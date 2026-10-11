Cuốn sách khiến Bill Gates phải thức đến 3h sáng

Bill Gates từng thức đến 3h sáng để đọc và sau đó tặng cuốn sách này cho ít nhất 50 người bạn. Đằng sau lựa chọn bất ngờ này là câu chuyện khiến ông đặc biệt đồng cảm.

Trong số hàng trăm cuốn sách từng được Bill Gates giới thiệu, có một lựa chọn khá bất ngờ mang tên The Rosie Project (tựa Việt: Dự án Rosie).

Đây là cuốn tiểu thuyết kể về một nhà di truyền học quá logic trên hành trình tìm kiếm người vợ phù hợp. Gates thích cuốn sách đến mức đọc một mạch từ 23h đến 3h sáng và sau đó tặng nó cho ít nhất 50 người bạn của mình.

Với một người nổi tiếng vì tư duy logic, mê dữ liệu và dành phần lớn sự nghiệp để theo đuổi những bài toán công nghệ khó, lựa chọn này thoạt nhìn có vẻ không mấy liên quan. Nhưng càng đọc, lý do Gates bị cuốn vào câu chuyện của Don Tillman càng trở nên dễ hiểu.

The Rosie Project là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Graeme Simsion, xoay quanh Don Tillman, một giáo sư di truyền học có cách nhìn thế giới đặc biệt logic.

Don quyết định tìm vợ bằng phương pháp mà một người có đầu óc khoa học như anh cho là hợp lý nhất: lập một bảng câu hỏi dài 16 trang để tìm ra người phụ nữ phù hợp với mình.

Câu chuyện ấy đến với Bill Gates thông qua người vợ cũ Melinda. Bà yêu thích cuốn sách đến mức thường xuyên dừng lại giữa chừng để đọc thành tiếng cho ông nghe. Cuối cùng, Gates quyết định tự đọc. Và ông không thể dừng lại.

Trong bài giới thiệu cuốn sách trên Gates Notes, Gates kể rằng ông đặc biệt đồng cảm với nhân vật chính, nhất là những lúc Don quá ám ảnh với việc tối ưu hóa lịch trình của mình.

Bìa cuốn "Dự án Rosie", cuốn tiểu thuyết hài hước của nhà văn Graeme Simsion. Ảnh: NXB Phụ nữ.

Đây cũng chính là điểm thú vị trong câu chuyện về Gates. Một người đã dành phần lớn sự nghiệp để biến những thứ phức tạp thành hệ thống, phần mềm và quy trình hiệu quả lại tìm thấy chính mình trong một nhân vật hư cấu cũng nhìn thế giới bằng logic gần như tuyệt đối.

Nhưng Gates không chỉ thích cuốn sách vì sự hài hước. Ông nhìn thấy trong Don Tillman một câu chuyện lớn hơn nhiều: câu chuyện về những người bị xem là khác biệt, về khoảng cách giữa cách xã hội nhìn một con người và những gì thực sự diễn ra bên trong họ.

“The Rosie Project” theo Gates không đơn thuần nói về di truyền học, tư duy quá logic hay những tình huống hài hước của nhân vật chính. Cuốn sách đi sâu vào tâm trí và trái tim của một người mà nhiều người cho là kỳ lạ, rồi cho thấy rằng người đó thực ra không khác biệt với bất kỳ ai khác.

Gates mô tả đây là một cuốn sách “thông minh, hài hước và cảm động”, nói về việc mỗi người học cách cảm thấy thoải mái với chính mình và những điểm mạnh của bản thân.

Sự yêu thích này càng đáng chú ý bởi Gates vốn không phải người nổi tiếng vì đọc nhiều tiểu thuyết. Trong danh sách sách ông từng giới thiệu, phần lớn đều xoay quanh những chủ đề rất “Bill Gates” trải dài từ kinh doanh, khoa học, lịch sử, công nghệ, biến đổi khí hậu, y tế hay những vấn đề xã hội quy mô lớn.

Đáng nói hơn, Gates không chỉ đọc xong rồi cất cuốn sách lên giá. Ông đem nó cho người khác như cách lan truyền tri thức khá đặc trưng: một cuốn sách tốt không dừng lại ở người đọc đầu tiên.