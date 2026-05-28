Hasselblad trên Find X9s - bí kíp chụp ảnh viral mạng xã hội của Gen Z

Bên cạnh chất lượng camera Hasselblad với độ phân giải đến 50 MP, Oppo Find X9s còn giúp người dùng khai mở tiềm năng sáng tạo nhiếp ảnh thông qua những chế độ chụp chuyên nghiệp.

Instagram với giới trẻ hiện đại không dừng lại ở một mạng xã hội để cập nhật trạng thái cảm xúc, hoạt động, hình ảnh, video... mà còn là nơi định hình gu thẩm mỹ riêng thông qua việc thể hiện con mắt nghệ thuật và sự sáng tạo trong thiết kế trang cá nhân. Để “xây profile” ấn tượng một cách dễ dàng, người trẻ cần một trợ thủ đắc lực là những chiếc flagship với hiệu năng camera hàng đầu như Oppo Find X9s.

Chiếc smartphone mới ra mắt của Oppo không chỉ có khả năng đồng hành người dùng từ buổi dạo phố hàng ngày đến chuyến du lịch nước ngoài kéo dài cả tháng; mà còn giúp chủ nhân “mang chất Hasselblad đi muôn nơi” một cách gọn nhẹ mà đầy hiệu quả.

Cuối năm 2025, trào lưu đăng ảnh/video định dạng “siêu mỏng” bất ngờ nổi lên trên Instagram và ghi nhận nhiều phản ứng trái chiều. Một số người cho rằng tỷ lệ xấp xỉ 3:1 (mỏng hơn 16:9 của video ngang tiêu chuẩn) khiến họ khó hiểu được ý đồ nghệ thuật của tác giả khi thậm chí còn không nhìn rõ chi tiết. Số còn lại tỏ vẻ hiếu kỳ và nhận định khung hình 3:1 khiến bức ảnh/video có chất điện ảnh (cinematic) hơn khi tương đồng trải nghiệm ngồi xem phim trong rạp chiếu Ultra 4DX (màn hình mở rộng sang hai bên).

XPAN mang đến góc nhìn điện ảnh cho những bài đăng trên mạng xã hội.

Tỷ lệ này thực tế không mới, mà đã xuất hiện với tên gọi XPAN từ năm 1998, khi Hasselblad và Fujifilm bắt tay nhằm tạo ra một cuộc cách mạng về nhiếp ảnh. Chiếc Hasselblad XPAN đầu tiên ra đời đã “nhân đôi” ưu điểm định dạng film 35 mm truyền thống để người dùng có thể chụp toàn cảnh với khung hình rộng trong một cú bấm.

Ngày nay, trong nỗ lực bắt nhịp xu hướng, một người dùng Reddit đã chia sẻ mẹo chụp XPAN như sau: Chỉnh tỷ lệ khung hình thành 16:9, bật lưới 6x4, bỏ qua các đường lưới trên và dưới rồi lấy bố cục ở giữa. Song, phương thức thủ công này chỉ có thể xem như giải pháp “chữa cháy” bởi bức ảnh khó giữ được độ phân giải nguyên bản cao sau khi hậu kỳ. Oppo hiểu rõ điều đó và thông qua thỏa thuận hợp tác nhiều năm với Hasselblad - 1 trong 2 “cha đẻ” sinh ra XPAN, hãng không bỏ qua cơ hội đưa định dạng này lên chính những chiếc smartphone của mình.

Lồng ghép những khung hình XPAN là cách người dùng kể chuyện bằng hình ảnh.

XPAN trên Find X9s mang đến trải nghiệm thú vị hơn nhiều so với chế độ chụp thông thường có giao diện phổ thông. Cụ thể, khi chọn chế độ XPAN, người dùng được trải nghiệm khung hình tối 4 góc, tương tự cảm giác nhìn qua kính ngắm của những chiếc máy ảnh film cổ điển. Bên cạnh tỷ lệ XPAN, người dùng còn có thể điều chỉnh dải nhạy sáng +/-3 EV, tiêu cự từ 0,6x đến 3x và đặc biệt là 5 lựa chọn bộ lọc màu film độc đáo.

Phần lớn mọi người nghĩ rằng tỷ lệ XPAN chỉ phù hợp chụp thể loại phong cảnh hoặc đường phố. Thế nhưng, nhiều nhiếp ảnh gia và nhà sáng tạo nội dung trên Instagram đã nghĩ ra một phương án để tối ưu định dạng này - chụp 3 tấm XPAN và ghép chúng với nhau. Nhờ đó, người dùng vừa có một bài đăng tối ưu về tỷ lệ hiển thị trên mạng xã hội, vừa dễ dàng kể chuyện thông qua nhiều lớp hình ảnh.

Sự phát triển của công nghệ camera và thuật toán AI những năm gần đây khiến smartphone “giơ lên là có ảnh đẹp” không còn là thứ các hãng công nghệ hướng đến. Bên cạnh đó, từ những tay máy nghiệp dư lần đầu biết đến nhiếp ảnh di động và cần một công cụ hỗ trợ “từ A đến Z”, nhiều người trẻ giờ đây “có gu” hơn, muốn tấm hình chụp ra không chỉ đủ sáng, đúng màu, mà còn phải độc, lạ, sáng tạo.

Tuy nhiên, khả năng sáng tạo sẽ không thể đột phá nếu thiếu đi yếu tố nền tảng, mà ở Find X9s, chính là hệ thống camera chất lượng cao. Bộ ba camera góc rộng, siêu rộng, tele với độ phân giải 50 MP và khẩu độ từ f/1.8 đến f/2.6 mang đến khả năng “cân trọn” thể loại từ phong cảnh, đời thường tới chân dung bất kể sáng, tối.

Camera Hasselblad độ phân giải 50 MP trên Find X9s “cân” mọi điều kiện ánh sáng và đảm bảo ảnh vẫn giữ chất lượng cao sau khi hậu kỳ.

Trải nghiệm thực tế cho thấy ảnh chụp từ Find X9s có độ nét và chân thực cao; giữ vùng sáng - tối (highlight - shadow) hài hòa; tương phản có chiều sâu nhưng độ chuyển vẫn mượt mà; tông màu trầm và thực, thay vì xử lý quá rực hay gắt ngay từ đầu; cảm biến thu sáng tốt để đảm bảo có tấm ảnh chụp đêm giữ tối đa chi tiết và hạn chế nhiễu hạt; zoom xa tới 120 lần và có AI hỗ trợ bù chi tiết...

Một trong những mẹo khi sử dụng Find X9s là hãy luôn chọn chế độ chụp với độ phân giải cao (50 MP) cho các tấm ảnh phong cảnh, đời thường. Dù không thể thu - phóng camera trực tiếp, đây là cách bạn có tấm hình với chất lượng cao nhất để dễ dàng hậu kỳ mà không cần lo mờ, nhòe, vỡ. Việc sử dụng luân phiên camera góc rộng, siêu rộng và tele cũng hình thành thói quen chủ động căn chỉnh bố cục như khi dùng lens fix (cố định tiêu cự) trên máy ảnh kỹ thuật số thay vì phụ thuộc vào khả năng zoom. Mặt khác, nếu muốn ghi lại chủ thể chuyển động nhanh, chế độ thông thường lại là lựa chọn tối ưu khi bạn có thể giữ nút chụp để kích hoạt tính năng chụp nhanh siêu nét.

Người dùng dễ dàng lựa chọn các bộ lọc màu và làm chủ hoàn toàn thông số để hiện thực hóa ý đồ nhiếp ảnh. Ảnh chụp giao diện máy.

Khi đã có nền tảng tốt là hệ thống camera, Oppo mang đến công cụ sáng tạo Master Mode (chế độ bậc thầy Hasselblad) - nơi người dùng có thể tùy chỉnh mọi thông số từ ISO, tốc độ màn trập, lấy nét đến cân bằng trắng như dân chuyên, đồng thời sử dụng tới 16 bộ lọc màu để thể hiện gu riêng. Nhờ vậy, Find X9s không dừng lại ở chiếc smartphone “giơ lên là có ảnh đẹp”, mà mang lại cảm giác “chụp ảnh” thực thụ thay vì “bấm máy”.

Đơn cử, trong một bối cảnh có cả vùng sáng và vùng tối, chế độ chụp tự động sẽ cố gắng cân bằng thông qua việc giảm highlight và tăng shadow. Lúc này, bạn sẽ có một tấm ảnh với chủ thể đủ sáng nhưng thiếu điểm nhấn. Thay vào đó, với Master Mode, bạn có thể lựa chọn đo sáng ở chính phần highlight nơi chủ thể hiện diện. Khi đó, phần shadow gần như tối hoàn toàn, nhưng bức ảnh đạt độ tương phản ấn tượng giúp chủ thể nổi bật hơn nhiều lần. Chưa hết, khi tăng yếu tố “Ánh sáng mềm mại”, bức ảnh của bạn sẽ có thêm hiệu ứng sương mù làm mờ các vùng sáng, vốn chỉ xuất hiện khi sử dụng kính lọc (filter) black mist cho máy ảnh kỹ thuật số.

Trong môi trường ánh sáng tự nhiên, ảnh được “biến hóa” theo gu riêng của người chụp nhờ Master Mode.

Thực tế, các yếu tố như bộ lọc màu, độ bão hòa, tông màu, độ sắc nét... ít nhiều có thể chỉnh sửa khi hậu kỳ. Dù vậy, việc thiết lập các thông số ngay trên chế độ Master Mode giúp bạn có một buổi chụp đồng bộ về màu sắc, ánh sáng... giúp tối ưu cả về thời gian lẫn hiệu quả. Ngoài ra, bằng những công cụ này, bạn thậm chí dễ dàng biến tấu những bộ lọc màu sẵn có của Oppo để sở hữu “preset” riêng. Ví dụ, bộ lọc “Neon” khi kéo về tông lạnh sẽ phù hợp bối cảnh đường phố đêm nơi người trẻ tụ tập ngoài cửa hàng tiện lợi; hay bộ lọc “Cổ điển” khi kéo sang tông ấm lại lý tưởng cho một buổi chiều đi quanh thành phố có phong cách kiến trúc chuộng màu nâu vàng như Thượng Hải...

Trong bối cảnh không phải ai cũng dễ dàng sở hữu một bộ máy ảnh kỹ thuật số kèm ống kính chuyên nghiệp, sự xuất hiện của Find X9s với định vị là "chiếc Hasselblad đầu tiên của giới trẻ" mang đến lựa chọn thay thế lý tưởng. Với những điểm mạnh về hệ thống camera và các công cụ hỗ trợ sáng tạo không giới hạn, Find X9s hứa hẹn thổi làn gió mới cho phân khúc flagship tại Việt Nam. Máy đang được phân phối chính hãng với giá từ 24,99 triệu đồng.