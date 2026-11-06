Sam Altman nổi giận

CEO OpenAI bức xúc khi phát ngôn về việc phân bổ nguồn cung RAM bị tách khỏi ngữ cảnh. Elon Musk cũng tham gia tranh luận, đứng về phía người dùng.

CEO OpenAI Sam Altman đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội X sau loạt bài đăng nhằm phản bác những chỉ trích liên quan đến phát ngôn về RAM. Ông công khai bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng ý kiến của mình đã bị tách khỏi ngữ cảnh ban đầu.

"Tôi thực sự muốn thế giới có thật nhiều RAM, muốn mọi người có thể lắp bao nhiêu tùy thích vào máy tính của họ. Thực sự bực mình khi lời nói của tôi bị tách khỏi ngữ cảnh", Altman viết.

Tranh cãi bắt nguồn từ phát ngôn "thật tệ khi RAM nằm trong máy người dùng" của CEO OpenAI trên podcast Cheeky Pint hôm 30/10. Khi đề cập đến tình trạng thiếu hụt bộ nhớ, ông đưa ra quan điểm gây tranh cãi về việc người dùng máy tính cá nhân sở hữu lượng lớn RAM nhưng không khai thác hết công suất.

Cụ thể, Altman nhắc đến xu hướng chạy mô hình AI cục bộ, tức quá trình để mô hình AI đã được huấn luyện thực hiện suy luận trực tiếp trên phần cứng của thiết bị, thay vì gửi yêu cầu đến máy chủ của các dịch vụ đám mây như ChatGPT hay Claude.

Lời phản bác của CEO OpenAI ngay lập tức bị người dùng "dội gáo nước lạnh".

"Xét trên góc độ phân bổ nguồn lực, thật tệ khi nguồn cung RAM hạn chế lại nằm trong máy tính của mọi người và chỉ được sử dụng 5% công xuất. Chúng ta cần tận dụng tối đa tài nguyên trên đám mây nếu muốn đối phó với tình trạng hiện nay, nhưng mọi người lại muốn đi ngược lại điều đó", CEO OpenAI nói.

Cách diễn đạt này của ông nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng game thủ và người dùng PC.

Nhiều người cho rằng phát biểu của Altman thể hiện quan điểm ưu tiên nhu cầu của các công ty AI, trong khi xem nhẹ quyền sở hữu phần cứng của người dùng. Đặc biệt, tranh cãi diễn ra đúng thời điểm giá RAM tăng mạnh, khiến việc nâng cấp máy tính trở nên tốn kém hơn.

Trước làn sóng chỉ trích, Altman khẳng định ông không phản đối việc người dùng trang bị nhiều RAM cho máy tính. Ngược lại, CEO OpenAI cho biết đã liên tục ủng hộ việc mở rộng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu.

Đáng chú ý, tranh cãi còn thu hút sự tham gia của Elon Musk. Hôm 3/11, CEO Tesla và SpaceX đăng trên X rằng "mọi người xứng đáng sở hữu RAM", thể hiện quan điểm ủng hộ người dùng máy tính cá nhân.

Musk cũng nhiều lần mỉa mai phát biểu của Altman. Trong một lần khác, tỷ phú công nghệ đăng biểu tượng "cười ra nước mắt" bên cạnh bài đăng có nội dung: "Hãy nói với Sam Altman rằng tôi dùng 64 GB RAM để chơi game cổ". Đây là cách Musk chế giễu quan điểm cho rằng lượng RAM nằm trong máy tính cá nhân đang bị sử dụng kém hiệu quả.

Những bình luận của Musk đứng về phía người tiêu dùng trong bối cảnh giá bộ nhớ tăng mạnh do nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI. Khảo sát giá bán tại Mỹ của Tom's Hardware trong giai đoạn từ tháng 8/2025 đến hết tháng 7/2026 cho thấy giá trung bình của các mẫu RAM DDR5 đã tăng khoảng 500% trong vòng một năm.