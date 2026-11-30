Dù VN-Index lấy lại mốc 1.650 điểm, các công ty chứng khoán cho rằng thị trường chưa xác nhận xu hướng hồi phục bền vững và nhà đầu tư nên duy trì trạng thái phòng thủ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua tuần giao dịch (23-27/11) nhiều biến động. Sau khi đánh mất mốc 1.670 điểm trong phiên đầu tuần, VN-Index nhanh chóng hồi phục về vùng 1.700 điểm nhờ lực cầu quay trở lại.

Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên 26/11 trước những thông tin liên quan đến thuế quan khiến chỉ số chính giảm tới 57,77 điểm, có thời điểm lùi về quanh 1.618 điểm.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, lực cầu bắt đáy tại nhóm cổ phiếu bất động sản và dầu khí đã giúp VN-Index hồi phục hơn 24 điểm, lấy lại mốc hỗ trợ 1.650 điểm.

Dù vậy, tính chung cả tuần, VN-Index vẫn giảm 34,89 điểm (-2,1%), đóng cửa tại 1.653,9 điểm. Thanh khoản bình quân tuần giảm nhẹ, trong khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4.341 tỷ đồng , tăng 3.783 tỷ đồng so với tuần liền trước.

Chưa đủ cơ sở xác nhận thị trường tạo đáy

Bước sang tuần giao dịch mới, các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) kỳ vọng VN-Index có thể hồi phục về vùng 1.680-1.690 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật trên đồ thị ngày đã đảo chiều hướng lên, cho thấy dòng tiền mua chủ động đang dần quay trở lại thị trường.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp, VCBS cho rằng thị trường nhiều khả năng tiếp tục xuất hiện các nhịp rung lắc, giằng co nhằm kiểm định cung cầu trước khi hình thành xu hướng mới.

Thận trọng hơn, nhóm chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam đánh giá diễn biến hồi phục trong phiên cuối tuần trước chưa phản ánh sự cải thiện rõ rệt về sức khỏe thị trường.

Dù VN-Index tăng 1,5% trong phiên 27/11, mức tăng trung vị của thị trường chỉ đạt 0,4%. Tỷ lệ cổ phiếu vận động trên các đường trung bình động MA20 và MA50 vẫn dưới 20%.

Việc thanh khoản giảm đáng kể trong phiên hồi phục cũng cho thấy chưa có tín hiệu rõ ràng để xác nhận tính bền vững của nhịp tăng.

Nhận định này tương đồng với đánh giá của Công ty Chứng khoán ACB (ACBS). Theo thống kê của đơn vị này, tỷ lệ cổ phiếu giao dịch trên đường trung bình giá 20 ngày hiện chỉ đạt khoảng 15,5%, giảm so với mức 19,5% của tuần trước.

VN-Index được dự báo tiếp tục rung lắc trong tuần này. Ảnh: TradingView.

Xét theo ngành, nhóm du lịch và giải trí, ôtô và phụ tùng có tỷ lệ cổ phiếu giao dịch trên đường trung bình giá 20 ngày cao nhất, khoảng 40%. Trong khi đó, tỷ lệ này ở nhóm bất động sản chỉ khoảng 6%, còn nhóm dịch vụ tài chính không có cổ phiếu nào.

ACBS dự báo VN-Index nhiều khả năng tiếp tục hồi phục kỹ thuật và rung lắc trong biên độ 1.600-1.700 điểm với vùng kháng cự gần tại 1.700-1.720 điểm.

Công ty Chứng khoán Vietcap cũng cho rằng VN-Index vẫn chưa thoát khỏi tín hiệu giảm về mặt kỹ thuật. Trong phiên giao dịch 30/11, vùng 1.670 điểm sẽ đóng vai trò kháng cự gần, còn vùng 1.610-1.625 điểm là khu vực hỗ trợ.

Trong tuần mới, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) dự báo VN-Index sẽ kiểm định vùng hỗ trợ 1.618-1.630 điểm và tích lũy trong biên độ 1.618-1.680 điểm.

Trong kịch bản tích cực, nếu chỉ số vượt 1.680 điểm với khối lượng giao dịch cao hơn bình quân 20 phiên, thị trường có thể hồi phục về vùng 1.698-1.712 điểm.

Ngược lại, nếu VN-Index đóng cửa dưới 1.618 điểm, kịch bản tích lũy sẽ bị vô hiệu và chỉ số đối mặt với nguy cơ lùi về vùng 1.578-1.590 điểm.

Nhà đầu tư nên giữ tiền

Trước những tín hiệu chưa rõ ràng của thị trường, các chuyên gia phân tích đều khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro thay vì vội vàng giải ngân bắt đáy.

VCBS lưu ý đà hồi phục hơn 24 điểm trong phiên cuối tuần chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup và dầu khí. Do đó, nhà đầu tư cần tiếp tục bám sát diễn biến thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục khi cổ phiếu vi phạm các ngưỡng cắt lỗ.

Thay vì vội vàng bắt đáy, nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để sàng lọc những cổ phiếu có sức mạnh tương đối tốt, vẫn giữ được vùng hỗ trợ quan trọng hoặc nền giá tích lũy bất chấp áp lực bán chung.

Theo VCBS, đây là bước chuẩn bị cần thiết để chủ động giải ngân khi VN-Index cân bằng trở lại, bởi những cổ phiếu có khả năng chống chịu tốt trong nhịp điều chỉnh thường phục hồi nhanh và mạnh khi thị trường đảo chiều.

Đáng chú ý, Yuanta tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn (dưới 1 tháng) duy trì danh mục ở trạng thái phòng thủ với tỷ trọng 80% tiền mặt và 20% cổ phiếu, đồng thời hạn chế mở vị thế bắt đáy với tỷ trọng lớn.

Nhà đầu tư có thể theo dõi khả năng cân bằng trở lại của các cổ phiếu có triển vọng kinh doanh khả quan và sức mạnh tương đối cao như nhóm tiện ích (NT2, HDG, POW), bán lẻ (FRT, MSN) cùng một số mã riêng lẻ như NVB, TCH, NTP và BWE.

Đối với chiến lược 1-5 tháng, tâm lý thị trường kém tích cực và lực cầu tương đối yếu sẽ khiến hoạt động giao dịch ngắn hạn trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn có thể cân nhắc nắm giữ dài hạn cổ phiếu của những doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng kinh doanh khả quan và dư địa tăng giá lớn khi các mã này điều chỉnh về vùng hỗ trợ và mức định giá hấp dẫn.

Trong khi đó, ACBS khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi, đồng thời cân nhắc tận dụng các nhịp hồi phục về vùng kháng cự 1.700-1.720 điểm để hạ tỷ trọng cổ phiếu.