Siri AI tiếng Việt đã có trên iPhone

Apple bắt đầu thử nghiệm iOS 27.3 với loạt tính năng AI mới. Bản cập nhật được kỳ vọng sẽ mang Siri AI tiếng Việt đến người dùng iPhone vào cuối năm nay.

Siri AI tiếng Việt sẽ xuất hiện trên iOS 27.3. Ảnh: Bloomberg.

Ngày 3/11, Apple phát hành bản thử nghiệm đầu tiên của iOS 27.3 và watchOS 27.3 dành cho nhà phát triển. Đây là phiên bản bổ sung tiếng Việt cho Siri AI, cùng kế hoạch mở rộng ra nhiều ngôn ngữ khác. Theo 9to5Mac, iOS 27.3 dự kiến phát hành chính thức vào tháng 12.

Trên iOS thử nghiệm mới, người dùng đã có thể hỏi và nhận kết quả trên Siri AI bằng tiếng Việt. Ngoài ra, bản cập nhật mới cũng sẽ hỗ trợ thêm tiếng Trung phồn thể, tiếng Na Uy, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Khác với Siri truyền thống, Siri AI sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để hiểu ngữ cảnh và thực hiện các yêu cầu phức tạp. Trợ lý có thể truy xuất thông tin từ nhiều ứng dụng, ghi nhớ nội dung trao đổi trước đó và hỗ trợ người dùng thực hiện các công việc gồm nhiều bước.

Điểm quan trọng là Siri AI có thể truy cập dữ liệu từ những ứng dụng cho phép như lịch, email, ảnh hay nhạc. Nhờ đó, người dùng có thể thực hiện những tác vụ phức tạp chỉ bằng giọng nói như tìm lại địa điểm đã ghé thăm, lên kế hoạch cùng bạn bè. Apple cũng cho biết người dùng có thể hỏi chính Siri để biết trợ lý ảo này có thể làm gì trong từng ứng dụng, giống như cách người dùng các chatbot khác tự học cách sử dụng nâng cao.

Theo Bloomberg, ngoài việc mở rộng Apple Intelligence, iOS 27.3 và watchOS 27.3 còn đưa vào thử nghiệm bộ công cụ Audio Intelligence trên Apple Watch Series 12 và Ultra 4.

Công nghệ này sử dụng AI và micro của đồng hồ để theo dõi, phân tích nội dung hội thoại khi người dùng kích hoạt. Trong đó, 2 tính năng đáng chú ý gồm Siri Recap và Live Rewind.

Siri Recap có thể tổng hợp các chủ đề chính từ cuộc trò chuyện thành những ghi chú ngắn. Cách hoạt động tương tự các ứng dụng ghi chú cuộc họp bằng AI như Granola và Otter.

Live Rewind cho phép người dùng xem lại lời nói trong 15 giây gần nhất dưới dạng văn bản. Apple đưa ra ví dụ về tình huống khách hàng không nghe rõ lời nhân viên phục vụ tại nhà hàng. Thay vì yêu cầu nhắc lại, họ có thể xem nội dung vừa được nói ngay trên thiết bị.

Apple cho biết hệ thống được thiết kế để hạn chế rủi ro này. Âm thanh gốc không được lưu trữ thành bản ghi thông thường. Công ty cũng áp dụng các biện pháp nhằm tránh đưa thông tin nhạy cảm vào bản tóm tắt.

Hiện những công cụ âm thanh mới chỉ hỗ trợ tiếng Anh.

Bên cạnh đó, iOS 27.3 đánh dấu bước tiến của Apple Intelligence tại Trung Quốc. Apple bắt đầu thử nghiệm các công cụ AI như tóm tắt thông báo, hỗ trợ soạn thảo và tạo biểu tượng cảm xúc Genmoji, với hệ thống lọc nội dung do Alibaba cung cấp. Tuy nhiên, Siri AI chưa được triển khai tại thị trường này.