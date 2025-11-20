Nâng cấp toàn diện biến ColorOS 16 thành hệ điều hành Android lý tưởng

Giao diện mượt mà, khả năng tùy biến và cá nhân hóa đa dạng cùng trí tuệ nhân tạo (Oppo AI) ngày càng thông minh là những nâng cấp đáng kể của ColorOS 16 trên Find X9 series.

Khi ColorOS 15 được giới thiệu cùng thời điểm ra mắt Find X8 series, giao diện này nhanh chóng nhận nhiều đánh giá tích cực không chỉ ở khả năng tối ưu, mà còn bởi sự thân thiện dành cho cả người dùng chuyển từ iOS sang Android. Song, Oppo không dừng lại ở thành công đó, mà tiếp tục phát triển bản nâng cấp ColorOS 16 được tích hợp vào Find X9 series với lời khẳng định “Mượt mà hơn, thông minh hơn”.

Mượt mà hơn

Với ColorOS 16, Oppo mang đến một thiết kế giao diện hoàn toàn mới cảm hứng từ hiệu ứng khúc xạ ánh sáng trên bề mặt kính. Từ các biểu tượng tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng và đổ bóng thực tế, hiệu ứng hạt sáng và vầng hào quang cho thao tác thêm sống động, đến chủ đề Flux biến ảnh chuyển động thành hình nền nhiều lớp và tạo dòng chữ cảm xúc phù hợp... tất cả giúp mỗi thao tác của người dùng trên màn hình trở nên nhẹ nhàng, tinh tế, liền mạch hơn bao giờ hết.

Khả năng tùy biến và độ mượt mà của ColorOS 16 tạo nguồn cảm hứng cho từng thao tác trên màn hình Find X9 series. Ảnh chụp giao diện.

Bổ trợ cho sự chuyển động mượt mà này là Thuật toán đồ họa siêu mượt 2.0 loại bỏ ranh giới giữa các mô-đun hệ thống để tạo nên nguồn xử lý hình ảnh thống nhất, giúp tăng 30% tốc độ phản hồi, 28% tốc độ khởi động ứng dụng, 21% tốc độ tải nội dung và 16% độ mượt khi cuộn.

Oppo Find X9 series cũng được trang bị nền tảng điều phối hiệu năng ở cấp độ vi xử lý Trinity Engine nhằm duy trì tối đa độ mượt mà kể cả khi chạy nhiều tác vụ nặng. Với khả năng tăng 37% độ ổn định tổng thể, tản nhiệt tối ưu và giảm 13% mức tiêu thụ điện năng, người dùng có thể thỏa sức mở hàng chục tab ứng dụng cùng lúc mà không lo giật lag, đứng hình.

Đây cũng là phiên bản đầu tiên hỗ trợ Always-On Display toàn màn hình. Đặc biệt, khi người dùng mở khóa, màn hình của Find X9 series sẽ phát sáng dần dần kết hợp hình nền động, mang lại cảm giác tự nhiên thay vì một cú chuyển sáng đột ngột.

Khả năng xử lý đa tác vụ và kết nối giữa các thiết bị trong và ngoài hệ sinh thái ngày càng được tối ưu hóa để đảm bảo sự liền mạch khi sử dụng cho người dùng. Ảnh chụp giao diện.

Ngoài ra, không phải ngẫu nhiên ColorOS được đánh giá là hệ điều hành lý tưởng cho những ai đã quen với hệ điều hành iOS nhưng muốn “đổi gió” sang Android. Song song cải thiện hiệu năng, ColorOS 16 cũng mở rộng khả năng kết nối đa nền tảng, tiêu biểu phải kể đến: Truyền ảnh và video giữa 2 thiết bị với một cú chạm; đồng bộ cuộc gọi, tin nhắn, thông báo... giữa smartphone Oppo và iPhone theo thời gian thực; kết nối MacBook để chiếu giao diện điện thoại lên màn hình, sử dụng bằng bàn phím, chuyển đổi dữ liệu... nhờ O+ Connect tạo ra hệ sinh thái thống nhất.

Thông minh hơn

Với ColorOS 16, Oppo chứng minh khả năng tích hợp sâu AI vào thiết bị ngày càng được hoàn thiện. AI trên Find X9 series không còn là các tính năng bổ trợ, mà thực sự đi sâu vào những tác vụ trong đời sống hàng ngày của người dùng, phục vụ cả nhu cầu học tập, làm việc, sáng tạo lẫn giải trí.

Một trong những điểm nổi bật nhất ở bản cập nhật lần này là Không gian tinh thần AI (AI Mind Space) giúp ghi nhớ những thông tin người dùng muốn lưu trữ để phục vụ quá trình tra cứu. Theo đó, Không gian tinh thần AI sẽ đóng vai trò như “bộ não thứ hai”, ghi nhớ bất kỳ thông tin gì hiển thị trên tấm ảnh chụp màn hình mà người dùng chụp lại bằng thao tác chạm vuốt 3 ngón tay theo chiều từ dưới lên, hoặc bấm phím cứng Snap Key đặt ở cạnh trái máy (với thiết lập mặc định).

Phím cứng Snap Key có cài đặt mặc định là lưu vào Không gian tinh thần AI, tương đương thao tác vuốt 3 ngón tay, để chụp ảnh màn hình và ghi nhớ thông tin vào AI Mind Space.

Thông tin này sẽ được Oppo AI ghi nhớ, phân tích và lưu trữ như một “ký ức”. Sau đó, mỗi lần người dùng đặt câu hỏi, Oppo AI sẽ lấy những “ký ức” liên quan làm dữ liệu để đưa ra câu trả lời phù hợp nhất. Việc này giúp người dùng tránh phải nhận những đáp án được khái quát từ các thông tin “bề nổi” trên Internet không mang quá nhiều giá trị, mà thực sự được giải đáp thắc mắc một cách “đúng” và “trúng”.

Oppo AI trở thành trợ lý cá nhân, trả lời các câu hỏi dựa trên “ký ức” đã được lưu vào Không gian tinh thần. Ảnh chụp giao diện.

Bên cạnh đó là sự hỗ trợ từ bộ ba trợ lý AI ghi âm, soạn thảo và ghi chú. Oppo AI trên Find X9 series không chỉ ghi âm và chuyển đổi giọng nói thành văn bản, mà còn phân tích âm thanh để chia từng người nói cụ thể, thậm chí tạo bản tóm tắt rồi “hô biến” thành sơ đồ tư duy chỉ với vài cú chạm. Tất cả tác vụ này được thiết kế một cách liền mạch, giúp việc theo dõi trở nên dễ dàng hơn.

Chưa hết, với các tín đồ nhiếp ảnh, bộ công cụ xử lý hình ảnh bằng AI cũng trở thành “cánh tay” đắc lực. Không dừng lại ở tẩy AI, sửa lỗi mờ, xóa phần phản chiếu, tăng cường độ rõ nét... vốn quen thuộc, Find X9 series còn có tính năng Cân chỉnh sáng chân dung AI mới, giúp phân tích tấm ảnh để đưa ra bố cục và ánh sáng lý tưởng nhất, xóa đi nỗi lo chụp trong điều kiện ánh sáng phức tạp như ngược sáng hay thiếu sáng của những tay máy nghiệp dư.

Các công cụ chỉnh sửa hình ảnh bằng AI giúp người dùng thỏa sức sáng tạo với đam mê nhiếp ảnh. Ảnh chụp giao diện.

Có thể nói, với những cải tiến ấn tượng trên, Oppo đã thực sự tạo ra một cuộc cách mạng về tùy biến giao diện dựa trên nền tảng hệ điều hành Android. Giờ đây, khi nghĩ về flagship Oppo, người dùng không chỉ nhắc đến camera với chất lượng quang học xứng tầm “King of Mobile Photography” toàn diện, mà còn ấn tượng bởi một hệ điều hành top đầu thị trường.

