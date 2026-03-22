Oppo Find N6: Nếp gấp vô hình, thêm bút AI thông minh và camera 200 MP

Chiếc smartphone gập mới nhất của Oppo mang đến nhiều cải tiến đột phá so với phiên bản tiền nhiệm, hứa hẹn trở thành lựa chọn hàng đầu của các doanh nhân và dân văn phòng cao cấp.

Theo đuổi triết lý “Not the first, but the best” (tạm dịch: Không phải đầu tiên, nhưng là tốt nhất) cho dòng điện thoại gập, Oppo một lần nữa khiến các tín đồ công nghệ bất ngờ với màn ra mắt của Find N6.

Cách đây một năm, Find N5 được trình làng là mẫu smartphone gập mỏng nhất thế giới. Đến nay, thế hệ Find N6 vẫn giữ được độ mỏng nhẹ vốn có, nhưng bổ sung nhiều nâng cấp toàn diện và mạnh mẽ, đồng thời hướng đến hiệu suất AI tốt nhất trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đã trở thành một phần không thể thiếu của đời sống hiện đại.

Nếp gấp vô hình với viền màn hình mỏng nhất

Khi một chiếc smartphone gập “chào sân”, điều các tín đồ công nghệ nói đến đầu tiên luôn là nếp gấp. Trong buổi ra mắt Find N6 tại Thâm Quyến (Trung Quốc) ngày 17/3, Oppo “chơi lớn” khi đập hộp một chiếc flagship gập của đối thủ và chiếu lên màn hình lớn bức ảnh so sánh. Không khó để đoán được kết quả của cuộc đấu này, song điều người dùng tò mò là cách Oppo biến nếp gấp vô hình, điều tưởng chừng bất khả thi, trở thành hiện thực.

Nếp gấp trên Oppo Find N6 được đánh giá tiệm cận trạng thái “không tồn tại”.

Trải nghiệm thực tế cho thấy thành quả 3 năm nghiên cứu và phát triển của Oppo đã mang về trái ngọt. Bằng chứng là Find N6 sở hữu một nếp gấp gần như vô hình, rất khó để phát hiện ngay cả khi người dùng chạm tay vào.

Điểm đặc biệt của công nghệ mới này không chỉ nằm ở bản lề titan thế hệ mới của hãng, mà còn nhờ lớp kính tự làm phẳng có khả năng phục hồi để giảm nếp gấp. Nói một cách dễ hiểu, khi người dùng sử dụng máy trong trạng thái mở, phần bản lề sẽ có xu hướng đẩy dần nếp gấp lên để tạo thành màn hình ngày càng phẳng hơn. Yếu tố này cũng góp phần tăng tuổi thọ, bởi phần nếp gấp của những chiếc điện thoại gập khác thường rõ hơn sau nhiều lần gập mở.

Máy sở hữu thiết kế sang trọng với độ mỏng nhẹ đặc trưng.

Find N6 vẫn giữ độ mỏng nhẹ của phiên bản tiền nhiệm, chỉ nặng 225 g, mỏng 4,21 mm (khi mở) và 8,93 mm (khi gập). Đây đều là những thông số thuộc top đầu ngành và chênh lệch không đáng kể so với đối thủ xếp trên. Tuy nhiên, điểm “nhất” nằm ở viền màn hình ngoài khi chỉ mỏng 1,4 mm. Đây không chỉ là điều chưa hãng công nghệ nào làm được với smartphone gập tính đến hiện tại, mà còn mang đến trải nghiệm thị giác không giới hạn cho cả những người sử dụng máy như điện thoại thanh.

Camera Hasselblad và hiệu suất AI dẫn đầu

Chất lượng camera trên flagship Oppo là điều đã được chứng minh, gần đây nhất là sự xuất hiện của Oppo Find X9 Pro - chiếc máy được mệnh danh “King of Mobile Photography” (tạm dịch: Vua của nhiếp ảnh di động) - với cảm biến Hasselblad có độ phân giải 200 MP.

Oppo đã trang bị cảm biến này cho Find N6 nhằm giải quyết điểm yếu camera ở mức đủ dùng của thế hệ tiền nhiệm.

Find N6 là chiếc smartphone gập đầu tiên được trang bị camera Hasselblad 200 MP.

Đây là lần đầu tiên ống kính Hasselblad 200 MP được trang bị trên thiết bị gập của Oppo. Ngoài camera chính góc rộng 200 MP và camera tele 50 MP, camera góc siêu rộng và selfie cũng được nâng cấp độ phân giải lần lượt lên 50 MP và 20 MP, thay vì dừng lại ở 8 MP như Find N5. Find N6 cũng là chiếc smartphone duy nhất trong phân khúc sở hữu camera tái tạo màu, giúp người dùng “cân” trọn mọi điều kiện ánh sáng phức tạp; đồng thời sở hữu khả năng quay video chất lượng siêu sắc nét 4K/120 fps Dolby Vision hoặc 10-bit Log cho những ai thích hậu kỳ.

Ảnh chụp bằng Oppo Find N6 có độ sắc nét lý tưởng với màu sắc và ánh sáng được cân bằng hài hòa.

Giới công nghệ nhận định có rất nhiều hệ điều hành Android tùy biến, song ColorOS 16 hiện được đánh giá tốt nhất với độ mượt nhanh và khả năng duy trì trong thời gian dài. Hệ điều hành này còn tối ưu cho Oppo AI, giúp người dùng Find N6 không chỉ chạy mượt các tác vụ AI cơ bản như khoanh tròn để tìm kiếm, trợ lý ghi âm, ghi chú nâng cao, tóm tắt văn bản, chỉnh sửa hình ảnh... mà còn “vọc vạch” thêm nhiều tính năng thiết thực mới.

Tiêu biểu trong số đó có thể kể đến việc Find N6 chạy đa nhiệm linh hoạt khi kết hợp nhiều AI lẫn nhiều cửa sổ ứng dụng nhờ màn hình lớn. Các tính năng Biểu đồ AI (Unique AI Chart), Hình ảnh AI (Unique AI Image) còn giúp người dùng chuyển đổi thông tin từ chữ viết sang bảng biểu và biểu đồ phục vụ cho những buổi họp cần thuyết trình, hay “biến hóa” những nét phác thảo thành hình ảnh thực tế.

Bút cảm ứng AI hỗ trợ đa nhiệm toàn diện cho người dùng.

Đặc biệt hơn, Find N6 đánh dấu lần đầu tiên điện thoại gập của Oppo có bút cảm ứng. Chiếc bút này sẽ tích hợp AI, có khả năng hỗ trợ người dùng ghi chú, tìm kiếm, vẽ “laser highlight” khi thuyết trình... thay vì dừng lại ở các tác vụ cảm ứng và Bluetooth đơn thuần. Song song đó, phím tắt Snap Key cũng được trang bị thêm để người dùng tối ưu trải nghiệm với Không gian tinh thần (AI Mind Space) - “bộ não thứ hai” giúp ghi nhớ thông tin theo dạng cá nhân hóa.

Hiệu năng mạnh mẽ và bền bỉ

Về hiệu năng, Find N6 vươn lên dẫn đầu phân khúc điện thoại gập khi được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất từ Qualcomm, giúp tăng đáng kể tốc độ xử lý CPU, GPU và cả AI. Máy có RAM 16 GB kèm 512 GB bộ nhớ trong, tương đương Find N5 và cao hơn các đối thủ trong phân khúc.

Không riêng chipset, RAM và ROM, pin của Find N6 với công nghệ silicon-carbon cũng đứng ở vị trí số một với dung lượng tới 6.000 mAh, đủ để chạy đa nhiệm mượt mà xuyên suốt ngày dài mà không cần sạc. Trong trường hợp cần sạc gấp, công nghệ siêu sạc nhanh SuperVOOC 80 W (có dây) và AirVOOC 50 W (không dây) góp phần hóa giải nỗi lo cho người dùng.

Độ bền bỉ của máy không dừng lại ở dung lượng pin, mà còn thể hiện qua chuẩn kháng nước, kháng bụi IP56, IP55, IP59. Đây là sự nâng cấp đáng kể khi Find N5 chỉ có chuẩn kháng nước, đồng thời tiếp tục đi đầu trong phân khúc điện thoại gập.

Máy được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 và pin 6.000 mAh đủ sức xử lý đa tác vụ xuyên suốt ngày dài.

Tựu trung lại, với những cải tiến đột phá trên Find N6, có thể thấy Oppo không giấu tham vọng vươn lên vị trí số một trong phân khúc điện thoại gập. Một chiếc máy “all-in-one” vừa mỏng nhẹ nhưng vẫn bền bỉ, vừa là “bậc thầy” camera lẫn AI hứa hẹn trở thành lựa chọn không thể bỏ qua của các doanh nhân, nhân viên văn phòng cao cấp trong thời gian tới.

Oppo Find N6 vừa ra mắt chính thức tại Việt Nam tối 18/9 với mức giá 64,99 triệu đồng. Ngay từ hôm nay, người dùng đã có thể đặt trước sản phẩm để hưởng bộ quà tặng trị giá đến 15 triệu đồng gồm: Bộ bao da và bút AI, cục sạc nhanh 80 W, gói Premium Service+ (bảo hành 24 tháng toàn cầu và tận nơi trong 90 phút, miễn phí nhân công trọn đời, bảo hiểm màn hình 12 tháng, thay màn hình sau thời gian bảo hành giảm 20%, thu cũ đổi mới trợ giá đến 4 triệu đồng và trả chậm 0% lãi suất).

