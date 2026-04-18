Oppo toan tính gì khi đưa camera zoom 10x trở lại sau 3 năm?

Đoạn video giới thiệu Find X9 Ultra được đăng tải lên kênh YouTube Oppo cách đây vài ngày khiến các tín đồ công nghệ xôn xao với sự xuất hiện của camera tele 10x Hasselblad 50 MP.

Các hãng công nghệ lớn toàn cầu đang cạnh tranh gay gắt để giành lấy vị trí dẫn đầu về khả năng chụp ảnh trên smartphone. Với Oppo, 2026 không chỉ là năm đầu tiên hãng đưa phiên bản Ultra của dòng Find X phân phối ra thị trường quốc tế, mà còn chọn hướng đi khác biệt khi mang camera zoom quang 10x trở lại, kể từ lần cuối cùng xuất hiện trên một chiếc flagship cách đây 3 năm.

Find X9 Ultra quay lại thiết kế cụm camera dạng tròn truyền thống thay vì phá cách như Find X9 và Find X9 Pro. Lựa chọn này là hợp lý khi Find X9 Ultra sở hữu 4 camera, trong đó có tới 2 cảm biến 200 MP với kích thước lớn nhất đạt 1/1,12 inch. “Bạn biết họ nâng cấp một cách nghiêm túc khi thấy camera chiếm diện tích khá lớn ở mặt sau”, tài khoản @emmanuelmwanzia bình luận.

Find X9 Ultra mang camera zoom quang 10x trở lại sau 3 năm. Ảnh chụp từ video.

Chất lượng hình ảnh từ camera góc rộng và tele 3-6x của Find X9 series đã được chứng minh qua các phiên bản tiền nhiệm, nên yếu tố được người dùng quan tâm nhất là camera zoom quang 10x. Rất nhiều câu hỏi đã được đưa ra thảo luận trên các diễn đàn. Tiêu biểu trong số đó có thể kể đến như “Điện thoại của tôi cũng có thể zoom 10x, Find X9 Ultra có gì đặc biệt?” hay “Tại sao Oppo đưa camera zoom quang 10x trở lại?”.

Năm 2023 là lần gần nhất camera zoom quang 10x được tích hợp vào một chiếc flagship. Sau đó, hầu như không còn chiếc smartphone nào sở hữu ống kính này trên thị trường. Các hãng điện thoại bắt đầu phát triển theo hướng khác - sử dụng camera zoom quang 5x và nâng cấp AI để bù đắp chi tiết cho những tấm ảnh chụp ở tiêu cự lớn. Nguyên nhân bởi việc thiết kế ống kính vừa có tiêu cự lớn, vừa giữ được độ phân giải cao khó khăn và tốn kém trong bối cảnh không gian mô-đun camera hạn chế.

Đây là năm đầu tiên Oppo đưa phiên bản Ultra của dòng Find X phân phối ra thị trường quốc tế. Ảnh chụp từ video.

Người dùng không chuyên có thể không quan tâm đến sự khác biệt giữa zoom quang 10x và zoom kỹ thuật số 10x, nhưng các tín đồ nhiếp ảnh thì biết rõ điều này. Nói một cách dễ hiểu, zoom quang (optical zoom) phóng to hình ảnh bằng hệ thống thấu kính để giữ nguyên chất lượng, còn zoom kỹ thuật số (digital zoom) phóng to bằng cách cắt và nội suy điểm ảnh, có thể làm giảm độ nét và phụ thuộc vào việc bù chi tiết từ AI.

Giữa dòng chảy camera smartphone, khi các hãng điện thoại từ bỏ zoom quang 10x, Oppo mang “vũ khí” này trở lại trên Find X9 Ultra để mang đến trải nghiệm chụp ảnh tele chưa từng có. Tài khoản @shivu6377 bình luận: “Oppo dễ dàng đánh bại mọi chiếc điện thoại chụp ảnh khác trong năm nay với zoom quang học 10x bên cạnh camera tele 3x 200 MP vốn đã rất ấn tượng”.

Find X9 Ultra cho chất lượng ảnh chụp hàng đầu. Ảnh: Oppo.

Với hệ thống camera đầu ngành này, Find X9 Ultra trở thành công cụ để người dùng thỏa sức sáng tạo đa dạng thể loại nhiếp ảnh, từ chụp idol ở concert, phong cảnh siêu zoom đến thiên văn hay background phóng đại. Cảm biến lớn tới 1/1,12 inch còn cho khả năng chinh phục bóng đêm với cả ảnh phong cảnh lẫn chân dung.

Kỳ vọng về camera của Find X9 Ultra đã được thể hiện ngay từ thiết kế, khi ngoại hình máy lấy cảm hứng trực tiếp từ mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Oppo và Hasselblad, cụ thể là chiếc Hasselblad X2D 100C II. Lớp vỏ da cổ điển kết hợp viền kim loại sắc nét cùng một vài điểm nhấn màu cam gợi liên tưởng về một chiếc Hasselblad thu nhỏ và khả năng chụp ảnh cũng đã chứng minh điều đó.

Máy mang thiết kế như một chiếc Hasselblad thu nhỏ. Ảnh chụp từ video.

Đội ngũ R&D của Oppo đã đối mặt rất nhiều thách thức với cụm camera này. Đầu tiên là việc đưa cấu trúc ống kính phức tạp vào không gian mô-đun siêu nhỏ - điều các hãng điện thoại khác đã từ bỏ. Theo đó, cấu trúc ống kính tiềm vọng 5 lăng kính (Quintuple Prism) do hãng tự nghiên cứu và phát triển giúp giảm 30% chiều dài quang học, đồng thời tăng khả năng thu sáng trên mỗi điểm ảnh cao gấp 148% so với phiên bản tiền nhiệm và 306% so với chiếc flagship cuối cùng trang bị ống kính zoom quang 10x.

Tiếp đến là độ tinh khiết của ánh sáng. Với công nghệ độc quyền, Oppo sử dụng lăng trụ cắt ba (tri-cut) kết hợp lớp phủ nano ND và viên nén khí (air capsule) để đạt độ tinh khiết ánh sáng đến 99,99%, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng nhiễu khi chụp ảnh.

Camera zoom quang 10x được đưa vào không gian mô-đun siêu nhỏ. Ảnh chụp từ video.

Cuối cùng là khả năng chống rung khi chụp ở tiêu cự 10-20x - thứ phần lớn người dùng gặp khó khăn hoặc phải sử dụng tripod cồng kềnh để xử lý. Oppo sở hữu hệ thống chống rung cảm biến tele (Telephoto Sensor Shift) dành cho ống kính siêu zoom tốt nhất hiện nay, với khả năng dịch chuyển cảm biến 530um (biên độ +/-0.7 độ), giúp khung hình luôn ổn định dù đang zoom ở khoảng cách cực xa.

Sau khi được trải nghiệm sớm chiếc flagship của Oppo, Timothy Coleman, cây viết phụ trách mảng camera trên Tech Radar, nhận định: “Tôi đã dùng thử Find X8 Ultra năm ngoái và nó có hiệu năng camera tốt hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Phiên bản kế nhiệm không đơn thuần là nâng cấp, mà sẽ còn vượt trội hơn nữa so với những chiếc smartphone cao cấp khác để trở thành một trong những thiết bị chụp ảnh tốt nhất”.