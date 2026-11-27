Màn xuất hiện của Jack Ma tại T-Head diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi Alibaba tìm cách đưa mảng bán dẫn trở thành một trụ cột trong chiến lược phát triển AI.

Jack Ma xuất hiện tại khu vực làm việc của T-Head. Ảnh: Weibo.

Ngày 26/11, Jack Ma, nhà đồng sáng lập Alibaba, bất ngờ xuất hiện tại khu vực làm việc của T-Head, công ty thiết kế chip trực thuộc tập đoàn. Chuyến thăm diễn ra khi doanh nghiệp đang thúc đẩy kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Theo AI Lanmeihui, những hình ảnh và video do nhân viên ghi lại nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Vị tỷ phú mặc áo len xám, trò chuyện và chụp ảnh cùng nhiều người tại văn phòng.

Một nhân viên cho biết chính Jack Ma là người quyết định tên gọi của T-Head. Vì vậy, sự xuất hiện của ông vào thời điểm doanh nghiệp chuẩn bị niêm yết mang ý nghĩa đặc biệt với đội ngũ nhân sự.

Trước đó, ngày 10/11, Alibaba công bố kế hoạch tách T-Head để niêm yết độc lập trên sàn chứng khoán Hồng Kông.

Theo hồ sơ công bố, T-Head đã bí mật nộp đơn đăng ký niêm yết từ ngày 11/9, sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông chấp thuận cho Alibaba triển khai phương án chia tách.

Hiện Alibaba sở hữu toàn bộ vốn của T-Head. Sau khi hoàn tất IPO, đơn vị thiết kế chip dự kiến vẫn là công ty con của tập đoàn.

Alibaba cho rằng việc niêm yết độc lập sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá chính xác hơn tiềm năng của mảng bán dẫn. T-Head cũng có thể chủ động huy động vốn và mở rộng quan hệ với các đối tác kinh doanh.

Động thái này diễn ra khi nhiều doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc tìm cách thương mại hóa những khoản đầu tư lớn vào AI và bán dẫn.

T-Head giữ vai trò quan trọng trong chiến lược AI của Alibaba. Doanh nghiệp tập trung nghiên cứu bộ xử lý dựa trên kiến trúc tập lệnh mã nguồn mở RISC-V, chip AI và các linh kiện phục vụ trung tâm dữ liệu.

Tại hội nghị Apsara hồi tháng 9, Alibaba giới thiệu Zhenwu V900, bộ xử lý AI thế hệ mới do T-Head phát triển. Sản phẩm dự kiến thương mại hóa trong quý I/2027.

“Đây là chip AI mạnh nhất tại Trung Quốc hiện nay, với hiệu năng gấp 3 lần thế hệ tiền nhiệm Zhenwu M890”, Eddie Wu, CEO Alibaba, tuyên bố tại sự kiện.

Theo số liệu do tập đoàn công bố, dòng chip Zhenwu đã phục vụ hơn 650 khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực, từ ô tô, tài chính đến sản xuất công nghiệp và phát triển mô hình ngôn ngữ lớn.

Việc tự phát triển bộ xử lý cũng là một phần trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái AI của Alibaba, bao gồm phần cứng, hạ tầng điện toán đám mây và các mô hình ngôn ngữ Qwen.

Dù vậy, quy mô huy động vốn, cơ cấu chào bán và tỷ lệ sở hữu của Alibaba tại T-Head sau IPO vẫn chưa được chốt. Thương vụ còn cần sự chấp thuận của các cơ quan quản lý liên quan.

Hiện Alibaba chưa công bố thời điểm niêm yết chính thức cũng như vai trò cụ thể của Jack Ma trong quá trình này.