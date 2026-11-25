Người mua vàng cách đây một tuần đang phải chịu khoản lỗ tới 9 triệu đồng/lượng, khi giá vàng giảm mạnh còn doanh nghiệp duy trì chênh lệch giá mua - bán ở mức cao.

Giá vàng trong nước chưa ngừng giảm. Ảnh: Việt Linh.

Thị trường vàng trong nước tiếp tục chứng kiến một phiên điều chỉnh mạnh khi giá vàng miếng đồng loạt giảm gần 2 triệu đồng/lượng sáng 25/11. Đà đi xuống kéo dài nhiều ngày liên tiếp đang khiến những người mua vàng đối mặt với khoản thua lỗ ngày càng lớn.

Cụ thể, sáng nay, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước.

Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. Các đơn vị này đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng, đưa giá bán về quanh 133,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, đợt giảm giá sáng nay nối dài chuỗi điều chỉnh đã kéo dài suốt một tuần qua. Tính trong 7 ngày gần nhất, mỗi lượng vàng miếng SJC đã mất hơn 4 triệu đồng, tương đương mức giảm ròng khoảng 3%.

Điều lo ngại với người nắm giữ vàng lúc này không chỉ nằm ở xu hướng giảm giá, mà còn ở chênh lệch ngày càng lớn giữa giá mua - bán.

Hiện các doanh nghiệp vẫn duy trì mức chênh lệch này lên tới 5 triệu đồng/lượng. Đây là khoảng cách lớn, tạo ra bất lợi đáng kể cho người mua vàng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và xu hướng giá chưa ổn định.

Với mức niêm yết hiện tại, người mua vàng tại vùng giá cao cách đây một tuần không chỉ chịu thiệt hại từ đà giảm của giá thị trường mà còn phải đối mặt với khoản lỗ do chênh lệch giá mua - bán.

Tính theo giá giao dịch của SJC, người mua vàng đầu tuần trước đến nay đã lỗ khoảng 9 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM SÂU Nguồn: SJC. Nhãn 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 Mua vào triệu đồng/lượng 141.4 141.4 141.4 139.4 139.5 141.1 141.3 141.1 140.5 140.5 140.5 140.5 140 140 141.8 141.8 141.8 141.3 141.3 140.3 140.3 140.9 140.6 140.6 140.1 139.6 139.3 139.3 139 138.7 138.7 138.7 139 139.7 139.7 138.4 136 136 137 137.6 139.4 139.5 138 138 138 138.2 138.5 136 136 135 134.5 134.5 134.5 134.7 134.2 133.2 129.2 128.5 128.5 133 133 128.5 Bán ra

144.4 144.4 144.4 142.4 142.5 144.1 144.3 144.1 143.5 143.5 143.5 143.5 143 143 144.8 144.8 144.8 144.3 144.3 143.3 143.3 143.9 143.6 143.6 143.1 142.6 142.3 142.3 142 141.7 141.7 141.7 142 142.7 142.7 141.4 139 139 140 140.6 142.4 142.5 141 141 141 141.2 141.5 139 139 138 137.5 137.5 137.5 137.7 137.2 136.2 134.2 133.5 133.5 135 135 133.5

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng không tránh khỏi làn sóng điều chỉnh. Trong phiên sáng nay, giá vàng nhẫn 99,99 tại nhiều thương hiệu giảm gần 2 triệu đồng/lượng.

Sau điều chỉnh, SJC neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 127,3 - 133,3 triệu/lượng; DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết tại 128,5 - 133,5 triệu/lượng; Phú Quý giao dịch ở 128 - 132 triệu/lượng; PNJ giữ ở 126 - 131,5 triệu/lượng; Mi Hồng giao dịch ở 132 - 133,5 triệu đồng/lượng.

Trái ngược với diễn biến trong nước, thị trường vàng quốc tế đang ghi nhận nhịp hồi phục nhẹ. Giá vàng giao ngay tăng gần 10 USD /ounce, lên khoảng 3.562 USD /ounce.

Quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí) mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 112 triệu đồng. Như vậy, giá vàng miếng trong nước vẫn cao hơn thế giới trên 21 triệu đồng/lượng.