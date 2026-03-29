Oppo Find N6 tái định nghĩa 'trợ lý AI' đích thực

Trong bối cảnh AI là yếu tố “phải có” của các thiết bị di động, Oppo không để Find N6 dừng ở việc phản hồi khi được yêu cầu, mà chủ động hỗ trợ người dùng theo từng tình huống.

Android Headlines đánh giá Oppo Find N6 là “tiêu chuẩn vàng của điện thoại gập trong năm 2026”. Không dừng lại ở những cải tiến đột phá về thiết kế hay camera, chiếc smartphone mới của Oppo đang tái định nghĩa khái niệm “trợ lý AI” cho người dùng.

Thông minh hơn nhưng phổ thông hơn

Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo đã đưa ngành công nghệ di động bước sang chương mới, khi các hãng điện thoại tạm gác lại cuộc cạnh tranh về camera để đầu tư cho AI.

Theo báo cáo “AI Diffusion Report 2025” của Viện Kinh tế AI thuộc Microsoft (AIEI), Việt Nam hiện xếp thứ 38 toàn cầu về tỷ lệ người sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) với mức độ phổ biến tăng 2,3%, khá nhanh so với tỷ lệ 1,2% của toàn cầu. Bên cạnh ChatGPT - mô hình AI dẫn đầu thế giới với khoảng 47 tỷ lượt truy cập trong năm 2025, những cái tên như DeepSeek, Gemini, Perplexity, Claude... cũng ngày càng phổ biến, khiến cuộc đua không còn là “AI nào thông minh hơn”, mà chuyển thành “AI nào gắn chặt hơn vào đời sống và công việc của người dùng”.

Người dùng smartphone không thiếu công nghệ, nhưng cần một thiết bị “all-in-one” dễ dàng sử dụng.

Trên thị trường hiện nay, ngay cả những chiếc điện thoại giá rẻ, tầm trung cũng đã được trang bị AI. Điều này đồng nghĩa người dùng không thiếu công nghệ. Thứ họ cần là một thiết bị đủ thông minh và tối ưu để giảm tải công việc.

Find N6 sinh ra để giải quyết vấn đề này, khi mang trong mình những ADN đầu tiên của một “trợ lý AI” đúng nghĩa qua việc tích hợp nhiều mô hình vào thiết bị. Từ sự thấu hiểu nhu cầu của người dùng, Oppo đã giới thiệu ra thị trường một mẫu máy “all-in-one”, khiến việc tận dụng AI để giảm quá tải thông tin, tăng hiệu suất làm việc trở nên đơn giản và hiệu quả hơn bao giờ hết. Giờ đây, người dùng không cần đắn đo việc nên dùng mô hình AI nào, mà tất cả câu hỏi đều được Find N6 giải đáp một cách tối ưu.

Các tính năng mới trên Find N6 hỗ trợ người dùng “khai mở” tiềm năng vô tận của AI.

Với các tác vụ phổ thông như trợ lý ghi chú, ghi âm, dịch thuật, tóm tắt... Find N6 vẫn duy trì mức độ hiệu quả thuộc top đầu ngành như những gì đã làm được ở phiên bản tiền nhiệm. Việc xử lý các tệp tin văn bản, âm thanh cho ra kết quả nhanh với độ chính xác cao (tóm tắt văn bản thành sơ đồ tư duy, nhận diện giọng nói để chia lượt lời khi xử lý bản ghi âm...). Khi chỉnh sửa hình ảnh, các công cụ như xóa vật thể hay tăng cường độ rõ nét cũng ngày càng được tối ưu để cho ra kết quả sát với thực tế.

Đáng nói hơn, khi sử dụng các tác vụ AI này, người dùng không cần soạn một đoạn prompt (câu lệnh) phức tạp hay thực hiện nhiều thao tác, mà “hành trình” được gói gọn chỉ trong vài cú chạm. Từ đây, ngay cả những người dùng nghiệp dư cũng dễ dàng tận dụng AI và bắt đầu làm quen với sự hiện diện của trí tuệ nhân tạo trong đời sống.

Song, Find N6 có 2 điểm cải tiến đặc biệt hứa hẹn thay đổi thói quen sử dụng smartphone - tích hợp phím tắt Snap Key và bút cảm ứng AI Magic Pen.

Phím tắt Snap Key và bút cảm ứng AI Magic Pen là 2 nâng cấp đáng chú ý trên Find N6.

Snap Key đã xuất hiện trên Oppo Find X9 series ra mắt hồi năm ngoái và khiến giới công nghệ không khỏi hào hứng. Với cài đặt mặc định, khi người dùng bấm vào phím tắt này, máy lập tức chụp màn hình, lưu ảnh vào Không gian tinh thần (AI Mind Space) để phân tích và ghi nhớ thông tin. Nói một cách dễ hiểu, AI Mind Space là một “bộ não thứ hai” lưu lại mọi thứ người dùng cần, để khi muốn có thể tra cứu chỉ bằng một câu lệnh. Trải nghiệm vừa mang tính tương tác cao, vừa cá nhân hóa này tạo cảm giác người dùng Find N6 đang được phục vụ bởi một trợ lý đích thực.

Oppo AI Pen được mệnh danh là linh hồn của Find N6 khi góp phần nâng tầm trải nghiệm AI. Không dừng lại ở các tác vụ Bluetooth thông thường, chỉ với thao tác bấm nút, chạm vào màn hình và khoanh tròn, người dùng đã có thể sử dụng tính năng Khoanh vùng tìm kiếm (Circle to Search) để tra cứu mọi thứ đang hiển thị trên màn hình nhanh chóng trong khi vẫn chạy ứng dụng hiện tại. Chiếc “bút thần” này còn có khả năng xử lý mọi tập tin, hình ảnh chỉ với một đường vẽ, can thiệp trực tiếp vào các tệp tin dung lượng lớn hay biến thành đèn laser ảo để phục vụ những buổi thuyết trình.

Đa nhiệm cường độ cao, tối ưu hiệu suất, tăng cường kết nối

“Có những chiếc điện thoại mà bạn chỉ cần dùng thử là thấy ưng ý rồi và Oppo Find N6 là một trong số đó. Nó tốt đến mức tôi còn không muốn đổi sang một chiếc điện thoại gập khác, chứ chưa nói đến điện thoại thanh”, nhà báo công nghệ Andy Boxall viết trên Android Police. Khi đánh giá về hiệu năng và phần mềm của Find N6, Andy nhận định chiếc flagship này là “một con quái vật đa nhiệm”. Những tính năng AI kể trên đã phần nào chứng minh luận điểm này, nhưng đó chưa phải tất cả.

Các chuyên gia công nghệ đánh giá rất cao khả năng đa nhiệm của Find N6.

Đầu tiên phải kể đến hệ điều hành CorlorOS 16 được tùy biến trên nền tảng Android 16. Nhờ độ mượt mà tới từng thao tác vuốt chạm, hiệu ứng động đẹp mắt, khả năng tùy chỉnh cao và sự “tương đồng” với iOS, CorlorOS 16 được nhiều chuyên gia công nghệ đánh giá là hệ điều hành Android tối ưu nhất hiện tại.

Bên cạnh đó, ColorOS 16 còn giúp người dùng Android phá vỡ rào cản khác biệt về hệ điều hành với nhóm người dùng iOS/MacOS. Bằng chứng là khả năng kết nối để chuyển đổi tệp tin nhanh chóng, chia sẻ màn hình, thậm chí điều khiển từ xa với iPhone/MacBook thông qua ứng dụng O+ Connect.

ColorOS 16 không chỉ tối ưu phần cứng và phần mềm, mà còn tăng cường khả năng kết nối cho Find N6.

Tiếp đến là hiệu năng dẫn đầu khi máy được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất từ Qualcomm. Những người thích so sánh thông số có thể thấy sự thua thiệt của Find N6 so với các flagship dạng thanh khi sử dụng con chip phiên bản 7 nhân thay vì 8 nhân. Tuy nhiên, theo công bố của Oppo, động thái này nhằm hạn chế tình trạng quá nhiệt của máy. Trải nghiệm thực tế cũng cho thấy Find N6 vẫn đảm bảo xử lý đa nhiệm một cách mượt mà.

Oppo rất biết cách tận dụng màn hình độ lớn 8,12 inch ở trạng thái mở của Find N6, khi tích hợp Hiệu suất đa cửa sổ AI. Cụ thể, nếu điện thoại gập thông thường chạy song song 2-3 ứng dụng với 2-3 màn hình tỷ lệ bằng nhau, thì tính năng này giúp người dùng tùy chỉnh cửa sổ đa nhiệm (tạo cửa sổ nổi, thay đổi kích thước, chạy song song nhiều ứng dụng...) như đang sử dụng trên máy tính. Sức mạnh của AI trên Find N6 còn được thể hiện qua khả năng phân tích, chuyển đổi thông tin từ chữ viết tay sang sơ đồ tư duy, bảng số liệu, biểu đồ... hay “biến hóa” những bản phác thảo thành hình ảnh thực tế.

Find N6 mang đến trải nghiệm đa nhiệm không giới hạn cho người dùng.

Bằng những nâng cấp đáng kể về AI trên Find N6, Oppo đã mang đến một thiết bị hỗ trợ đa tác vụ và xử lý nhanh trong hầu hết tình huống thường ngày. Nhờ vậy, người dùng không còn đặt câu hỏi “AI hoạt động ra sao?”, mà dần mặc định sự tồn tại của trí tuệ nhân tạo trong chiếc smartphone, từ đó cảm nhận mọi chuyển động trong đời sống thường nhật trở nên nhanh và mượt hơn một cách tự nhiên.

Oppo Find N6 vừa ra mắt chính thức tại Việt Nam với mức giá 64,99 triệu đồng. Ngay từ hôm nay, người dùng đã có thể đặt trước sản phẩm để hưởng bộ quà tặng trị giá đến 15 triệu đồng gồm: Bộ bao da và bút AI, cục sạc nhanh 80 W, gói Premium Service+ (bảo hành 24 tháng toàn cầu và tận nơi trong 90 phút, miễn phí nhân công trọn đời, bảo hiểm màn hình 12 tháng, thay màn hình sau thời gian bảo hành giảm 20%, thu cũ đổi mới trợ giá đến 4 triệu đồng và trả chậm 0% lãi suất).

