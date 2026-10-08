Việt Nam lần đầu được nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức đầu tư

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm R&I vừa nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên BBB-, triển vọng ổn định. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào nhóm xếp hạng đầu tư.

Dư địa tài khóa và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam được R&I đánh giá tích cực. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bộ Tài chính vừa thông báo tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information (R&I) đã nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ mức BB+ triển vọng tích cực, lên BBB- triển vọng ổn định.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Việt Nam được một tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế đưa vào nhóm xếp hạng đầu tư (Investment Grade).

Việc được nâng xếp hạng tín nhiệm phản ánh đánh giá tích cực của R&I đối với nền tảng tăng trưởng kinh tế, triển vọng cải cách cơ cấu, dư địa tài khóa và khả năng chống chịu của Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài.

Theo R&I, kinh tế Việt Nam có khả năng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao nhờ quá trình chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo, cùng với việc mở rộng đầu tư công và duy trì dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Trong đợt đánh giá tín nhiệm quốc gia diễn ra vào tháng 4 và tháng 5 năm nay, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, trực tiếp làm việc với R&I và cung cấp thông tin cập nhật về tình hình kinh tế vĩ mô, tài khóa, nợ công cũng như kết quả triển khai các chương trình cải cách của Việt Nam.

R&I đánh giá Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, cao hơn các quốc gia Đông Nam Á khác. Theo R&I, các cải cách đang được Chính phủ triển khai, tập trung vào tinh gọn bộ máy Nhà nước, thúc đẩy khu vực tư nhân, hoàn thiện khuôn khổ thể chế và phát triển thị trường vốn, sẽ góp phần củng cố tiềm năng tăng trưởng và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế.

R&I đánh giá tích cực chương trình cải cách toàn diện này và kỳ vọng việc triển khai nhất quán các biện pháp cải cách sẽ giúp Việt Nam duy trì tăng trưởng cao một cách ổn định hơn.

Về tài khóa, R&I nhận định tỷ lệ nợ công trên GDP được duy trì ở mức tương đối thấp, tạo dư địa để tăng chi đầu tư phát triển. Mặc dù bội chi ngân sách và tỷ lệ nợ công được dự báo tăng trong thời gian tới, R&I cho rằng không có lo ngại về tính bền vững nợ do việc mở rộng đầu tư công được kỳ vọng hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai trong khi Chính phủ chủ trương kiểm soát chi thường xuyên.

Về kinh tế đối ngoại, R&I ghi nhận cán cân vãng lai tiếp tục thặng dư, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được duy trì và gánh nặng nợ nước ngoài tương đối thấp, hỗ trợ khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài. Đồng thời, R&I lưu ý các vấn đề cần tiếp tục quan tâm liên quan đến tăng trưởng tín dụng, thanh khoản ngân hàng, cho vay bất động sản, khả năng bảo đảm vốn của hệ thống tài chính và mức dự trữ ngoại hối.

Bộ Tài chính nhận định trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động và thách thức, việc Việt Nam lần đầu tiên được một tổ chức quốc tế nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức đầu tư là dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách và cải thiện tín nhiệm quốc gia.

“Kết quả này khẳng định nền tảng vĩ mô vững chắc, quá trình phấn đấu liên tục đạt mức tăng trưởng cao, bền vững của nước ta, duy trì an toàn nợ công và triển khai các cải cách sâu rộng. Qua đó, vị thế tín nhiệm của Việt Nam trên thị trường quốc tế tiếp tục được củng cố, góp phần tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho huy động nguồn lực dài hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, Bộ Tài chính đánh giá.

Thời gian tới, Bộ Tài chính và các cơ quan Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp với R&I cùng các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình kinh tế, tài khóa và nợ công nhằm bảo đảm việc đánh giá tín nhiệm quốc gia được thực hiện trên cơ sở dữ liệu chính xác, cập nhật.