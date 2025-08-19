Chiếc máy ảnh lạ này đang bán chạy nhất Nhật Bản

Fujifilm X-Hold tiếp tục là máy ảnh bán chạy nhất tại Nhật Bản tháng 7, vượt qua Sony a7C II và khẳng định sức hút không chỉ là cơn sốt ngắn hạn.

Fujifilm dẫn đầu thị trường máy ảnh tại Nhật Bản trong tháng thứ hai liên tiếp. Ảnh: Petapixel.

Fujifilm X-Hold tiếp tục giữ vị trí máy ảnh bán chạy nhất tại Nhật Bản trong tháng thứ 2 liên tiếp, theo thống kê từ nhà bán lẻ Map Camera. Thành tích này cho thấy sức hút của dòng compact Fujifilm X không chỉ là “cơn sốt ngắn hạn” sau khi ra mắt, mà vẫn duy trì doanh số vượt xa các đối thủ.

Theo Digicame Info, X-Hold hiện bán chạy hơn đáng kể so với mẫu đứng thứ hai là Sony a7C Mark II. Trong 3 phiên bản màu sắc, bản màu xám than được ưa chuộng nhất, thậm chí số lượng đơn đặt hàng trước còn nhiều hơn cả 2 bản đen và bạc cộng lại. Do khan hàng, nhiều nhiếp ảnh gia buộc phải chuyển sang 2 phiên bản còn lại để có thể sở hữu máy.

Danh sách 10 máy ảnh mới bán chạy nhất tháng 7của Map Camera cũng phản ánh sự đa dạng trên thị trường. Fujifilm chiếm ưu thế với nhiều sản phẩm góp mặt: X-M5, X-S20 và X-T5. Ngoài Fujifilm, còn có 5 thương hiệu khác trong bảng xếp hạng gồm Sony, Nikon, Ricoh, OM System và Canon.

Một điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của Ricoh GR IIIx ở vị trí thứ tư. Dù Ricoh đã công bố GR IV sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay, GR IIIx vẫn duy trì được sức hút nhờ ống kính tích hợp dài hơn, trong khi nhu cầu dành cho GR III tiêu chuẩn đã giảm rõ rệt. Hãng hiện chưa tiết lộ kế hoạch ra mắt GR IVx, song xác nhận đang phát triển GR IV HDF.

OM System cũng gây bất ngờ khi OM-5 Mark II đứng thứ vị trí thứ bảy. Đây là tín hiệu tích cực đối với hãng, vốn gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút người dùng đại chúng. Thiết kế nhỏ gọn, hiện đại của OM-5 II được kỳ vọng sẽ giúp OM System lấy lại vị thế trong phân khúc máy ảnh du lịch và thời trang.

Ở thị trường máy ảnh đã qua sử dụng, Nikon và Sony tiếp tục chiếm ưu thế. Nikon Zf dẫn đầu doanh số trong tháng 7, theo sau là Ricoh GR IIIx, Sony a7 III, Fujifilm X-T5 và Ricoh GR III. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Nikon Z50 II, Sony a7C II, Nikon Zfc, Sony a7 IV và Nikon D750, mẫu DSLR vẫn được nhiều người dùng trung thành lựa chọn.

Đáng chú ý, đây là tháng thứ hai liên tiếp Nikon Zf giữ vị trí số một trong danh sách máy ảnh đã qua sử dụng bán chạy nhất. Map Camera nhận định chương trình hoàn tiền dành cho Zf trong tháng 8 có thể thúc đẩy doanh số của phiên bản mới, khiến người dùng hạn chế mua lại máy cũ trong thời gian tới.

Với kết quả này, Fujifilm tiếp tục chứng minh sức mạnh thương hiệu tại Nhật Bản, trong khi Sony, Nikon, Ricoh và OM System vẫn duy trì vị thế cạnh tranh bằng loạt sản phẩm đa dạng. Giới quan sát dự đoán bảng xếp hạng tháng 8 sẽ tiếp tục sôi động, đặc biệt khi nhiều mẫu máy mới chuẩn bị ra mắt trong nửa cuối năm.