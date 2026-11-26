Lãnh đạo phụ trách phần mềm camera tại Apple đã nghỉ việc sau hơn 8 năm gia nhập công ty.

Người dùng trải nghiệm camera trên iPhone 18 Pro. Ảnh: Bloomberg.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Jon McCormack, Giám đốc Phần mềm Camera tại Apple, đã nghỉ việc vào cuối tháng 10. Đây là biến động nhân sự hiếm hoi trong đội ngũ lãnh đạo mảng phần mềm camera, một trong những tính năng quan trọng nhất trên iPhone.

McCormack làm việc tại Apple trong hơn 8 năm. Ông chịu trách nhiệm phát triển ứng dụng Camera và Photos (Ảnh), cùng công nghệ hỗ trợ chụp, xem, chỉnh sửa ảnh/video trên iPhone.

Sự ra đi của McCormack được xem là biến động lớn với nhóm phần mềm camera. Trong bối cảnh nhiếp ảnh hiện đại phụ thuộc vào quá trình xử lý và thuật toán học máy, đội ngũ của McCormack đóng vai trò quan trọng.

Theo Bloomberg, một số dự án của McCormack gồm thiết kế lại camera selfie của iPhone 17, bổ sung hệ thống thay đổi khẩu độ trên iPhone 18 Pro. Năm nay, Apple cũng nâng cấp ứng dụng Camera, mở rộng khả năng tinh chỉnh thông số chuyên nghiệp.

McCormack rời Apple trong bối cảnh lĩnh vực nhiếp ảnh chứng kiến nhiều thay đổi. Một số đối thủ như Google và Samsung đang đẩy mạnh các tính năng AI tạo sinh để chỉnh sửa ảnh. Điều này có thể làm mờ ranh giới giữa khoảnh khắc thực tế và ảnh nhân tạo.

Nguồn tin nội bộ cho biết McCormack phản đối việc sử dụng AI để tạo hoặc sửa ảnh. Ông cho rằng hình ảnh nên phản ánh khoảnh khắc thực sự diễn ra. Quan điểm này dường như mâu thuẫn với định hướng AI gần đây của Apple.

"Một bức ảnh cần bắt lại điều gì đó thực sự xảy ra. Việc chúng tôi phát triển công cụ giúp duy trì tính nguyên bản của khoảnh khắc ấy rất quan trọng", McCormack chia sẻ với Wired hồi tháng 6. Khi đó, ông nói về tính năng xác nhận độ chân thực cho ảnh chụp trên iOS 27, đảm bảo hình ảnh không bị AI can thiệp.

Jon McCormack. Ảnh: SuppliedApple.

Tuy vậy, các nguồn tin cho biết việc McCormack rời Apple không liên quan đến mâu thuẫn hay bất đồng trong chiến lược AI. Đến đầu năm nay, McCormack vẫn làm việc dưới quyền Craig Federighi, Phó chủ tịch cấp cao Kỹ thuật Phần mềm, bộ phận đang chịu sức ép phải nhanh chóng ra mắt tính năng AI mới.

Sau khi McCormack ra đi, Federighi sẽ trực tiếp giám sát quá trình chuyển giao nhân sự, đặc biệt khi Apple chưa bổ nhiệm người thay thế vị trí.

Các nhóm phát triển phần mềm camera tại Apple hiện báo cáo công việc cho Sebastien Marineau-Mes. Ông từng quản lý đội ngũ này trong quá khứ, và đang phụ trách dự án tích hợp AI lên phần mềm của công ty.

McCormack là một trong những lãnh đạo rời Apple thời gian gần đây. Hồi tháng 8, Bloomberg đưa tin Jennifer Bailey, người đứng đầu bộ phận Apple Pay và Wallet, cũng nghỉ hưu sau hơn 20 năm gắn bó với Táo khuyết.

Sau khi nhậm chức vào tháng 9, CEO John Ternus được cho đang có một số thay đổi trong đội ngũ quản lý, kỳ vọng giúp Apple vận hành hiệu quả hơn.