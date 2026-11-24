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Smartphone giá rẻ ở Việt Nam biến mất, nhiều máy đắt gấp đôi
- Thứ ba, 24/11/2026 15:00 (GMT+7)
- 6 phút trước
Giá smartphone ở Việt Nam tăng 20-50% trong suốt 2 năm qua. Cá biệt có dòng máy tăng đến hơn 80%.
Giá smartphone ở Việt Nam tăng 20-50% trong suốt 2 năm qua. Cá biệt có dòng máy tăng đến hơn 80%.
Tất cả cùng tăng giá
Redmi
4,3 triệu lên 6 triệu đồng
Giá tăng, cấu hình đi xuống
Redmi 17
6 triệu đồng, tăng 1,2 triệu
RAM giảm từ 6 GB còn 4 GB.
Redmi Note 15 5G
7,5 triệu đồng, tăng 200.000 đồng
Cùng cấu hình đời trước, máy đắt hơn 1 triệu đồng.
OPPO Reno15
16 triệu đồng, giữ giá
Bản 12 GB RAM giá 17 triệu đồng
vivo V70
18 triệu đồng, tăng 2 triệu
Bản 12/256 GB, cùng cấu hình với vivo V60, giá 20 triệu, đắt hơn đời trước 4 triệu đồng.
OPPO Reno16 F
15 triệu đồng, tăng 3 triệu
Bản 8/256 GB giá 16 triệu, cao hơn Reno15 F 4 triệu đồng.
vivo V80
24 triệu đồng, tăng 6 triệu
Bản 8/256 GB giá 25 triệu, cao hơn V70 cùng cấu hình 7 triệu đồng.
10 triệu đồng mua được gì?
Bấm từng máy để xem đời mới nhất
Galaxy A57 5G
8/128 GB, 3/2026
Redmi Note 13 Pro 5G
8/256 GB
9,5 triệu
Redmi Note 15 Pro 5G
8/256 GB, 1/2026
Redmi Note 13 Pro+ 5G
8/256 GB
11 triệu
Redmi Note 15 Pro+ 5G
12/256 GB, 1/2026
OPPO Reno16 5G
8/256 GB, 7/2026
OPPO Reno16 F 5G
8/128 GB, 7/2026
vivo V80 FE
8/128 GB, 11/2026
realme 16 5G
8/256 GB, 2/2026
Redmi Note 15 Pro 5G
8/256 GB
10,5 triệu
HONOR 600 Lite 5G
8/256 GB
11 triệu
Tecno Pova Curve 2 5G
8/128 GB
11 triệu
Máy giá rẻ biến mất, dòng siêu đắt lên ngôi
Ngày
Mẫu máy
Giá, triệu đồng
10/7
Samsung Galaxy Z Fold6, 12/256 GB
Ngày
Mẫu máy
Giá, triệu đồng
23/1
Huawei Mate X7, 16/512 GB
28/2
Leica Leitzphone powered by Xiaomi, 16 GB/1 TB
18/3
OPPO Find N6, 16/512 GB
4/5
vivo X300 Ultra, 16/512 GB
5/5
OPPO Find X9 Ultra, 12/512 GB
22/7
Samsung Galaxy Z Fold8, 12/256 GB
22/7
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, 12/256 GB
19/8
Motorola Razr Fold, 12/256 GB
10/9
iPhone 18 Pro Max, 256 GB
28/10
OPPO Find X10 Pro Max, 16/512 GB
31/10
vivo X500 Pro Max, 12/512 GB
17/11
Xiaomi 18 Pro Max, 12/256 GB
Việt Nam ngược dòng
Lượng điện thoại xuất xưởng so với cùng kỳ
Nguồn: Omdia.
Thị phần tại Việt Nam
Nguồn: Counterpoint (quý I/2025), Omdia (2026).
Lượng máy dưới 100 USD
tại Đông Nam Á, quý II/2026 so với cùng kỳ
Nguồn: Omdia.
Giá bán bình quân và lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu so với cùng kỳ
Nguồn: Counterpoint.
“Phần lớn lượng máy đó đã rời hẳn thị trường, thay vì chuyển lên phân khúc cao hơn”
Sheng Win Chow, chuyên gia phân tích cấp cao của Omdia
Lý do bất khả kháng
Trung tâm dữ liệu AI hút phần lớn công suất sản xuất DRAM và NAND, đẩy giá chip nhớ cho điện thoại tăng gấp nhiều lần từ cuối 2025. Máy càng rẻ, phần chi phí càng ảnh hưởng.
Quý I/2026, cấu hình 8 GB + 256 GB
30-40%
Quý II/2026, máy giá rẻ
trên 65%
Tỷ trọng chip nhớ trong chi phí linh kiện
Nguồn: TrendForce (2/2026), IDC (Q2/2026).
Gần gấp 3
chi phí chip nhớ cho một máy 8 GB RAM, 256 GB bộ nhớ trong quý I/2026 so với cùng kỳ
90-95%
mức tăng giá hợp đồng DRAM trong quý I/2026 so với quý trước, theo dự báo của TrendForce; NAND tăng 55-60%
4 triệu
mức tăng cao nhất khi Samsung nâng giá loạt điện thoại đang bán tại Việt Nam tháng 10/2026, trong đó có Galaxy S26 Ultra
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Với AlphaFold, Vertu đưa trợ lý AI, công cụ quản lý và dịch vụ cá nhân hóa lên smartphone gập, hướng đến nhóm doanh nhân đề cao sự riêng tư và khả năng xử lý công việc linh hoạt.
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