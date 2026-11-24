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Trung tâm dữ liệu AI hút phần lớn công suất sản xuất DRAM và NAND, đẩy giá chip nhớ cho điện thoại tăng gấp nhiều lần từ cuối 2025. Máy càng rẻ, phần chi phí càng ảnh hưởng.

Gần gấp 3 chi phí chip nhớ cho một máy 8 GB RAM, 256 GB bộ nhớ trong quý I/2026 so với cùng kỳ

90-95% mức tăng giá hợp đồng DRAM trong quý I/2026 so với quý trước, theo dự báo của TrendForce; NAND tăng 55-60%