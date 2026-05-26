ColorOS 16 biến Find X9s thành bạn đồng hành của Gen Z

ColorOS 16 trên Oppo Find X9s cho thấy cách AI có thể trở thành trợ thủ đắc lực, hỗ trợ người dùng trong hoạt động thường ngày, từ học tập, làm việc đến du lịch.

Những năm gần đây, “cuộc đua” smartphone không chỉ xoay quanh chất lượng camera, dung lượng pin hay sức mạnh chip. Với người dùng trẻ, bạn đồng hành “ổn áp” phải hiểu thói quen sử dụng, đồng thời trở thành giải pháp hỗ trợ cuộc sống, từ học tập, làm việc đến giải trí. Trong bối cảnh đó, nền tảng ColorOS 16 trên Oppo Find X9s với loạt cải tiến về AI đang trở thành lựa chọn được ưu tiên, nhờ phục vụ tối ưu nhu cầu người dùng.

Loạt công cụ AI thiết thực cho nhịp sống hàng ngày

ColorOS 16 trên Oppo Find X9s cung cấp loạt tính năng thể hiện sự thấu hiểu nhu cầu người dùng như Truy cập nhanh Mindspace - quản lý hóa đơn và chi tiêu thông minh, Dịch menu AI, Ghép ảnh động AI Popout, Dịch giọng nói AI, Dịch cuộc họp thời gian thực, AI Mind Space…

Trong đó, AI Mind Space được ví như “bộ não” giúp người dùng lưu, phân loại và sắp xếp thông tin trực quan. Ví dụ khi lướt mạng xã hội và thấy lịch sự kiện hay vào cuối tuần, người dùng có thể lưu vào AI Mind Space, sau đó hệ thống nhận diện ngày, giờ, địa điểm và gợi ý đưa thông tin vào lịch.

Cách sử dụng rất đơn giản, người dùng chỉ cần bấm nút Snap Key ở cạnh trái của máy, thông tin trên màn hình được phân tích và lưu lại ngay lập tức. Nói cách khác, tất cả công việc được gói gọn trong thao tác duy nhất. Với người trẻ đa nhiệm, thường xuyên phải xử lý nhiều đầu việc, AI Mind Space giúp họ giảm bớt thao tác mở ứng dụng để ghi chú lại từng công việc, thông tin, lịch trình cụ thể.

Nếu AI Mind Space giải quyết vấn đề ghi nhớ, AI Recorder 2.0 lại xử lý tác vụ chuyên biệt khác: Nghe lại file ghi âm và “bóc băng”. Hiện nay, nhiều bạn trẻ chọn cách ghi âm lại bài giảng ở trường hay cuộc họp quan trọng để không bỏ sót thông tin. Nhưng điều bất tiện là sau đó họ phải tua đi tua lại để nghe thông tin và tự gõ văn bản.

Nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo, AI Recorder 2.0 hỗ trợ ghi âm, chuyển lời nói thành văn bản, nhận diện người nói, tự tạo tiêu đề và tóm tắt ý chính. Tính năng này khiến Oppo Find X9s giống trợ lý hơn là thiết bị chỉ có ứng dụng ghi âm truyền thống.

Camera vẫn là một trong những lý do khiến người trẻ quan tâm đến dòng Find X của Oppo. Trên Find X9s, hệ điều hành ColorOS 16 giúp trải nghiệm hậu kỳ trở nên nhẹ nhàng hơn. Bộ công cụ AI chỉnh sửa hình ảnh gồm AI Portrait Glow, AI Recompose, AI Eraser và AI Perfect Shot được Oppo giới thiệu như nhóm tính năng giúp chỉnh sửa ảnh nhanh và thuận tiện.

Ví dụ, với bức ảnh selfie chân dung ở quán cà phê bị tối mặt vì ngược sáng, AI Portrait Glow có thể phân tích và bổ sung hiệu ứng ánh sáng phù hợp. Hay tấm hình chụp vội bị lệch bố cục, AI Recompose có thể gợi ý cách cắt và căn lại khung hình cân bằng hơn. Khi ảnh check-in ở điểm du lịch bị dính quá nhiều người lạ hoặc chi tiết thừa, AI Eraser hỗ trợ xóa và tái tạo nền. Với ảnh nhóm, AI Perfect Shot kết hợp AI Clear Face giúp xử lý vấn đề người chụp nhắm mắt hoặc gương mặt chưa rõ nét.

Điểm quan trọng là các công cụ này không đòi hỏi người dùng phải hiểu sâu về chỉnh ảnh. AI đóng vai trò như lớp hậu kỳ tự động, giúp rút ngắn thời gian chỉnh sửa mà không cần nhiều thao tác phức tạp.

Mượt mà và thông minh trong mọi tác vụ

ColorOS 16 được xây dựng dựa trên công nghệ Luminous Rendering Engine và Trinity Engine mới, mang đến trải nghiệm mượt mà ở mọi tác vụ. Nhờ đó, các thao tác như chạm cảm ứng, vuốt màn hình, cuộn trang hay chuyển ứng dụng đều có tốc độ phản hồi nhanh và chính xác.

Ví dụ, một tình huống mà người trẻ hiện nay thường xuyên trải nghiệm là vừa nhắn tin trên Messenger, vừa mở Google Docs để làm việc, chuyển sang camera để chụp tài liệu, quay lại trình duyệt để tìm kiếm thông tin, số liệu... Rất nhiều thao tác cần thực hiện cùng lúc dễ khiến máy lag, phản hồi chậm. Song, Oppo Find X9s có thể giúp hạn chế tình trạng này tối ưu. Theo công bố của nhà sản xuất, so với thế hệ trước, ColorOS 16 cải thiện 40% phản hồi chạm ở ứng dụng phổ biến và tăng 52% độ ổn định khi cuộn màn hình trong ứng dụng.

Nâng cấp đáng chú ý khác của ColorOS 16 là khả năng kết nối thiết bị Apple. Hệ điều hành mới hỗ trợ chia sẻ cuộc gọi, tin nhắn, thông báo, truyền ảnh/video và chia sẻ clipboard thông qua giải pháp như O+ Connect, Quick Share, PC Connect và Touch to Share.

Giờ đây, khi cần gửi ảnh, tài liệu giữa hai thiết bị Android và iPhone, thay vì phải dùng ứng dụng nhắn tin, email hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây bên thứ ba, ColorOS 16 rút ngắn “quãng đường” bằng thao tác chia sẻ và điều khiển liên thiết bị.

Find X9s sở hữu nền tảng phần cứng của smartphone cao cấp: Màn hình AMOLED 6,59 inch 120 Hz, cụm ba camera sau 50 MP, quay video 4K 60 fps, chip Dimensity 9500s, pin 7.025 mAh và sạc nhanh 80 W. Nhưng điểm khiến sản phẩm này khác biệt và trở thành trợ thủ đắc lực cho người dùng là cách ColorOS 16 kết hợp cùng nền tảng phần cứng mạnh mẽ đó để phục vụ tình huống đời thường.

Với Gen Z, smartphone không chỉ là thiết bị liên lạc hay giải trí. Đó là sổ tay, máy ghi âm, trung tâm quản lý công việc... Hệ điều hành ColorOS 16 giúp Oppo Find X9s trở thành thiết bị đủ thông minh để ghi nhớ thay người dùng, đủ linh hoạt để đồng hành cùng bạn từ lớp học, văn phòng đến cuộc hẹn cuối tuần.