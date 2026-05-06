Oppo mở rộng Find X9 series, giới trẻ thêm lựa chọn flagship 'trendy'

Sở hữu hiệu năng flagship trong hình hài nhỏ gọn với thiết kế đậm cá tính, Oppo Find X9s là lựa chọn lý tưởng cho những người trẻ đam mê du lịch, nhiếp ảnh và sáng tạo nội dung.

Năm 2025, Find X9 series ra mắt tại Việt Nam với bộ đôi Find X9 và Find X9 Pro, nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dùng, đặc biệt là các tín đồ nhiếp ảnh. Thành công này là cơ sở để Oppo lần đầu tiên mang phiên bản “s” và “Ultra” của dòng Find X về Việt Nam, qua đó mở rộng dải sản phẩm flagship nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của đa dạng đối tượng người dùng.

Chuẩn mực mới cho nhiếp ảnh di động

Nhắc đến flagship Oppo, người dùng chắc hẳn không thể bỏ qua Hasselblad - thương hiệu máy ảnh trứ danh đến từ Thụy Điển. Mối quan hệ song hành kéo dài gần nửa thập kỷ của bộ đôi này đã tạo nên những chiếc smartphone dẫn đầu về khả năng nhiếp ảnh và Find X9s cũng không phải ngoại lệ.

Cụm camera Hasselblad trên Oppo Find X9s.

Chất lượng hình ảnh từ cảm biến medium format của Hasselblad là thứ mọi nhiếp ảnh gia đều mong muốn có được. Tuy nhiên, để sở hữu một chiếc máy ảnh đến từ “gã khổng lồ” Thụy Điển, người dùng phải bỏ ra số tiền đến hàng trăm triệu đồng. Hasselblad vốn được ví như xa xỉ phẩm không dành cho số đông. Đó là cho đến khi Oppo mang tiêu chuẩn hình ảnh Hasselblad đến người dùng qua những chiếc điện thoại của mình. Với Find X9s, hãng định vị thiết bị là “chiếc Hasselblad đầu tiên cho thế hệ trẻ”.

Mong muốn cùng người dùng “mang chất Hasselblad” đi muôn nơi, Oppo trang bị cho Find X9s bộ ba camera Hasselblad có độ phân giải 50 MP cùng tiêu cự và khẩu độ đa dạng. Không quan trọng thể loại chân dung, phong cảnh hay đường phố, chiếc flagship mới của Oppo đều giúp người dùng dễ dàng kể câu chuyện riêng qua từng khung hình.

Chất lượng chuẩn Hasselblad cùng tiêu cự và khẩu độ đa dạng giúp người dùng dễ dàng kể chuyện bằng hình ảnh.

Song song đó, chế độ “Bậc thầy Hasselblad” còn giúp các tay máy nghiệp dư từng bước “nâng trình” khi có thể can thiệp sâu vào các thông số như bộ lọc màu độc quyền, sáng - tối, tông màu, độ sắc nét... Việc thỏa sức thể hiện góc nhìn nhiếp ảnh riêng hay đồng bộ “gu” trên Instagram cá nhân trở nên đơn giản hơn bao giờ hết chỉ bằng vài thao tác.

Ngoài ra, để hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung, Find X9s còn có khả năng quay video độ phân giải 4K và 60 fps chuẩn Dolby Vision, kết hợp khả năng zoom viễn vọng AI đến 120x và chỉnh sửa ảnh AI thuận tiện ngay trên máy.

Người trẻ còn cần gì ở chiếc smartphone?

Khác với các phiên bản tiền nhiệm của Find X9 series, Find X9s sở hữu bảng màu thời thượng hướng đến giới trẻ. Trong đó, bên cạnh phiên bản xám hướng đến tín đồ tối giản, tím nhạt và cam nhạt là bộ đôi dành cho những người dùng cá tính.

Ngoài ra, Find X9s cũng sở hữu màn hình lớn 6,59 inch với viền siêu mỏng chỉ 1,15 mm. Kết hợp độ sáng tối đa 3.600 nits, trải nghiệm hiển thị ấn tượng không chỉ nâng tầm chất lượng giải trí, mà còn phù hợp lối sống xê dịch thường xuyên ở ngoài trời nắng.

Find X9s mang thiết kế thời thượng, nổi bật với màu cam nhạt.

Trong bối cảnh các hãng công nghệ đều muốn biến sản phẩm của mình thành bạn đồng hành xuyên suốt, Oppo trang bị cho Find X9s nhiều tính năng thiết thực để giải quyết những “điểm đau” (pain point) của người dùng.

Một chiếc smartphone đa dụng đến đâu, chụp ảnh đẹp cỡ nào cũng trở thành “cục gạch” khi sập nguồn. Find X9s, với viên pin 7.025 mAh hàng đầu phân khúc, giúp người dùng hưởng thụ hành trình một cách trọn vẹn mà không lo cạn năng lượng.

Phím tắt Snap Key cùng loạt tính năng AI được tích hợp vào Find X9s.

Khi AI trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, việc sở hữu một trợ lý cá nhân để bắt nhịp với dòng chảy xu hướng là điều bất kỳ người dùng nào cũng hướng đến khi nâng cấp điện thoại.

Với các tín đồ xê dịch thường xuyên lạc giữa “biển” review, gặp khó trong việc ghi nhớ và sắp xếp kế hoạch hay đơn giản là vướng rào cản ngôn ngữ, sở hữu một trợ lý AI “biết tuốt” lại càng quan trọng. Thấu hiểu điều này, Oppo không chỉ tích hợp các tính năng hữu ích, mà còn trang bị cho máy phím tắt Snap Key để người dùng dễ dàng ghi nhớ thông tin vào AI Mind Space vốn được ví như “bộ não thứ hai”. Tất cả đều được chạy mượt mà nhờ vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s cùng hệ điều hành ColorOS 16.

Oppo vừa giới thiệu bộ đôi flagship mới Find X9 Ultra và Find X9s vào ngày 5/5. Tại thị trường Việt Nam, Find X9s được phân phối chính hãng với giá niêm yết từ 24,99 triệu đồng.