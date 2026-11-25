Giá vàng giao ngay giảm mạnh trong phiên giao dịch mới nhất, đảo chiều so với đà phục hồi của phiên trước đó.

Sau khi ghi nhận cú bật tăng trên 3.600 USD /ounce trong phiên giao dịch hôm qua thì trong sáng nay, giá vàng thế giới lại không thể tiếp tục duy trì đà tăng khi giảm mạnh xuống 3.534 USD /ounce, tiến sát vùng đáy thấp nhất trong 14 tháng qua ghi nhận hồi tuần trước.

Thị trường vàng ảm đạm, dầu thô phục hồi

Đà giảm của giá vàng cũng ảnh hưởng đến các kim loại khác, với giá bạc giao ngay giảm 0,2% xuống còn 40,79 USD /ounce. Giá bạch kim giảm 0,7% còn 1.267,65 USD /ounce, trong khi giá palladium giảm 0,3% xuống còn 851,25 USD /ounce.

Làn sóng bán tháo mới trên thị trường chứng khoán đã thúc đẩy một bộ phận nhà đầu tư tìm đến trái phiếu kho bạc Mỹ. Theo đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về quanh mức 4,9%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm duy trì gần 4,67%.

Chỉ số USD Index cũng giảm so với các mức cao gần đây, song đồng bạc xanh suy yếu vẫn không đủ tạo lực đỡ đáng kể cho giá kim loại quý.

Chuyên gia Kitco nhận định kim loại quý không nhận được nhiều hỗ trợ ngay cả khi đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm nhẹ, đặc biệt trong bối cảnh nhà đầu tư chủ động thu hẹp tỷ trọng nắm giữ kim loại quý trước khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát quan trọng vào ngày 25/11 (giờ Mỹ).

Diễn biến giá vàng thế giới gần đây. Biểu đồ: Kitco.

Giới đầu tư cũng chuyển sự chú ý sang chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 của Mỹ, dự kiến được công bố vào ngày 25/11. Cùng thời điểm, Mỹ sẽ công bố số liệu thu nhập và chi tiêu cá nhân, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và các ước tính cập nhật về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III.

Báo cáo PCE được đánh giá đặc biệt quan trọng đối với việc định hình kỳ vọng về quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp tháng 12. Lạm phát PCE toàn phần tính theo năm được dự báo ở mức khoảng 3,8%.

Nếu số liệu lạm phát cao hơn dự kiến, kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ có thể gia tăng, qua đó gây thêm áp lực lên giá vàng. Ngược lại, nếu chỉ số giá thấp hơn dự báo, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ có thể tiếp tục giảm, qua đó tạo điều kiện hỗ trợ kim loại quý phục hồi trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn của Mỹ vào thứ Năm.

Trái ngược với xu hướng giảm nhanh của thị trường kim loại, giá dầu thô phục hồi nhẹ trở lại trong phiên giao dịch sáng nay khi các vụ tấn công mới nhằm vào tàu chở dầu và tình trạng gián đoạn hoạt động vận tải tại vịnh Ba Tư tiếp tục làm dấy lên lo ngại. Diễn biến này thúc đẩy một bộ phận nhà đầu tư gia tăng trở lại phần bù rủi ro địa chính trị trong giá dầu, sau nhiều tuần giá liên tục đi xuống.

Hiện, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch quanh 91 USD /thùng, còn dầu WTI tại Mỹ duy trì quanh 81 USD /thùng.

Đà phục hồi trên diễn ra sau phiên suy yếu hôm 24/11, khi giá của cả 2 loại dầu chuẩn tiến gần mức thấp nhất trong vài tháng qua. Trước đó, kỳ vọng nguồn cung dầu xuất khẩu từ Trung Đông phục hồi cùng với nguy cơ dư thừa nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đã gây sức ép lên giá.

Các sự cố hàng hải mới nhất cho thấy hoạt động vận chuyển năng lượng trong khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt khi lưu lượng tàu thương mại qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn đáng kể so với mức bình thường.

Tuy nhiên, kỳ vọng lượng dầu tồn kho toàn cầu tiếp tục tăng và nguồn cung bổ sung từ các nhà sản xuất bên ngoài khu vực vịnh Ba Tư vẫn là những yếu tố hạn chế đà tăng của giá dầu.

Cổ phiếu AI suy yếu

Riêng trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Nasdaq Composite giảm trong phiên giao dịch ngày 24/11 (giờ Mỹ), đánh mất một phần mức tăng mạnh của phiên trước đó, được thúc đẩy bởi thông tin Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia.

Cụ thể, chỉ số thiên về công nghệ này giảm 1,48% xuống còn 23.733,54 điểm khi chốt phiên. Trong khi đó, S&P 500 mất 0,5% còn 7.201,09 điểm. Ngược lại, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,85% lên 50.018,7 điểm, nhờ hưởng lợi từ đà tăng của một số cổ phiếu như Amgen, Nike và Salesforce.

Cổ phiếu Nvidia đảo chiều giảm sau khi tăng vọt 31% trong phiên trước đó. Trong phiên mới nhất, mã này đã mất gần 6% giá trị.

Bà Diana Baechle của SimCorp cho rằng với tầm ảnh hưởng vượt trội của Nvidia đối với toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ, các diễn biến trong tương lai liên quan đến nhà sản xuất chip này đều có thể quyết định xu hướng thị trường. Bên cạnh đó, các yếu tố khác như những thay đổi chính sách tại Washington sau cuộc bầu cử và khả năng Fed tăng lãi suất cũng sẽ tác động đến diễn biến thị trường.

Mặt khác, chỉ vài ngày sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lập kỷ lục, cổ phiếu của công ty nghiên cứu AI Anthropic đã giảm hơn 6%, xuống dưới mức giá IPO 83 USD /cổ phiếu, qua đó gia tăng áp lực lên thị trường chung. Dù vậy, một số nhà phân tích vẫn giữ quan điểm lạc quan. Trong báo cáo mới đây, Wedbush Securities đánh giá Anthropic là một lựa chọn đầu tư "đáng chú ý" trong xu hướng phát triển hạ tầng AI.

Các cổ phiếu khác có liên quan đến AI cũng giảm theo Nvidia và Anthropic. Nhà sản xuất chip Micron Technology mất 11%, trong khi Advanced Micro Devices (AMD) và Broadcom lần lượt giảm gần 9% và khoảng 4%. Bên cạnh đó, Alphabet giảm 1%, còn Oracle mất gần 4%.