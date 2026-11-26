Các tổ chức xếp hạng tín nhiệm cảnh báo việc Jensen Huang kiên quyết không thay đổi mô hình quản trị của Nvidia có thể đẩy cả tổ chức phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất.

Trong ngày thứ hai trở lại cương vị CEO Nvidia, một Jensen Huang có phần trầm lắng và thấm thía hơn đã hé lộ diện mạo của một Nvidia "mới", nhưng chẳng khác gì phiên bản cũ, WSJ nhận định.

Khi phát biểu trước đội ngũ nhân viên tại cuộc họp toàn thể hôm 25/11, ông Huang xin lỗi, tiết lộ bản thân đang tham gia trị liệu tâm lý và bày tỏ lòng biết ơn vì được trao cơ hội thứ hai.

WSJ dẫn lời những người có mặt tại buổi họp, nhà sáng lập này tiếp tục bảo vệ quan điểm rằng việc lập kế hoạch kế nhiệm không có ý nghĩa đối với Nvidia, đồng thời nhấn mạnh với nhân viên rằng công ty đang sở hữu một tập thể đông đảo những con người tài năng.

"Bình mới rượu cũ" của Nvidia mới

Sau khi Jensen Huang trở lại, S&P Global Ratings chính thức đưa mức xếp hạng AA của Nvidia vào diện theo dõi tiêu cực vào ngày 25/11, cảnh báo nguy cơ hạ bậc xuống AA- trong vòng 90 ngày tới.

Giới đầu tư đặt câu hỏi về năng lực quản trị của Nvidia khi công ty này đột ngột đảo chiều quyết định chỉ sau 2 tuần. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters và TechCrunch, S&P nhấn mạnh quyết định xem xét hạ bậc tín nhiệm hoàn toàn không xuất phát từ kết quả kinh doanh, mà do lo ngại về "sự giám sát điều hành yếu kém, thiếu kế hoạch kế nhiệm" và "rủi ro nhân sự chủ chốt", tức sự phụ thuộc sống còn của cả tập đoàn vào duy nhất cá nhân Jensen Huang.

S&P lưu ý rằng việc hạ bậc tín nhiệm không chỉ làm tăng chi phí đi vay của chính Nvidia mà còn đe dọa trực tiếp tới gói bảo lãnh tín dụng hạ tầng AI trị giá 500 tỷ USD mà ông Huang đang dàn xếp cùng Goldman Sachs, Apollo và Blackstone cho các đối tác đám mây thế hệ mới.

Điều này tạo nên một nghịch lý lớn: Jensen Huang trở lại giúp cổ phiếu Nvidia tăng hơn 31% trong phiên 23/11, nhưng đã đánh mất sự tín nhiệm từ các tổ chức tín dụng.

Theo tường thuật chi tiết từ The Information và Reuters, những cam kết thay đổi mà ông Huang đưa ra trong cuộc họp toàn thể ngày 24/11 chủ yếu xoay quanh khía cạnh ứng xử cá nhân.

Ông thừa nhận đã vi phạm một phần quy tắc ứng xử của công ty, phạm phải "những sai lầm tồi tệ", tiết lộ bản thân đang tham gia trị liệu tâm lý 90 phút mỗi ngày và hứa sẽ tổ chức các buổi đối thoại tiếp nhận phản hồi hàng tháng với nhân viên.

CEO của Nvidia, Jensen Huang, đáp lại những tiếng reo hò của nhân viên khi ông trở lại trụ sở chính của công ty tại Santa Clara, California, vào ngày 23/11. Ảnh: Korea Joongang Daily.

Tuy nhiên, ngoài những điều chỉnh mang tính xoa dịu tâm lý nội bộ đó, toàn bộ bộ khung lãnh đạo và chiến lược vận hành cốt lõi của Nvidia không hề xáo trộn.

Về quyền lực, ông Huang nắm lại vị trí điều hành. Toàn bộ ê-kíp điều hành cũ, từ Giám đốc tài chính Colette Kress cho đến con rể Nico Caprez, người phụ trách mảng quan hệ đối tác đám mây và Phó chủ tịch Raj Mirpuri vẫn giữ nguyên vai trò then chốt.

Trong cuộc họp với nhân viên, Huang dành thời gian bảo vệ mô hình quản lý phẳng của Nvidia. Theo đó, ông có hàng chục cấp dưới trực tiếp và không có người kế nhiệm được xác định rõ ràng.

Ông cho biết cấu trúc này phản ánh sự đa dạng trong hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời mang lại cho mọi người “quyền lên tiếng ngang bằng” với ông.

Trấn an đối tác

Song song với động thái nội bộ, các cộng sự thân tín của ông Huang đã lập tức tiếp xúc với các đối tác điện toán đám mây. Đây được xem là nhóm khách hàng quan trọng bậc nhất của Nvidia để đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh vẫn hoàn toàn ổn định.

Theo WSJ, Nico Caprez, con rể của ông Huang và là người phụ trách quan hệ đối tác với các công ty điện toán đám mây, đã liên tục gọi điện và gặp gỡ trực tiếp các đối tác để truyền đi thông điệp mọi thứ vẫn vận hành như thường lệ.

Raj Mirpuri, Phó chủ tịch phụ trách hạ tầng đám mây AI kiêm một trong những lãnh đạo kinh doanh cấp cao nhất của công ty, cũng khẳng định với các đối tác rằng Nvidia dự định sẽ "bắt tay ngay trở lại vào guồng quay".

ác đối tác kinh doanh của Nvidia đang chờ xem Huang sẽ xử lý những thay đổi trên toàn ngành như thế nào. Ảnh: Reuters.

Niềm tin từ Phố Wall cho đến Nhà Trắng rằng ông Huang là người duy nhất đủ năng lực dẫn dắt Nvidia đã mở đường cho màn tái xuất ngoạn mục này.

Giờ đây, nhà sáng lập này phải chứng minh những người ủng hộ mình đã đúng, trong bối cảnh giao dịch cổ phiếu liên quan đến AI đang biến động dữ dội hơn.

Bên cạnh đó là những thách thức như khách hàng đang đa dạng hóa nguồn cung chip, những luồng gió chính trị đổi chiều có thể kéo theo các cuộc giám sát mới, và hơn hết là cuộc điều tra nội bộ nhắm vào hành vi của Jensen Huang vẫn đang tiếp diễn.

Các đối tác kinh doanh của Nvidia đang chờ xem Huang sẽ xử lý những thay đổi trên toàn ngành như thế nào, cũng như một vấn đề đã âm ỉ trước khi ông rời đi: mức độ sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho khách hàng của công ty.

Huang đã bắt đầu rút lui khỏi những thỏa thuận này. Tờ Wall Street Journal đưa tin ông ngày càng lo ngại các khách hàng lớn của Nvidia đang lên kế hoạch sử dụng chip thay thế và giảm sự phụ thuộc vào công ty, trong khi các cam kết về chuỗi cung ứng của Nvidia lại tăng vọt.

Trong một cuộc họp trước khi rời vị trí CEO và sau đó được phục chức, Huang mô tả những cam kết này như một “trận tuyết lở” ập đến.