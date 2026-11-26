4 cơ sở giám định tại Việt Nam đang hoàn thiện hệ thống ADN thế hệ mới, kết hợp công nghệ giải trình tự gen và chip vi mảng để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Việt Nam đang hoàn thiện hệ thống giám định ADN thế hệ mới, ứng dụng công nghệ giải trình tự gen để đối khớp dữ liệu, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Việt Linh.

Việt Nam đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống giám định ADN ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (NGS), phục vụ phân tích và đối khớp dữ liệu di truyền nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo văn bản số 12126/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các bộ, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hệ thống giám định ADN công nghệ mới, trước mắt tập trung hoàn thành tại Viện Pháp y Quân đội trước ngày 15/12.

Hiện 4 cơ sở giám định đã cơ bản hoàn thành hoặc đang triển khai những công đoạn cuối của hệ thống phòng sạch, tiếp nhận phần lớn trang thiết bị trong đợt đầu và tổ chức đào tạo nhân lực để chuẩn bị vận hành.

Tuy nhiên, một số hạng mục phụ trợ vẫn chưa hoàn chỉnh, trong khi việc bàn giao thiết bị, phần mềm, vật tư và hóa chất chưa đồng bộ. Điều này khiến các cơ sở chưa đủ điều kiện nghiệm thu và đưa toàn bộ hệ thống vào hoạt động.

Theo yêu cầu của Phó thủ tướng, mỗi cơ sở cần được trang bị một hệ thống giám định hoàn chỉnh, bao gồm phòng sạch đạt chuẩn, thiết bị giải trình tự gen thế hệ mới, phần mềm phân tích tin sinh học và hệ thống chip vi mảng (Microarray).

Trong đó, công nghệ NGS được sử dụng để phân tích thông tin di truyền, kết hợp phần mềm tin sinh học xử lý dữ liệu phục vụ giám định. Chip vi mảng hỗ trợ phân tích mẫu ADN của thân nhân, tạo cơ sở đối khớp với dữ liệu ADN từ hài cốt liệt sĩ.

Công nghệ NGS và chip vi mảng hỗ trợ phân tích, đối khớp ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Việc kết hợp các công nghệ này nhằm phục vụ quá trình phân tích, đối chiếu và xác định danh tính, đặc biệt trong những trường hợp cần xử lý dữ liệu di truyền từ nhiều nguồn mẫu khác nhau.

Để đưa hệ thống vào sử dụng, các đơn vị còn phải hoàn tất việc lắp đặt, hiệu chuẩn, chạy thử và đào tạo nhân sự vận hành. Công tác kiểm tra an ninh, an toàn thông tin cũng là một trong những yêu cầu trước khi nghiệm thu.

Tập đoàn Vingroup, đơn vị tham gia tài trợ hạ tầng phòng sạch và trang thiết bị, được đề nghị phối hợp với các nhà thầu, nhà cung cấp để hoàn thiện những hạng mục còn lại, bảo đảm bàn giao đồng bộ hệ thống tại từng cơ sở.

Bên cạnh hạ tầng giám định, việc kết nối và chia sẻ dữ liệu ADN giữa các cơ quan cũng là một phần quan trọng trong kế hoạch triển khai.

Theo chỉ đạo của Phó thủ tướng, Bộ Công an được giao phối hợp với Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng các cơ sở giám định thiết lập cơ chế liên thông, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu ADN, hoàn thành trong tháng 12.

Theo đó, các cơ sở giám định sẽ được cung cấp dữ liệu ADN gốc, thông tin thân nhân liệt sĩ và kết quả đối khớp để trực tiếp đối chiếu, thẩm định chuyên môn trước khi ban hành kết luận cuối cùng.

Bộ Công an cũng được yêu cầu đẩy nhanh việc hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án kho lưu trữ mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ.

Song song với quá trình hoàn thiện hạ tầng, Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ xây dựng quy trình giám định ADN công nghệ mới, quy trình xử lý mẫu thân nhân và định mức kinh tế - kỹ thuật, làm cơ sở triển khai hoạt động giám định.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chịu trách nhiệm đào tạo nhân lực cho 4 đơn vị, đồng thời hoàn thiện và chuyển giao quy trình thao tác chuẩn để bảo đảm khả năng vận hành khi hệ thống được bàn giao.

Việc triển khai hệ thống giám định ADN công nghệ mới nằm trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

4 đơn vị tham gia gồm Viện Pháp y Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an, Viện Pháp y Quốc gia thuộc Bộ Y tế và Viện Sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.