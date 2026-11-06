Năm sau 'có tiền cũng chưa chắc mua được RAM'

CEO TeamGroup cảnh báo tình trạng thiếu hụt bộ nhớ có thể nghiêm trọng hơn trong năm 2027. Người dùng không chỉ đối mặt với giá RAM cao mà còn có nguy cơ không có hàng để mua.

Tình trạng thiếu hụt RAM có thể sẽ còn trầm trọng hơn trong năm 2027. Ảnh: Future.

Hiện tại, người dùng vẫn có thể mua RAM, dù phải chấp nhận mức giá ngày càng đắt đỏ. Tuy nhiên, tình hình có thể trở nên nghiêm trọng hơn trong thời gian tới. Ông Gerry Chen, CEO TeamGroup, cảnh báo thị trường có thể chuyển từ tình trạng thiếu hàng giá rẻ sang nguy cơ không còn đủ sản phẩm để đáp ứng nhu cầu.

"Hiện tại, bạn vẫn có thể mua được hàng, chỉ là giá rất đắt. Nhưng chẳng bao lâu nữa, có thể sẽ chẳng còn hàng để mua", lãnh đạo TeamGroup nhận định.

Phát biểu này cho thấy mức độ đáng lo ngại của cuộc khủng hoảng nguồn cung bộ nhớ. Theo dự báo của ông Chen, giai đoạn khó khăn nhất có thể kéo dài từ cuối năm 2026 đến giữa năm 2027. Trong năm sau, thị trường khó chứng kiến xu hướng giảm giá rõ rệt. Thay vào đó, người tiêu dùng có thể phải đối mặt với cả giá bán cao lẫn tình trạng khan hiếm sản phẩm.

Nguyên nhân chính đến từ nhu cầu ngày càng lớn của các trung tâm dữ liệu và hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI). Những hạ tầng này cần lượng bộ nhớ khổng lồ để vận hành máy chủ và xử lý các tác vụ tính toán. Đặc biệt, HBM (High Bandwidth Memory), dòng bộ nhớ băng thông cao chuyên phục vụ các bộ tăng tốc AI, đang trở thành phân khúc có giá trị thương mại lớn.

TeamGroup là thương hiệu chuyên sản xuất RAM, SSD, USB, thẻ nhớ và thiết bị lưu trữ đến từ Đài Loan. Ảnh: TeamGroup.

Trước nhu cầu này, các nhà sản xuất bộ nhớ có xu hướng ưu tiên nguồn lực cho những sản phẩm phục vụ khách hàng doanh nghiệp và trung tâm dữ liệu. Điều đó tạo thêm áp lực lên nguồn cung DRAM thông thường, vốn được sử dụng rộng rãi trong máy tính cá nhân và laptop.

Sự thay đổi cũng thể hiện rõ trong hoạt động kinh doanh của TeamGroup. Theo số liệu được công bố, tỷ trọng khách hàng doanh nghiệp trong cơ cấu kinh doanh của công ty đã tăng từ khoảng 25% lên gần 65%.

Trong khi đó, doanh thu quý III/2026 đạt 307 triệu USD , tăng 33,61% so với quý trước. Những con số này phản ánh sức hút ngày càng lớn của nhóm khách hàng doanh nghiệp trong bối cảnh nhu cầu bộ nhớ tăng cao.

Đáng chú ý, tình trạng thiếu hụt không chỉ ảnh hưởng đến RAM DDR5. Những dòng DDR4 cũ hơn cũng chịu áp lực khi các nhà sản xuất thu hẹp hoạt động sản xuất để chuyển sang những sản phẩm có nhu cầu cao hơn. Vì vậy, người dùng chọn chuẩn RAM cũng chưa chắc đã tránh được tình trạng giá tăng.

Về dài hạn, CEO TeamGroup cho rằng thị trường bộ nhớ có thể chưa đạt trạng thái cân bằng cung - cầu cho đến nửa cuối năm 2028, thậm chí muộn hơn. Điều này không đồng nghĩa RAM sẽ biến mất khỏi các cửa hàng, nhưng cho thấy nguồn cung có thể tiếp tục căng thẳng trong nhiều quý tới.