Vingroup và Legends Global công bố hợp tác về SVĐ VinFast - Trống Đồng

Vingroup và Legends Global, công bố quan hệ đối tác chiến lược về việc quản lý, vận hành sân vận động (SVĐ) VinFast - Trống Đồng.

Theo thỏa thuận, Vingroup và Legends Global sẽ hợp tác chiến lược nhằm đưa SVĐ VinFast - Trống Đồng trở thành điểm đến hàng đầu thế giới của các sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí tầm cỡ quốc tế. Cùng với việc góp phần đưa các sự kiện đỉnh cao về SVĐ VinFast - Trống Đồng, Legends Global sẽ phối hợp Vingroup đảm nhiệm việc quản lý địa điểm, cơ sở vật chất, nhà cung cấp, vận hành các dịch vụ diễn ra trên sân theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp và đẳng cấp cao toàn cầu.

Bên cạnh đó, với kinh nghiệm được đúc kết từ việc quản lý hơn 450 địa điểm khắp thế giới, tổ chức hơn 20.000 sự kiện lớn và đón hơn 165 triệu khách mỗi năm, Legends Global còn có trọng trách phát triển chuyên môn cho đội ngũ chuyên gia quản lý địa điểm tổ chức sự kiện của Vingroup tại Việt Nam.

Phát biểu về quan hệ đối tác chiến lược, ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vingroup, cho biết: “SVĐ VinFast - Trống Đồng không chỉ là công trình thể thao đơn thuần. Với quy mô hàng đầu thế giới, kiến trúc đương đại mang biểu tượng Việt Nam, hệ thống mái che đóng - mở tự động và mặt sân đáp ứng các sự kiện theo tiêu chuẩn FIFA, chúng tôi kỳ vọng cùng Legends Global đưa nơi đây trở thành điểm hội tụ của thể thao, các sự kiện văn hóa, giải trí đỉnh cao”.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Vingroup và Legends Global đánh dấu quan hệ đối tác chiến lược về việc tổ chức, vận hành SVĐ VinFast - Trống Đồng.

Ông Dan Levy, Tổng giám đốc Điều hành của Legends Global, bày tỏ: “SVĐ VinFast - Trống Đồng là dự án đầy ấn tượng của Việt Nam, góp phần đưa Hà Nội trở thành tâm điểm của ngành sự kiện trực tiếp toàn cầu. Legends Global vinh dự được hợp tác Vingroup trong dự án mang tính biểu tượng này, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý, vận hành các sự kiện nhằm góp phần hiện thực hóa khát vọng và tầm nhìn của Vingroup tại SVĐ lớn nhất thế giới”.

Ông Peter Loxton, Giám đốc Vận hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông của Legends Global cam kết: “Chúng tôi tin ngay từ sự kiện lớn đầu tiên, trải nghiệm của người hâm mộ, vận động viên, nghệ sĩ, đơn vị tổ chức và đối tác sẽ tương xứng với chính quy mô của SVĐ. Quan hệ hợp tác độc quyền dài hạn với Vingroup cho phép Legends Global kết hợp kinh nghiệm toàn cầu với nhân tài địa phương để phát triển năng lực quản lý địa điểm tổ chức sự kiện của Việt Nam”.

SVĐ VinFast - Trống Đồng được thiết kế độc bản, mang tính biểu tượng đặc trưng của những “kiến trúc điểm đến” hàng đầu thế giới với hình ảnh trống đồng Đông Sơn, chim Lạc - đại diện cho di sản văn hóa nghìn năm của người Việt - được thể hiện khéo léo qua ngôn ngữ kiến trúc đương đại vừa mạnh mẽ, vừa kiêu hãnh. Đây cũng là công trình kỷ lục về sức chứa và độ hiện đại với quy mô 135.000 chỗ ngồi - lớn nhất thế giới, tích hợp hệ thống quản trị an ninh và điều phối dòng người theo thời gian thực, vận hành bền vững.

Đặc biệt, bao quanh sân là hệ sinh thái sân tập, sân thể thao quy mô lớn… thuộc Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương (Hùng Vương International Sports Complex) và hệ thống tiện ích phong phú gồm khách sạn, trung tâm mua sắm, bệnh viện, công viên, làng văn hóa - ẩm thực, nhà hát… mang tới những trải nghiệm thoải mái, thuận tiện cho các vận động viên, người hâm mộ trong nước và quốc tế.

Với quan hệ đối tác chiến lược của Vingroup và Legends Global, SVĐ VinFast - Trống Đồng nói riêng và Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương dự kiến trở thành “điểm đến quốc tế” mới trên bản đồ các sự kiện đỉnh cao toàn cầu, góp phần thu hút khách du lịch, thúc đẩy kinh tế thể thao, nâng cao tầm ảnh hưởng của thủ đô Hà Nội trên trường quốc tế.

Quan hệ hợp tác này cũng mở ra định hướng đồng hành dài hạn giữa đôi bên, với việc Legends Global dành riêng các dịch vụ trong lĩnh vực SVĐ, nhà thi đấu và sự kiện trực tiếp cho Vingroup tại Việt Nam. Ông Paul Sergeant OBE, chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực địa điểm tổ chức sự kiện và chuyên gia về sân vận động của Legends Global, đã có mặt tại Hà Nội để trực tiếp triển khai công tác chuẩn bị về kỹ thuật cũng như tiền khai trương. Song song với đó, công tác tuyển dụng đội ngũ nhân sự vận hành đang được tích cực triển khai, đặt nền móng cho quá trình đưa sân vận động vào hoạt động theo các tiêu chuẩn quốc tế.