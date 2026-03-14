Oppo Find N6 lộ diện với màn hình không nếp gấp và bút AI?

Oppo Find N6 thu hút sự chú ý của giới mộ điệu qua những hình ảnh đầu tiên trước ngày ra mắt. Mẫu smartphone gập hứa hẹn có nhiều nâng cấp đáng kể về thiết kế và các tính năng AI.

Với Find N6, Oppo không giấu tham vọng vươn lên dẫn đầu trong phân khúc smartphone gập, khi chiếc máy giờ không chỉ mỏng nhẹ và sang trọng, mà còn có hiệu năng mạnh mẽ kết hợp AI được tích hợp sâu, đủ bền bỉ để sử dụng cả ngày dài cũng như sở hữu camera Hasselblad với cảm biến kích thước lớn. Oppo Find N6 sẽ chính thức ra mắt ngày 17/3 tại Trung Quốc và bán chính hãng ở thị trường Việt Nam.

Nếp gấp vô hình

8 năm kể từ lần đầu tiên smartphone gập xuất hiện trên thị trường, nếp gấp màn hình vẫn luôn là nỗi trăn trở hàng đầu của các nhà sản xuất. Cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các hãng công nghệ được thể hiện qua việc cải tiến cấu trúc bản lề lẫn quy trình lắp ráp, hướng tới một chiếc màn hình gập sở hữu nếp gấp gần như “vô hình”.

Oppo Find N6 vẫn sở hữu thiết kế mỏng nhẹ đặc trưng, nhưng nếp gấp được cải tiến để gần như không thể nhận ra trong điều kiện sử dụng bình thường.

Theo một số hình ảnh và thông tin mới được tiết lộ, có vẻ Oppo Find N6 đã sẵn sàng “phả hơi nóng” vào các đối thủ lớn trong phân khúc. Hãng đã dành 3 năm liên tục để nghiên cứu và hoàn thiện, từ đó cho ra đời phiên bản bản lề mới vừa giảm thiểu vết lõm, vừa hạn chế tình trạng hao mòn theo thời gian sử dụng.

Điểm đặc biệt nằm ở khả năng “ghi nhớ hình dạng” giúp màn hình tự phục hồi sau thời gian dài sử dụng. Theo đó, công nghệ mới của Oppo cho phép màn hình cong của Find N6 tự đẩy các vết lõm trở về phẳng như ban đầu khi người dùng sử dụng ở trạng thái mở. Đây là cơ sở để các chuyên trang đánh giá công nghệ hàng đầu trên thế giới nhận định nếp gấp trên Oppo Find N6 gần như không thể nhận ra trong điều kiện sử dụng bình thường.

“Bút thần” AI và những cải tiến hiệu năng khác

Khác với các dòng Find N trước, Oppo Find N6 có thể tích hợp bút cảm ứng bán rời như bộ kit nhiếp ảnh Hasselblad của Find X9 Pro. Tuy nhiên, chiếc bút này được cho là tích hợp AI để kết hợp các công cụ trí tuệ nhân tạo do Oppo phát triển nhiều năm trở lại đây, nhằm hỗ trợ người dùng trong những thao tác như xử lý thông tin, chỉnh sửa tài liệu, sáng tạo nội dung...

Find N6 sẽ là chiếc smartphone gập đầu tiên của Oppo được trang bị bút cảm ứng.

Định vị ở phân khúc flagship dành cho doanh nhân, dân văn phòng cấp cao... không ngạc nhiên nếu Oppo Find N6 được cải tiến nhiều về AI.

Không dừng lại ở các tính năng cơ bản như khoanh vùng tìm kiếm (Circle to Search), tương tác với Gemini, chỉnh sửa hình ảnh (xóa vật thể, tăng cường độ nét, điều chỉnh ánh sáng...), ghi âm và ghi chú thông minh hay mới đây là không gian tinh thần (AI Mind Space), chiếc flagship gập mới nhất của Oppo còn có thể chạy cùng lúc tới 3 tác vụ AI trên cửa sổ riêng biệt, hoặc chuyển đổi số liệu thành biểu đồ cũng như slide thuyết trình.

Các tính năng AI trên Oppo Find N6 được “nâng tầm” khi kết hợp bút cảm ứng mới.

Để chạy tốt nhiều tác vụ AI mới, chắn hẳn người dùng sẽ kỳ vọng vào việc Oppo Find N6 được trang bị một vi xử lý mạnh mẽ, cũng như có thời lượng pin bền bỉ hơn. Ngoài ra, với thành công của camera trên Oppo Find X9 Pro - mẫu máy được mệnh danh “King of Mobile Photography” (tạm dịch: Vua của nhiếp ảnh di động), giới mộ điệu cũng đang tò mò về sự nâng cấp trong khả năng quay/chụp của Find N6 Pro, đặc biệt trong bối cảnh thế hệ tiền nhiệm vốn chỉ sở hữu camera “đủ dùng”.

Những thông tin chính thức về thiết kế, hiệu năng cũng như giá bán của máy sẽ được công bố trong livestream ra mắt diễn ra vào ngày 17/3 trên fanpage Oppo. Tuy nhiên, với những nâng cấp đáng kể đã được hé lộ, có cơ sở để tin Oppo Find N6 sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu trong phân khúc smartphone gập tại thị trường Việt Nam.