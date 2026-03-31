Vì sao nói Oppo Find N6 là smartphone lý tưởng của giới doanh nhân?

Oppo Find N6 với thiết kế sang trọng, tích hợp loạt tính năng AI thiết thực để sắm vai như một trợ lý đa nhiệm và trở thành lựa chọn lý tưởng cho các doanh nhân.

Định vị ở phân khúc cao cấp, smartphone gập nhanh chóng sở hữu tệp khách hàng riêng và không ngừng cải tiến dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu của nhóm người dùng doanh nhân, nhân viên văn phòng cao cấp.

Smartphone gập được định vị ở phân khúc cao cấp, chủ yếu phục vụ nhóm người dùng doanh nhân.

Công ty nghiên cứu thị trường IDC thống kê doanh số smartphone gập năm 2025 đã tăng 10% so với 2024 và dự kiến tăng 30% trong năm 2026. Khi ngày càng nhiều người chuyển từ máy thanh sang máy gập, các hãng công nghệ lớn cũng bắt đầu cuộc chạy đua tạo ra một chiếc smartphone toàn diện nhất. Với việc ra mắt Find N6, Oppo đang “phả hơi nóng” vào các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngay đầu năm 2026.

Mức giá niêm yết 64,99 triệu đồng chứng minh Find N6 không phải mẫu máy dành cho số đông. Thế nhưng, không phải ngẫu nhiên các doanh nhân hay nhân viên văn phòng cao cấp đang chú ý tới chiếc smartphone này.

Find N6 hiện là chiếc smartphone đắt nhất Việt Nam với mức giá niêm yết 64,99 triệu đồng.

Đầu tiên, vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 từ Qualcomm và pin 6.000 mAh dẫn đầu phân khúc là 2 yếu tố giúp người dùng chạy đa tác vụ cả ngày dài mà không cần lo cạn năng lượng, đặc biệt phù hợp thói quen tối ưu thời gian của nhóm người dùng cao cấp.

Về thiết kế, máy giữ nguyên độ mỏng nhẹ như phiên bản tiền nhiệm (mỏng 8,93 mm khi gập và 4,21 mm khi mở, nhẹ 225 g). Ở trạng thái mở, Find N6 có màn hình đa nhiệm lớn 8,12 inch; còn khi gập, người dùng cũng dễ dàng sử dụng như một chiếc điện thoại thanh nhờ màn hình lớn 6,62 inch kết hợp viền 1,4 mm mỏng nhất phân khúc.

Find N6 là chiếc smartphone gập đầu tiên của Oppo được trang bị ống kính Hasselblad 200 MP. Bên cạnh camera góc rộng 200 MP, camera góc siêu rộng và tele cũng được nâng cấp lên độ phân giải 50 MP, còn camera selfie có cảm biến 20 MP. Đây là sự nâng cấp đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm. Cùng với đó là khả năng tái tạo màu để xử lý tốt trong điều kiện ánh sáng phức tạp, cũng như quay video 4K/120 fps Dolby Vision hoặc 10-bit Log sắc nét.

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở trải nghiệm sử dụng điện thoại gập với thiết kế sang trọng cùng hiệu năng, camera và thời lượng pin mạnh mẽ, Find N6 chắc chắn không thể thuyết phục được người dùng với mức giá 64,99 triệu đồng.

Khả năng đa nhiệm ấn tượng trên màn hình kích thước lớn của Find N6.

Hiệu suất đa cửa sổ AI giúp người dùng chạy cùng lúc nhiều ứng dụng trên một màn hình mà không cần thay đổi qua lại gây gián đoạn. Ví dụ, người dùng có thể vừa đọc thông tin trên mạng xã hội ở một cửa sổ, vừa đối chiếu hoặc tìm hiểu sâu hơn bằng ChatGPT ở một cửa sổ khác, trong khi vẫn duy trì cửa sổ YouTube để nghe bản nhạc yêu thích. Tất cả đều nằm gọn trong màn hình 8,12 inch. Theo công bố từ hãng, Find N6 còn có thể chạy đến 3 mô hình AI cùng lúc nhờ phần cứng được tối ưu mạnh mẽ trên nền tảng hệ điều hành ColorOS 16.

Bên cạnh đó, các doanh nhân hay nhân viên văn phòng cấp cao chắc hẳn không lạ gì với việc điều chỉnh những nội dung do cấp dưới gửi duyệt. Lúc này, Find N6 và chiếc bút cảm ứng phát huy tối đa sức mạnh, khi vừa có khả năng xử lý những tập tin dung lượng lớn, vừa cho phép người dùng ghi chú trực tiếp trên các trang thay vì phải chụp ảnh màn hình và thao tác nhiều lần.

Oppo AI của Find N6 được cá nhân hóa và hỗ trợ tối ưu cho các tác vụ công việc, sáng tạo, giải trí của người dùng.

Trong cuộc họp, nhờ khả năng kết nối MacOS để chia sẻ màn hình qua ứng dụng O+ Connect, người dùng có thể trình chiếu trực tiếp slide vừa ghi chú ở trên lên màn hình lớn. Điểm khác biệt là thay vì phải nhờ đồng nghiệp bấm phím chuyển trang trên laptop và nói từ đầu đến cuối khiến thông tin dễ “trôi”, người dùng có thể thao tác hoàn toàn trên Find N6, đồng thời tận dụng AI Magic Pen - lúc này đóng vai trò như một con trỏ laser - để nhấn mạnh các nội dung đáng chú ý xuyên suốt phần trình bày.

Ở các thế hệ tiền nhiệm, AI trên Oppo đã làm tốt việc xử lý ngôn ngữ (chuyển đổi tệp tin ghi âm sang văn bản kèm chia lượt lời trong cuộc thoại; tóm tắt văn bản, tệp tin ghi âm và chuyển nội dung thành sơ đồ tư duy...). Find N6 vẫn duy trì điểm mạnh này, thậm chí thêm vào khả năng xử lý số liệu ấn tượng.

Biểu đồ được Find N6 phân tích và thiết kế chỉ trong vài giây dựa trên bảng số liệu.

Đơn cử như trong một buổi họp, khi các trường thông tin hay ý tưởng đơn lẻ được từng thành viên tham gia viết lên một tấm bảng trắng. Kết thúc cuộc họp, người dùng có thể sử dụng Find N6 để chụp lại tấm bảng, sau đó bấm nút thao tác trên AI Magic Pen, chọn tính năng Ghi lại rồi vẽ một đường chéo gạch ngang tấm hình. Lúc này, Oppo AI sẽ chủ động phân tích dữ liệu (nét chữ viết tay của nhiều người), chuyển đổi thành chữ đánh máy và thiết kế một sơ đồ tư duy phù hợp.

Tùy vào tính chất nội dung, Find N6 sẽ gợi ý người dùng chuyển từ sơ đồ tư duy hoặc bảng số liệu sang sơ đồ chiến lược hay biểu đồ (vốn thường được thiết kế cầu kỳ bằng PowerPoint), trước khi xuất thành định dạng PDF nhanh chóng phục vụ việc thuyết trình lập tức. Nhờ đó, quá trình từ khi nảy ra ý tưởng đến lúc chia sẻ một cách trực quan tới mọi người được tối ưu chỉ trong vài cú chạm.

