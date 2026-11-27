Một đường dây gian lận quảng cáo quy mô lớn lợi dụng TV Box nhiễm mã độc để tạo hàng tỷ yêu cầu quảng cáo mỗi ngày và khai thác kết nối Internet của các hộ gia đình.

TV Box nhiễm mã độc có thể bị biến thành công cụ kiếm tiền. Ảnh: Mahapps.

Công ty an ninh mạng HUMAN Security vừa triệt phá một phần hoạt động của BADBOX 3.0, đường dây gian lận quảng cáo chủ yếu khai thác các thiết bị TV Box giá rẻ chạy Android. Vào thời kỳ cao điểm, hệ thống tạo ra khoảng 40 tỷ yêu cầu đấu giá quảng cáo mỗi ngày mà người dùng không hay biết.

Theo Help Net Security, con số này chiếm hơn 4% lưu lượng TV kết nối Internet do HUMAN Security ghi nhận, cao gấp hơn 3 lần kỷ lục của chiến dịch gian lận Vastflux trước đó.

Những thiết bị nhiễm mã độc có thể tự động phát quảng cáo video trong các cửa sổ ẩn. Chủ sở hữu không nhìn thấy nội dung, ngay cả khi đang sử dụng thiết bị.

Hệ thống còn giả mạo thông tin của những ứng dụng xem video trực tuyến phổ biến. Điều này khiến các nhà quảng cáo tưởng rằng nội dung đang tiếp cận người xem thực tế và có thể phải trả tiền cho những lượt hiển thị không có giá trị.

Ngoài gian lận quảng cáo, BADBOX 3.0 còn biến kết nối Internet của các hộ gia đình thành nguồn thu bất hợp pháp.

Nhóm nghiên cứu phát hiện những thiết bị bị xâm nhập có khả năng tham gia 11 mạng lưới proxy dân cư. Các dịch vụ này cho phép bên thứ ba chuyển tiếp lưu lượng Internet thông qua địa chỉ IP của người dùng.

Trong khi chủ sở hữu phải trả chi phí kết nối mạng, những kẻ đứng sau chiến dịch lại thu lợi từ việc bán quyền sử dụng đường truyền.

Đáng lo ngại, địa chỉ IP dân cư có thể bị lợi dụng để che giấu nguồn gốc của các hành vi chiếm đoạt tài khoản hoặc gian lận thanh toán. Những hoạt động này dễ bị nhầm với lưu lượng truy cập thông thường từ các hộ gia đình.

Theo HUMAN Security, BADBOX 3.0 có dấu hiệu liên quan đến TXCZ, một nhà sản xuất thiết bị điện tử Trung Quốc. Các chuyên gia tìm thấy mối liên hệ giữa mã độc và phần mềm cài đặt sẵn trên thiết bị của doanh nghiệp này.

Tuy nhiên, chưa thể khẳng định nhà sản xuất này là đơn vị trực tiếp điều hành toàn bộ chiến dịch.

BADBOX lần đầu xuất hiện vào năm 2023, chủ yếu nhắm đến các thiết bị Android không có chứng nhận bảo mật chính thức.

Đến năm 2025, phiên bản BADBOX 2.0 đã lây nhiễm hơn 10 triệu thiết bị tại 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Google sau đó khởi kiện những đối tượng đứng sau mạng lưới này.

Sự xuất hiện của phiên bản 3.0 cho thấy các đối tượng vẫn tiếp tục phát triển phương thức kiếm tiền từ thiết bị nhiễm mã độc, bất chấp những nỗ lực ngăn chặn trước đó.

Nhóm nghiên cứu Satori thuộc HUMAN Security khuyến nghị người tiêu dùng lựa chọn thiết bị từ các thương hiệu uy tín, kiểm tra chứng nhận Play Protect và chỉ tải ứng dụng từ những kho phân phối chính thức.

Hiện tổng số thiết bị nhiễm BADBOX 3.0 vẫn chưa được xác định. Quy mô hoạt động của mạng lưới tiếp tục cho thấy những rủi ro bảo mật tiềm ẩn từ các thiết bị giải trí giá rẻ kết nối Internet.