|iPhone 18 Pro
|39 - 78 triệu
|Apple A20 Pro (2 nm), RAM 12 GB
|6,3 inch OLED, 120 Hz, 3.000 nits
|48 MP khẩu cơ f/1,48-4,0, tele 48 MP, góc rộng 48 MP
|4.056 mAh (34 giờ video), sạc 60 W, MagSafe 25 W
|150 x 71,9 x 8,75 mm
|211 g, IP68
|iPhone 18 Pro Max
|42 - 81 triệu
|Apple A20 Pro (2 nm), RAM 12 GB
|6,9 inch OLED, 120 Hz, 3.000 nits
|48 MP khẩu cơ 6 lá f/1,48-4,0, tele 48 MP 4x, góc rộng 48 MP
|5.391 mAh (43 giờ video), sạc 60 W, MagSafe 25 W
|163,4 x 78 x 8,75 mm
|249 g, IP68
|Xiaomi 18 Pro Max
|44 - 48 triệu
|Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm), RAM 12 GB
|6,9 inch 1,5K, 120 Hz, 4.000 nits, màn phụ mặt lưng 2,9 inch
|Leica: 200 MP chính LOFIC, tele 200 MP 3,2x, góc rộng 50 MP
|7.050 mAh silicon-carbon, sạc 100 W, không dây 50 W
|163,39 x 77,6 x 8,39 mm
|229 g, IP68
|Galaxy Z Fold8
|47 - 62 triệu
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm), RAM 12 GB
|Trong 7,6 inch 4:3, ngoài 5,5 inch, 120 Hz, 3.000 nits
|50 MP chính OIS, góc siêu rộng 50 MP, không có tele
|4.800 mAh (định danh 4.660), sạc 45 W, không dây 15 W
|Mở 4,5 mm, gập 9,7 mm
|201 g, IP48
|Motorola razr fold
|50 triệu
|Snapdragon 8 Gen 5, RAM 12 GB
|Trong 8,1 inch 2K 120 Hz, ngoài 6,6 inch 165 Hz, 6.200 nits
|3 camera 50 MP: LYT-828 chính, tele tiềm vọng 3x, góc rộng
|6.000 mAh silicon-carbon, sạc 80 W, kèm củ 90 W
|Mở 4,6 mm, gập 9,9 mm
|243 g, IP49, loa BOSE
|OPPO Find X10 Pro Max
|50 triệu
|Dimensity 9600 Pro (2 nm), RAM 16 GB
|6,78 inch 1,5K, 144 Hz, 3.600 nits
|Hasselblad: 3 camera sau đều 200 MP, thêm cảm biến LUMO
|8.000 mAh silicon-carbon, sạc 80 W, không dây 50 W
|161,32 x 76,57 x 8,40 mm
|235 g (Titan), 233 g, IP66/68/69
|vivo X500 Pro Max
|50 triệu
|Dimensity 9600 Pro (2 nm), RAM 12 GB
|6,85 inch 2K, 144 Hz, 4.400 nits
|ZEISS: 50 MP LYT-910 1/1,28 inch, 200 MP APO 85 mm, 50 MP
|7.800 mAh BlueVolt bán thể rắn, sạc 90 W, không dây 40 W
|163,32 x 76,82 x 8,12 mm
|229 g, IP68/IP69
|Galaxy Z Fold8 Ultra
|53 - 68 triệu
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm), RAM 12-16 GB
|Trong 8 inch, ngoài 6,5 inch, 120 Hz, 3.000 nits
|200 MP chính OIS, tele 10 MP 3x, góc rộng 50 MP
|5.000 mAh (định danh 4.854), sạc 45 W, không dây 15 W
|Mở 4,1 mm (mỏng nhất), gập 8,9 mm
|214 g, Flex Titanium, IP48
|iPhone Duo
|65 - 104 triệu
|Apple A20 Pro (2 nm), RAM 12 GB
|Trong 7,6 inch Nano-texture, ngoài 5,4 inch, 120 Hz, 3.000 nits
|48 MP Dual Fusion (chính và siêu rộng), không có tele
|4.883 mAh pin đôi (31 giờ video), sạc nhanh USB-C, MagSafe
|Mở 5,2 mm, gập 11,3 mm
|254 g, titan cấp 5, eSIM, IP68