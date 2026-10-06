Cổ phiếu PNJ chạm đáy 10 năm

Sau một phiên thoát cảnh giảm sàn, cổ phiếu PNJ lại chịu áp lực bán mạnh và đóng cửa tại mức giá thấp nhất trong phiên. Hiện thị giá PNJ đã về vùng thấp nhất kể từ tháng 7/2017.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày 6/10. VN-Index khởi đầu khá thuận lợi khi nhanh chóng vượt mốc 1.760 điểm, song áp lực bán sau đó gia tăng khiến sắc xanh dần thu hẹp.

Đến cuối phiên sáng và đầu phiên chiều, bên bán chiếm ưu thế rõ rệt, kéo chỉ số có thời điểm lùi về quanh 1.735 điểm. So với vùng cao nhất đầu phiên, VN-Index từng mất gần 30 điểm. Hàng loạt nhóm ngành như tài chính - ngân hàng và công nghệ chịu sức ép, khiến sắc đỏ lan rộng trên bảng điện.

Tuy nhiên, diễn biến đảo chiều xuất hiện trong khoảng một giờ giao dịch cuối. Lực cầu trở lại giúp VN-Index nhanh chóng thu hẹp toàn bộ mức giảm, lấy lại tham chiếu rồi tiếp tục nới rộng sắc xanh.

VN-Index tăng 2 phiên liên tiếp

Kết phiên, VN-Index tăng 5,88 điểm (+0,3%) lên 1.759,08 điểm; HNX-Index giảm 4,09 điểm (-1,5%) xuống 265,53 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,26 điểm (-0,2%) còn 125,23 điểm.

Dòng tiền cũng cải thiện đáng kể so với phiên liền trước. Riêng thanh khoản trên HoSE đạt gần 19.600 tỷ đồng , tăng khoảng 45%. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt gần 21.300 tỷ đồng .

Độ rộng toàn thị trường vẫn nghiêng nhẹ về phía tiêu cực với 379 mã giảm (gồm 26 mã giảm sàn), trong khi có 280 mã tăng gồm 25 mã tăng trần) và 887 mã đứng giá.

Trong rổ cổ phiếu vốn hóa lớn, VN30-Index tăng hơn 4 điểm lên 1.898 điểm. Rổ này ghi nhận 17 cổ phiếu tăng giá, 7 mã giảm và 6 mã đứng tại tham chiếu.

Ở chiều tích cực, VPL (+4,3%) là cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho VN-Index hôm nay, theo sau là VHM (+1%), BSR (+2,3%), LPB (+2,1%), VNM (+2,1%), VCB (+0,5%), MWG (+2,2%), TCX (+2,9%), VCK (+2,4%) và MSB (+3,6%).

Ngược lại, FPT (-2,4%), ACB (-1,9%) và SSB (-3,7%) là những mã gây sức ép lớn nhất lên chỉ số cùng với VBB (-5,7%), PNJ (giảm sàn), GEE (-1,4%), HVN (-1%), BVH (-1,1%), STB (-0,4%), LPS (-2,2%).

PNJ về đáy 10 năm

Tâm điểm đáng chú ý tiếp tục thuộc về cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Sau khi thoát chuỗi 5 phiên giảm sàn liên tiếp ngày 5/10, áp lực bán mạnh nhanh chóng quay trở lại với cổ phiếu này.

PNJ mở cửa tại vùng giá 21.600 đồng/cổ phiếu, có thời điểm tăng lên 22.350 đồng/đơn vị. Tuy nhiên, lực cầu không đủ hấp thụ lượng cổ phiếu bán ra khiến thị giá nhanh chóng quay đầu. Kết phiên, PNJ giảm hết biên độ 6,9% xuống 20.150 đồng/cổ phiếu. Đây là vùng giá thấp nhất của cổ phiếu này trong hơn 10 năm qua.

Nếu so với vùng trên 80.000 đồng thiết lập hồi đầu năm, cổ phiếu của doanh nghiệp vàng bạc này hiện chỉ còn khoảng 1/4 giá trị.

Kể từ khi vượt vùng 20.000 đồng/cổ phiếu hồi tháng 7/2017, thị giá PNJ chỉ giảm về vùng giá này một lần vào tháng 4/2020 khi thị trường chứng khoán Việt Nam chịu tác động mạnh của đại dịch Covid-19. Đến nay, những tác động tiêu cực từ thị trường kim cương một lần nữa khiến thị giá PNJ giảm mạnh về vùng giá này.

Cổ phiếu PNJ đang ở vùng đáy 10 năm. Ảnh: TradingView.

Trước đó, ngày 2/10, PNJ đã có văn bản gửi HoSE để giải trình về nguyên nhân biến động giá cổ phiếu.

Theo doanh nghiệp, thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây nhìn chung có xu hướng điều chỉnh, trong khi tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng. Bên cạnh đó, PNJ ghi nhận một số công ty chứng khoán đã điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu PNJ.

"Việc điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ có thể làm gia tăng áp lực bán đối với cổ phiếu và ảnh hưởng đến thanh khoản cũng như diễn biến giá cổ phiếu PNJ", doanh nghiệp thông tin.

Ngoài yếu tố thị trường, PNJ cho biết trong giai đoạn 4-30/9, công ty liên tục công bố nhiều thông tin liên quan đến hoạt động tài chính, quản trị, giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan, cùng một số nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ.

Theo PNJ, các thông tin này phát sinh độc lập, ở những thời điểm khác nhau và đều được công bố theo quy định. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng thừa nhận việc nhiều thông tin được công bố trong khoảng thời gian ngắn có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này hôm nay duy trì trạng thái bán ròng với giá trị gần 2.520 tỷ đồng . Trong đó, HDB là cổ phiếu chịu áp lực bán lớn nhất từ khối ngoại với giá trị bán ròng gần 1.958 tỷ đồng , theo sau là VJC (- 770 tỷ đồng ), PNJ (- 101 tỷ đồng ),

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại giải ngân ròng vào SHB (+ 78 tỷ đồng ), VIC (+ 78 tỷ đồng ), GMD (+ 60 tỷ đồng ).