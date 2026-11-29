Khủng hoảng bộ nhớ khiến nhiều nhà sản xuất phải lập nhóm chuyên tìm kiếm nguồn cung RAM, có công ty chấp nhận mua những lô chip chỉ gồm 5-12 chiếc.

Chip nhớ DRAM DDR5 của Samsung. Ảnh: Samsung.

Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ ngày càng nghiêm trọng, buộc nhiều doanh nghiệp sản điện tử phải thay đổi cách thu mua linh kiện. Theo Tom's Hardware, một số công ty, đặc biệt là những nhà sản xuất quy mô nhỏ, đã thành lập các nhóm chuyên trách được gọi là "phòng tác chiến thu mua" (procurement war rooms).

Nhiệm vụ của họ là tìm kiếm mọi nguồn cung DRAM có thể tiếp cận, từ các nhà phân phối truyền thống đến những nền tảng mua bán trực tuyến như eBay.

Nhân viên trong các nhóm này phải liên tục theo dõi danh sách hàng hóa, liên hệ với các nhà môi giới và tìm cách thuyết phục nhà sản xuất phân bổ cho mình dù chỉ một lượng chip nhỏ. Một số doanh nghiệp được cho là đã liên hệ hàng trăm nhà môi giới, đồng thời tranh mua những lô hàng chỉ có 5-12 chip nhớ.

Nhà sản xuất điện thoại Fairphone cho biết chi phí bộ nhớ hiện chiếm 60% tổng chi phí của một chiếc smartphone. Ảnh: iFixit.

Theo Wall Street Journal, Apacer - nhà sản xuất mô-đun bộ nhớ và thiết bị lưu trữ của Đài Loan (Trung Quốc), thậm chí phải vay vốn để duy trì lượng tiền mặt dự phòng. Khoản tiền này được dùng để mua chip ngay khi tìm được nguồn cung phù hợp.

"Cứ có chip xuất hiện là chúng tôi sẽ mua", Chủ tịch Apacer Gibson Chen nói. Ông thừa nhận tình hình hiện tại rất bất thường, nhưng doanh nghiệp không còn lựa chọn nào khác.

Trong khi những tập đoàn lớn như Amazon, Apple và Microsoft có đủ tiềm lực tài chính để ký hợp đồng cung ứng dài hạn, các nhà sản xuất nhỏ thường gặp bất lợi. Họ khó cạnh tranh về quy mô đơn hàng và khả năng thanh toán.

Vì vậy, nhiều công ty phải phụ thuộc vào các nhà môi giới hoặc mua bất cứ lượng hàng nào xuất hiện trên thị trường. Một số doanh nghiệp thậm chí tìm đến thị trường xám, nơi hàng hóa được giao dịch ngoài các kênh phân phối chính thức. Tại đây doanh nghiệp không chỉ phải trả giá cao hơn mà còn đối mặt nguy cơ nhận phải linh kiện không đúng cam kết.

Đáng chú ý, ngay cả những tập đoàn có tiềm lực tài chính lớn cũng không dễ giành lợi thế tuyệt đối. Một nhà quản lý cho biết Elon Musk từng đề nghị Samsung ký hợp đồng cung ứng bộ nhớ dài hạn, đồng thời đưa ra bảo đảm tài chính để hỗ trợ xây dựng nhà máy chip mới. Tuy nhiên, Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong được cho là đã phản hồi rằng nhiều đối tác khác cũng đưa ra những đề nghị tương tự.

Các nhà sản xuất Laptop và smartphone quy mô nhỏ đang phải thiết kế lại sản phẩm, đồng thời phải kiểm tra để phát hiện các loại chip giả. Ảnh: Tom's Hardware.

Trong khi đó, CEO OpenAI Sam Altman cũng đã đến Hàn Quốc gặp lãnh đạo Samsung nhằm tìm kiếm thêm nguồn cung RAM cho các trung tâm dữ liệu. Những động thái này phản ánh sức ép ngày càng lớn từ các doanh nghiệp phát triển AI.

Triển vọng trước mắt cũng chưa mấy khả quan. CEO SK hynix Kwak Noh-jung từng cảnh báo năm 2027 có thể là thời điểm ngành bộ nhớ đối mặt tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhất trong lịch sử.

Chia sẻ với Reuters, ông cho rằng nhu cầu của khách hàng có thể tiếp tục vượt năng lực cung ứng của công ty ngay cả sau năm 2030. Các nhà sản xuất lớn đang xây dựng thêm nhà máy, nhưng những cơ sở mới dự kiến phải đến năm 2028 mới bắt đầu đóng góp đáng kể vào nguồn cung.

Với các doanh nghiệp nhỏ, việc lập "phòng tác chiến" để săn từng lô chip chỉ là giải pháp tình thế. Khi nguồn cung chưa được cải thiện, khả năng duy trì sản xuất có thể phụ thuộc vào việc tìm được một nhà môi giới đáng tin cậy hoặc giành được một lô hàng nhỏ trước đối thủ.