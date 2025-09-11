Hãng máy ảnh chơi chiêu ‘bóc túi mù’

Bộ sản phẩm gồm 7 phiên bản mini, mang lại nhiều lựa chọn màu phim, và cảm giác hoài niệm cho những người thích chụp hình bằng máy kỹ thuật số.

Phiên bản Kodak Charmera màu xanh dương. Ảnh: Peta Pixel.

Kodak, hãng máy ảnh Mỹ thành lập năm 1888, đã tung các hộp túi mù mới để tôn vinh chiếc máy ảnh chụp một lần đầu tiên của mình ra mắt năm 1987. Mỗi hộp Kodak Charmera sẽ mở ra ngẫu nhiên một chiếc máy ảnh kỹ thuật số phiên bản mini có thể treo thành móc khoá.

Thay vì sử dụng cuộn phim 110 như máy ảnh dùng một lần nguyên bản, Kodak Charmera dùng thẻ microSD để lưu cả ảnh và video. Đây là sản phẩm do Reto phát hành dưới thỏa thuận cấp phép với Kodak, có 7 phiên bản như vàng cổ điển, đỏ, xám, trắng họa tiết hình học, cầu vồng nền đen, xanh dương và một phiên bản đặc biệt với vỏ nhựa trong suốt.

Tất cả mẫu máy ảnh đều được làm bằng nhựa, có kích thước 58 x 24,5 x 20 mm và nặng 30 gram. Nội thất bên trong, cũng như kiểu dáng bên ngoài đều được thu nhỏ tối đa.

Cảm biến chỉ ở mức 1,6 megapixel, loại 1/4 CMOS siêu nhỏ, đi kèm ống kính 35 mm f/2.4 tí hon, với thấu kính bằng nhựa. Những chiếc máy ảnh mini này chỉ chụp được ảnh có độ phân giải rất thấp, ở mức 1.440 x 1.080 pixel.

Kích thước của chiếc máy Kodak Charmera. Ảnh: Peta Pixel.

Video cũng có chất lượng tương tự, quay ở 30 khung hình/giây định dạng AVI. Bộ nhớ trong khá hạn chế, chỉ lưu được khoảng 2 tấm ảnh, vì vậy bắt buộc dùng thẻ microSD hỗ trợ tối đa 1 GB, nhưng không đi kèm sản phẩm. Máy ảnh hỗ trợ cổng USB-C cắm trực tiếp vào máy tính, đồng thời cũng được dùng để sạc pin trong.

Kodak Charmera không chỉ đơn thuần là một món đồ giải trí. Máy mang đến 4 khung ảnh kỹ thuật số, có thể hiểu như viền trang trí ảnh, cùng 7 bộ lọc, bao gồm đen trắng, tông lạnh, tông ấm, cùng các bộ lọc màu pixel vàng, đỏ, xanh dương và xám.

“Không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài cổ điển, mỗi chiếc Kodak Charmera đều mang lại cảm giác hoài niệm từ kiểu dáng đến ảnh cho ra”, Reto chia sẻ. Mỗi bức ảnh được chụp sẽ được trang trí viền kỹ thuật số, với dấu ấn và biểu tượng hoài cổ. Người dùng có thể chia sẻ ngay lập tức sau khi chụp.

Những biểu tượng mang lại cảm giác hoài niệm. Ảnh: Reto.

Máy ảnh được bán dưới dạng túi mù, nghĩa là người mua sẽ nhận ngẫu nhiên, nhằm mang đến yếu tố bất ngờ và giá trị sưu tầm cho bộ sản phẩm. ”Với 6 thiết kế mang phong cách hoài niệm độc đáo, và 1 phiên bản bí mật, đây sẽ trở thành món đồ sưu tập thú vị, hay món quà bất ngờ cho bạn bè”, Reto chia sẻ thêm.

Máy ảnh móc khóa Kodak Charmera hiện được bán trên trang web của Reto với giá 29,99 USD /chiếc hoặc mua gói 6 chiếc với giá 179,94 USD .