Cổ phiếu ngân hàng bị bán mạnh

Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng lớn bị bán mạnh trong phiên hôm nay, trở thành tác nhân chính khiến chỉ số VN-Index mất hơn 14 điểm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch ngày 8/10 đầy biến động khi nỗ lực hồi phục trong buổi sáng nhanh chóng bị xóa bỏ bởi áp lực bán gia tăng về cuối phiên.

Chỉ số VN-Index hôm nay mở cửa trong trạng thái thận trọng, trước khi dòng tiền nhập cuộc giúp chỉ số bật tăng mạnh vào cuối phiên sáng. Có thời điểm, chỉ số đại diện sàn HoSE vượt 1.763 điểm, tăng gần 10 điểm so với tham chiếu.

Tuy nhiên, đà hồi phục không duy trì được lâu khi lực bán xuất hiện tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm ngân hàng, bất động sản và chứng khoán. VN-Index dần đánh mất thành quả tăng điểm, quay đầu giảm và tiếp tục trượt sâu trong phiên chiều.

Kết phiên, VN-Index giảm 14,42 điểm (-0,82%) xuống 1.738,97 điểm; HNX-Index mất 3,6 điểm (-1,39%) xuống 256,22 điểm, trong khi UPCoM-Index nhích nhẹ 0,02 điểm lên 125,21 điểm.

Thanh khoản trên sàn HoSE đạt khoảng 14.923 tỷ đồng , giảm 1% so với phiên liền trước. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn cũng chỉ đạt khoảng 16.321 tỷ đồng .

Thị trường chung hôm nay nghiêng về phía tiêu cực với 364 cổ phiếu giảm giá (gồm 20 mã giảm sàn) trong khi có 326 cổ phiếu tăng (gồm 34 mã tăng trần) và 856 cổ phiếu đứng giá tham chiếu.

Trong đó, rổ cổ phiếu VN30 cũng chịu áp lực điều chỉnh khi chỉ số giảm 17 điểm xuống 1.877 điểm. Nhóm này chứng kiến 21 cổ phiếu giảm giá, 8 mã tăng và một mã đứng tham chiếu.

Tâm điểm chú ý trong phiên hôm nay thuộc về nhóm cổ phiếu ngân hàng khi hàng loạt mã vốn hóa lớn bị bán mạnh, kéo giá giảm sâu. Trong đó phải kể tới LPB (-3,2%), BID (-1,7%), CTG (-1,9%), VCB (-1,1%), TCB (-1,2%) và MBB (-1,1%).

Đáng chú ý, cổ phiếu SHB hôm nay chịu áp lực bán mạnh và giảm hết biên độ xuống 10.050 đồng/cổ phiếu, thấp nhất trong vòng 1,5 năm qua. Diễn biến này nối dài chuỗi phiên giảm điểm của SHB trong thời gian gần đây. Cổ phiếu ngân hàng này từng giao dịch quanh vùng 18.000-19.000 đồng trong giai đoạn tháng 8-9/2025, trước khi bước vào xu hướng giảm kéo dài. So với vùng đỉnh này, thị giá hiện đã mất gần một nửa giá trị.

Dù giảm sâu, SHB vẫn ghi nhận hoạt động mua vào đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, khối ngoại hôm nay đã mua ròng khoảng 2,37 triệu cổ phiếu SHB.

Diễn biến giảm của cổ phiếu SHB diễn ra sau giai đoạn ngân hàng này triển khai hàng loạt kế hoạch tăng vốn và huy động vốn quy mô lớn.

Diễn biến giá cổ phiếu SHB gần đây. Nguồn: Tradingview.

Cụ thể, từ tháng 12/2025, SHB đã triển khai phương án phát hành tổng cộng 750 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 45.942 tỷ đồng lên 53.442 tỷ đồng . Kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận vào cuối tháng 2 năm nay.

Bên cạnh đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, SHB thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 16%, gồm 10% bằng cổ phiếu và 6% bằng tiền mặt. Nếu hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ ngân hàng dự kiến tiếp tục tăng lên khoảng 58.786 tỷ đồng .

Không riêng cổ phiếu ngân hàng, nhóm chứng khoán hôm nay cũng bị bán mạnh với VIX (-3,4%), SSI (-3,1%), VCI (-2,9%) và VND (-3,7%).

Áp lực bán cũng lan rộng tại nhóm bất động sản, trong đó VHM giảm 3,4%, trở thành cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên chỉ số VN-Index. Ngoài ra, VIC (-0,9%), VRE (-0,7%), DXG (-3,6%), NVL (-0,5%) cũng là những mã bị bán mạnh trong phiên hôm nay.

Trái ngược với xu hướng chung, một số cổ phiếu dầu khí và nguyên vật liệu vẫn thu hút dòng tiền, như GAS (+4,6%), PLX (+3,9%), PVT (+2,8%), PVS (+1,8%), BSR (+0,8%) trong khi MSR (+5%).

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi khối này mua vào khoảng 1.854 tỷ đồng nhưng bán ra hơn 2.300 tỷ đồng trên cả 3 sàn, tương ứng bán ròng gần 447 tỷ đồng hôm nay.

Trong đó, TCB bị bán ròng mạnh nhất với gần 153 tỷ đồng , tiếp đến là HDB gần 118 tỷ đồng , PNJ khoảng 116 tỷ đồng .

Ở chiều mua, PLX dẫn đầu với gần 91 tỷ đồng , tiếp theo là VIC khoảng 66 tỷ đồng , PVT hơn 62 tỷ đồng .