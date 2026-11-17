Sau thời gian thử nghiệm hiệu quả, từ tháng 11, mô hình AI dùng chung được tích hợp vào phần mềm vụ quản lý, điều hành và theo dõi nhiệm vụ ở xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là sản phẩm được chính quyền xã “đặt hàng” VNPT Thanh Hóa. Đặc biệt, Hoằng Hóa là xã đầu tiên ở địa phương làm điều này.

Từ nhu cầu thực tế hàng ngày

Xã Hoằng Hóa hình thành từ việc sáp nhập 6 xã cũ, hiện có khoảng 43.000 dân. Đội ngũ cán bộ, công chức có 62 người đảm đương khối lượng công việc ngày càng lớn. Ông Hoàng Hữu Chinh, Phó chánh văn phòng UBND xã Hoằng Hóa, cho biết trung bình mỗi ngày, xã tiếp nhận khoảng 100 văn bản và phát hành khoảng 40 văn bản, chưa kể thủ tục hành chính như giấy khai sinh, giấy khai tử, chứng thực...

"Trước đây, chúng tôi phải theo dõi trên hệ thống, nhập tay số liệu hoặc làm excel từng bước, rất thủ công… Điều đó không tránh khỏi sai sót và mất rất nhiều thời gian", ông Hoàng Hữu Chinh chia sẻ.

Phần mềm tích hợp AI chuyên biệt do VNPT phát triển theo đặt hàng của UBND xã Hoằng Hóa. Ảnh: T.B.

Áp lực công việc khiến cán bộ địa phương chủ động tìm kiếm công cụ hỗ trợ. Nhiều người sử dụng phần mềm AI miễn phí để tổng hợp thông tin, soạn thảo báo cáo, rà soát lỗi chính tả, thể thức văn bản. Tuy nhiên, công cụ phổ thông chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng thường xuyên, nhất là giới hạn dung lượng và khả năng xử lý dữ liệu. Bên cạnh đó, địa phương còn có nỗi lo về an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu.

Từ nhu cầu thực tế, UBND xã phối hợp VNPT Thanh Hóa xây dựng phần mềm riêng, tích hợp AI phục vụ quản lý, điều hành và theo dõi nhiệm vụ. Ông Lê Bỉnh Nam, Phó chủ tịch UBND xã Hoằng Hóa, cho biết hai bên đã nhiều lần trao đổi, thử nghiệm, điều chỉnh giải pháp theo phản hồi của cán bộ trực tiếp sử dụng. Sau quá trình triển khai thử nghiệm hiệu quả, phần mềm chính thức triển khai từ tháng 11 này.

Theo ông Lê Đăng Nam, Giám đốc VNPT Hoằng Hóa, VNPT đồng hành cùng chính quyền nơi đây, tháo gỡ nhiều khó khăn, nhất là về mặt công nghệ, sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ 1/7/2025. Với “đề bài AI” từ chính quyền xã Hoằng Hóa, trên cơ sở hệ thống phần mềm và mô hình AI do VNPT phát triển, kỹ sư VNPT xây dựng một phần mềm tích hợp AI chuyên biệt cho Hoằng Hóa. Cùng với đó, VNPT Hoằng Hóa tổ chức khóa đào tạo AI cho tất cả cán bộ, công chức nơi đây; đảm bảo vận hành tối ưu phần mềm, khai thác hiệu quả AI trên hệ thống.

Mô hình AI do VNPT xây dựng ở đây là không chỉ hỗ trợ đọc, tổng hợp văn bản mà còn có thể phân tích nội dung, tách nhiệm vụ, xác định đơn vị và cá nhân phụ trách, đồng thời theo dõi tiến độ thực hiện. Trước đây, một văn bản có nhiều nhiệm vụ thường được chuyển đến phòng chuyên môn, sau đó cán bộ phải tự phối hợp với các bộ phận khác. Nay, AI có thể hỗ trợ phân tích, chia nhiệm vụ theo từng đầu mối như phòng kinh tế - hạ tầng, phòng văn hóa, văn phòng... sau đó tổng hợp kết quả để báo cáo lãnh đạo.

Hướng đến nền tảng AI dùng chung, an toàn, hiệu quả

Theo ông Lê Bỉnh Nam, hệ thống này giúp lãnh đạo theo dõi rõ người, rõ việc, biết văn bản đang được xử lý đến đâu, còn bao lâu đến hạn và trách nhiệm thuộc về ai. Đây cũng là cơ sở để đánh giá hiệu quả công việc, phục vụ chấm điểm KPI hàng tháng, quý. Điều địa phương mong muốn nhất là tổng hợp báo cáo kịp thời, chính xác. Ông cũng thẳng thắn nhìn nhận chưa thể hoàn toàn tin tưởng AI mà vẫn phải kiểm tra lại kết quả. Tuy nhiên, qua nhiều lần đối chiếu, ông nhận thấy công nghệ cơ bản cho kết quả nhanh và chính xác.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Hóa. Ảnh: T.B.

Có thể thấy, công nghệ AI không thay thế cán bộ trong quyết định chuyên môn, mà đang hỗ trợ giảm thời gian cho thao tác lặp lại, xử lý thông tin và nhắc việc. Quan trọng hơn, giải pháp được hình thành từ chính nhu cầu của cơ sở, nơi áp lực công việc hàng ngày đòi hỏi công nghệ phải thực sự hữu ích.

Trong quá trình hợp tác với địa phương và bộ ngành, doanh nghiệp, AI tiếp tục là điểm nhấn của VNPT. Thay vì phát triển ứng dụng riêng lẻ, VNPT hướng đến nền tảng AI dùng chung, hỗ trợ cán bộ xử lý thông tin, người dân thực hiện thủ tục hành chính và lãnh đạo khai thác dữ liệu phục vụ điều hành.

Hiện nay, hệ sinh thái AI của VNPT trải rộng từ mô hình AI chuyên biệt đến nền tảng Agentic AI. Hệ sinh thái này đồng hành cùng các bộ, ban, ngành, địa phương, hơn 100 ngân hàng, tổ chức tài chính, hàng trăm doanh nghiệp và hàng triệu gia đình. Dựa trên hạ tầng viễn thông quốc gia và hệ thống trung tâm dữ liệu hiện đại, AI của VNPT đang hiện diện tại cả 34 tỉnh, thành phố.

Lãnh đạo VNPT cho biết doanh nghiệp sẵn sàng mở nền tảng AI và chia sẻ cách tiếp cận đã mang lại hiệu quả. Qua đó, doanh nghiệp giúp tổ chức, doanh nghiệp khai thác hết sức mạnh AI trong điều hành công việc, phát triển kinh doanh của mình.