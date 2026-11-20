'Lò xay' đường trên tại T1
Ngày 19/11, T1 chia tay Doran, người đi đường trên thứ 10 rời đội kể từ năm 2013.
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'Lò xay'
đường trên tại T1
Ngày 19/11, T1 chia tay Doran, người đi đường trên thứ 10 rời đội kể từ năm 2013.
Liên tục đổi người
Znews | eSports
Biểu đồ dòng thời gian 5 vị trí của T1, 2013-2026.
Tuyển thủ ra sân từ 10 trận. Vạch vàng: T1 vô địch CKTG. Chạm vào khối để xem chi tiết.
10 người, 10 lần chia tay
I
1
Impact
Jeong Eon-young
02/2013 – 12/2014
21,6 tháng
52 trận
CKTG 2013
M
2
MaRin
Jang Gyeong-hwan
12/2014 – 11/2015
11,8 tháng
56 trận
CKTG 2015
D
3
Duke
Lee Ho-seong
12/2015 – 11/2016
11,7 tháng
65 trận
CKTG 2016
H
4
Huni
Heo Seung-hoon
12/2016 – 11/2017
11,7 tháng
52 trận
U
5
Untara
Park Ui-jin
05/2017 – 11/2018
17,9 tháng
31 trận
T
6
Thal
Park Kwon-hyuk
01/2018 – 11/2018
10,3 tháng
35 trận
K
7
Khan
Kim Dong-ha
11/2018 – 11/2019
11,9 tháng
65 trận
C
8
Canna
Kim Chang-dong
11/2019 – 11/2021
24 tháng
87 trận
Z
9
Zeus
Choi Woo-je
11/2020 – 11/2024
47,8 tháng
193 trận
CKTG 2023, 2024
D
10
Doran
Choi Hyeon-jun
11/2024 – 11/2026
24 tháng
130 trận
CKTG 2025
Không tính Profit, Roach (dưới 10 trận).
Nâng cúp rồi rời đi
Số ngày còn ở lại đội sau chung kết CKTG
2013
I
Impact
Chung kết 04/10/2013
441 ngày
2015
M
MaRin
Chung kết 31/10/2015
25 ngày
2016
D
Duke
Chung kết 29/10/2016
30 ngày
2023
Z
Zeus
Chung kết 19/11/2023
366 ngày
2025
D
Doran
Chung kết 09/11/2025
375 ngày
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Áp lực vị trí
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
19/11/2018
Untara, Thal rời đội
19/11/2019
Khan rời đội
19/11/2023
Zeus vô địch CKTG
19/11/2024
Zeus rời đội, Doran đến
19/11/2026
Doran rời đội
Biểu đồ thời gian ở lại đội một theo vị trí.
Thời gian ở đội một, vòng càng lớn càng nhiều trận. Vạch trắng: trung bình mỗi vị trí.
Infographic Znews | eSports