoài ra, tôi cũng tận dụng tối đa các tính năng dịch thuật, ghi âm, ghi chú, tóm tắt... mà Oppo AI hoàn thành rất tốt trong quá trình làm việc. Các tác vụ từng phải làm thủ công giờ trở nên đơn giản nhờ khả năng đọc hiểu và học hỏi của trí tuệ nhân tạo. Song song đó, phím tắt Snap Key - thứ được tôi cài đặt để kích hoạt Không gian tinh thần (AI Mind Space) - cũng góp phần thay đổi thói quen sử dụng smartphone. Thay vì chụp màn hình những thông tin hay đoạn chat đơn thuần, tôi lưu lại vào AI Mind Space như một bộ não thứ hai để tra cứu dễ dàng chỉ bằng một câu lệnh.

Phím tắt Snap Key thay đổi thói quen sử dụng smartphone của người dùng.

Sau hơn 3 tháng sử dụng, có thể nói, Oppo Find X9 không chỉ xóa bỏ định kiến về sự xuống cấp nhanh chóng, mà còn định hình tiêu chuẩn mới cho smartphone Android với sự bền bỉ trong mọi trải nghiệm, kết hợp loạt tính năng cao cấp được cập nhật thường xuyên, biến chiếc điện thoại thực sự trở thành “trợ lý cá nhân” thông minh và cá nhân hóa của từng người dùng.