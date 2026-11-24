Kể từ khi đổ bộ lên PC và các hệ máy console vào cuối thập niên 1990, Grand Theft Auto (GTA) đã liên tục xé bỏ mọi quy tắc làm game truyền thống.

Vào những năm 2000, mỗi khi nhà phát triển Rockstar Games công bố một dự án Grand Theft Auto mới, các cây bút viết về game từ khắp Vương quốc Anh lại lặn lội tới văn phòng của công ty tại London.

Họ được dẫn từng người một vào một căn phòng tối om, ngồi đối diện với một chiếc TV khổng lồ. Sau vài giây, màn hình bừng sáng.

Rockstar đôi khi không bắt đầu buổi thuyết trình bằng những cảnh quay từ tựa game mới của họ, mà bằng những trích đoạn từ các bộ phim kinh điển. "Thông điệp của Rockstar rất rõ ràng. Đây chính là bối cảnh văn hóa của thứ chúng tôi đang tạo ra, và đó là nơi chúng tôi thuộc về", tờ The Guardian nhận định.

Từ trò chơi pinball 2D đến thế giới điện ảnh của Scorsese

Rất nhiều trò chơi điện tử xứng đáng có một vị trí trong dòng chảy văn hóa đại chúng của thời đại mà chúng sinh ra.

Phiên bản GTA đầu tiên ra mắt năm 1997. Ảnh: Rockstar Games.

Thập niên 1980 sẽ ra sao nếu thiếu vắng Pac-Man và Tetris? Nhưng với sự ra mắt của GTA VI, Rockstar đang bước vào một lãnh địa chưa từng có tiền lệ.

Chỉ riêng những con số cũng đủ gây choáng ngợp. GTA V, ra mắt năm 2013 đã bán được hơn 230 triệu bản, và GTA VI được cho là tiêu tốn hơn 1 tỷ USD chi phí sản xuất.

Đây chắc chắn là sự kiện phát hành game lớn nhất mọi thời đại, một quả bom tấn khiến các đối thủ phải vội vã dời lịch phát hành sang ngày khác, đồng thời tạo ra những cơn địa chấn lan tỏa khắp ngành truyền thông và nhiều lĩnh vực khác.

Điều đó đặt ra một loạt câu hỏi: Làm thế nào Rockstar có thể đi tới đỉnh cao này từ một trò chơi ban đầu chỉ xoay quanh thú vui đơn giản là lái xe tông vào người đi đường? Và xét trên phương diện nghệ thuật, GTA thực sự đứng ở đâu?

Phiên bản GTA đầu tiên được tạo ra bởi studio DMA Design (Scotland) vào năm 1997. Người chơi sẽ phóng xe bạt mạng qua một loạt thành phố giả tưởng của nước Mỹ, cướp xe và va chạm với người đi bộ.

Người chơi khi đó được chứng kiến các hành động trong game từ góc nhìn thẳng đứng từ trên xuống (top-down) với nhịp điệu sôi nổi, phản ánh thiết kế lấy cảm hứng đậm nét từ những bàn thắng chớp nhoáng của máy bắn bóng pinball.

Grand Theft Auto 2 mở rộng thêm những ý tưởng trung tâm này, nhưng phải đến Grand Theft Auto III năm 2001, dòng game mới thực sự lột xác.

GTA III là phiên bản đầu tiên mang đến cho người chơi một thế giới 3D để khám phá. Điều này đồng nghĩa với việc những tòa nhà chọc trời của Liberty City, lấy cảm hứng từ New York giờ đây sừng sững trên đầu, trong khi những người đi bộ trên phố mang hình hài con người rõ nét và phản ứng đầy kinh hoàng mỗi khi bạn lao xe vào đám đông.

Tựa game nhanh chóng trở thành một cú hit khổng lồ, một phần nhờ những liên hệ trực tiếp tới các bộ phim mafia như Goodfellas, cùng lời hứa hẹn đặt người chơi vào chính bộ phim của đạo diễn Martin Scorsese do họ tự đạo diễn.

Nhưng sự phấn khích thực sự đến từ việc được đắm mình trong một thế giới được quan sát và tái hiện quá đỗi tinh tế. GTA III thực sự choáng ngợp.

"Rất trực quan. Tôi chưa bao giờ thấy một cảnh quan đô thị nào được tái hiện sống động như thế trong một trò chơi điện tử", Christopher Byrd, nhà phê bình văn học viết cho The New Yorker và New York Review of Books, đồng thời phụ trách mảng game cho The New York Times nhận định.

GTA III, tựa game đã tạo nên chuẩn mực mới cho thế hệ game đồ họa 3D. Ảnh: Rockstar Games.

Cách tiếp cận của GTA III, khi đặt những câu chuyện tội phạm vào một thế giới mở chi tiết, nơi người chơi có thể đi bất cứ đâu họ muốn đã định hình toàn bộ các phiên bản 3D sau này, song hành cùng những ảnh hưởng điện ảnh sâu đậm.

Grand Theft Auto: Vice City đưa bối cảnh tới Florida với nguồn cảm hứng mãnh liệt từ Scarface và loạt phim Miami Vice. Trong khi đó, Grand Theft Auto: San Andreas, lấy bối cảnh miền Nam California nắng cháy và bạc màu, lại vay mượn chất liệu từ văn hóa hip-hop và các bộ phim như Boyz n the Hood.

Nghệ thuật mô phỏng đô thị và giá trị của những "khoảng lặng"

Đến thời GTA V, thương hiệu này đã vươn tầm thành một thực thể lớn lao và kỳ lạ hơn nhiều. Tựa game sở hữu vô số ảnh hưởng điện ảnh và văn học, điểm danh từ loạt phim The Sopranos cho đến cuốn tiểu thuyết The Serial, tác phẩm châm biếm xuất sắc sự thờ ơ của giới thượng lưu Nam California của nhà văn Cyra McFadden.

Nhưng tại thời điểm này, các yếu tố tham chiếu truyền thông chỉ còn là một phần nhỏ trong tổng thể bức tranh. Các yếu tố mô phỏng, vốn âm thầm phát triển kể từ khi người chơi GTA bản đầu tiên bước lên xe và vặn nút đổi kênh radio, giờ đây đã chiếm lĩnh toàn bộ sân khấu.

Theo giám đốc mỹ thuật Aaron Garbut, việc thiết kế một hộp đêm trong các tựa game thông thường có thể chỉ đơn giản là tạo ra vài nhân vật phụ (NPC) mặc áo khác màu nhau.

Tuy nhiên, trong GTA VI, điều đó đồng nghĩa với việc lập trình hoạt họa và kịch bản riêng cho từng vị khách, tạo ra từng ly đồ uống, lồng ghép âm nhạc, thiết kế ánh sáng, đồng bộ nhịp điệu âm nhạc với ánh sáng đó, và sắp đặt vô số "lớp lang chi tiết chồng lên nhau" để khiến một hộp đêm ảo trở nên chân thực nhất có thể.

Quy mô bản đồ trong các tựa game GTA qua từng phiên bản. Ảnh: @Grand Theft Auto 6.

Thành phố Los Santos sở hữu những luồng giao thông chân thực và một lực lượng cứu hỏa hoạt động thực sự, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ vụ tai nạn nào bạn gây ra trên con đường làm giàu.

Quy mô đồ sộ của các tựa game mà Rockstar tạo ra ở giai đoạn này có sức gây nghiện mạnh mẽ. Trò chuyện với tạp chí Game Informer vào năm 2009, biên kịch kiêm nhà sản xuất Lazlow Jones tiết lộ: "Một trong những nhận xét hay nhất mà chúng tôi từng đọc, đến từ một nhà đánh giá game đã dừng chân tại một quán cà phê Internet trong game và lướt mạng giả lập mà chúng tôi tạo ra.

Người đó nói đại ý rằng: 'Tôi đang cố tìm xem đáy của thế giới này nằm ở đâu, nhưng tôi không thể tìm thấy'".

Dẫu vậy, nếu muốn giải mã sức hấp dẫn của GTA, yếu tố tội phạm vẫn giữ vai trò cốt lõi.

"Chúng tôi không ngồi vào bàn họp thiết kế và bảo nhau làm ra tựa game bạo lực kinh khủng nhất có thể. Công chúng biết rằng game không còn chỉ là chuyện ăn những dấu chấm tròn hay bắn nổ tàu vũ trụ nữa. Chúng có thể u tối, gai góc và đầy thách thức", Leslie Benzies, cựu giám đốc studio Rockstar tại Edinburgh, từng nói với Digital Trends vào năm 2012.

Hình ảnh thành phố Vice City nhộn nhịp trong GTA VI. Ảnh: Rockstar Games.

Tuy nhiên, đặc điểm định hình nên GTA có lẽ không nằm ở sự giàu có của các chi tiết, mà ở những mâu thuẫn nội tại mà chính các chi tiết đó tất yếu làm bộc lộ những mâu thuẫn ăn sâu bén rễ hệt như chính đất nước mà trò chơi đang khám phá.

GTA là một tác phẩm châm biếm chủ nghĩa tiêu dùng, nhưng bản thân nó lại kiếm về hàng tỷ USD. Game kể câu chuyện về những kẻ yếu thế, nhưng lại được tạo ra bởi một tập đoàn khổng lồ đang đối đầu với chính các cựu nhân viên bị sa thải tại tòa án lao động.

Nói cách khác, GTA VI hướng tới việc khắc họa một mối quan hệ tình cảm hiện đại giàu chiều sâu. Đó là một bức tranh toàn cảnh về xã hội Mỹ hiện đại, từ thức ăn nhanh đến các đài phát thanh, nhưng lại được nhào nặn bởi một studio đặt trụ sở tận Edinburgh, Scotland.

Có lẽ chính những mâu thuẫn nội tại đó, cùng khoảng cách quan sát đầy tỉnh táo ấy, mới là thứ thực sự mang lại sức sống mãnh liệt cho tựa game này, cây viết Christian Donlan của tờ The Guardian nhận xét.