Tin buồn về iPhone Duo

CEO Apple khẳng định nhu cầu từ người dùng với iPhone Duo rất lớn, công ty không thể đáp ứng hết vào lúc này.

Thiết kế của iPhone Duo. Ảnh: The Verge.

Trả lời Reuters sau buổi công bố kết quả kinh doanh quý gần nhất, CEO John Ternus thừa nhận Apple không thể đáp ứng nhu cầu lớn từ khách hàng với mẫu máy gập iPhone Duo. Công ty cũng không thể ấn định khi nào nguồn cung mới ổn định.

"Nguồn cung Duo hiện khá hạn chế. Quá trình tăng cường sản xuất đang tiến triển tốt. Tuy nhiên ở thời điểm này, chúng tôi chưa thể dự đoán khi nào cung và cầu sẽ cân bằng", Ternus nhấn mạnh.

CEO Apple cũng đề cập vấn đề màn hình trên một số mẫu iPhone Duo. Ông cho biết "một tỷ lệ rất nhỏ" thiết bị được trả lại, và Apple đang đổi máy mới.

Theo MacRumors, những người vừa đặt hàng iPhone Duo có thể phải chờ đến tháng 1/2027 để nhận máy. Các cửa hàng Apple cũng có rất ít thiết bị, chủ yếu chỉ để giao cho khách đặt trước qua Internet.

Trước đó, nhiều người dùng phản ánh vấn đề bản lề trên iPhone Duo, khiến màn hình bên trong bị nứt và sọc. Trong thông báo phát hành cuối tháng 10, Apple khẳng định chỉ một lượng nhỏ thiết bị gặp lỗi.

"Phản hồi từ những người đầu tiên sử dụng iPhone Duo rất tích cực. Chúng tôi cũng thấy tín hiệu đáng mừng từ nhà phát triển, nhanh chóng cập nhật ứng dụng để tối ưu thiết kế độc đáo của sản phẩm.

Chúng tôi đã ghi nhận vấn đề ảnh hưởng đến màn hình trong của một số ít iPhone Duo. Nếu gặp sự cố với màn hình, người dùng nên liên hệ AppleCare để được đổi máy mới", Apple cho biết.

Apple không nói rõ nguyên nhân hay kế hoạch khắc phục vấn đề. Tuy nhiên do nguồn hàng hạn chế, một số người muốn đổi máy có thể chờ lâu hơn. Ngoài ra theo MacRumors, một số ảnh chụp iPhone Duo sọc màn hình thực chất được tạo bởi AI, gây khó khăn trong việc xác định quy mô thực tế.

Sau khi mở thiết bị, chuyên trang iFixit nêu một số nguyên nhân có thể dẫn đến lỗi bản lề. Cụ thể, nhiều linh kiện tập trung tại vị trí nửa dưới bản lề, và có khả năng thanh đỡ bên dưới không thu lại khi gập máy, dẫn đến hư hỏng.

Các mẫu iPhone 18 Pro được trưng bày tại cửa hàng Apple. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 3/11 (giờ Việt Nam), Apple thông báo doanh thu quý tài chính thứ IV (tức quý III/2026) đạt 114,48 tỷ USD , tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận công ty cũng tăng gần 12%, đạt 30,71 tỷ USD .

Doanh thu iPhone quý gần nhất đạt 57,58 tỷ USD , tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo New York Times, một phần đóng góp đến từ dòng iPhone 18 Pro với chip xử lý cải tiến, camera nâng cấp, thời lượng pin lâu hơn cùng 3 tùy chọn màu sắc mới. Con số trên không bao gồm iPhone Duo do thiết bị này được bán vào tháng 10, trong khi quý gần nhất kết thúc cuối tháng 9.

Bob O'Donnell, chuyên gia phân tích tại TECHnalysis Research, cho rằng thách thức của Apple trong thời gian tới là vượt qua tình trạng giá linh kiện tăng mạnh, đồng thời tăng cường sản xuất iPhone Duo.

"iPhone Duo dường như đang khá thành công, nhưng Apple cần sớm khắc phục các lỗi màn hình và đẩy mạnh sản lượng", O'Donnell nhấn mạnh.